Двама мъже се удавиха край „Слънчев бряг“

Двама възрастни мъже са се удавили в морето край "Слънчев бряг" на 6 август, съобщиха от полицията.
Около 10:25 ч. спасител на плажа пред известна дискотека в курортния комплекс извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на място медицински екип констатирал смъртта на мъжа на видима възраст между 60 и 70 години.
Около 15:30 ч. спасител на плажа пред хотел в курорта извадил от морето 93-годишен полски гражданин, който впоследствие починал въпреки оказаната му спешна медицинска помощ.
Телата на мъжете са откарани в УМБАЛ – Бургас за аутопсия.
По случаите се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2 не са 20
08:50 07.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Биско Чекмеджето
08:51 07.08.2025
4 Данко Харсъзина
08:57 07.08.2025
5 ЪпсурТ
08:59 07.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.