Двама мъже се удавиха край „Слънчев бряг"

Двама мъже се удавиха край „Слънчев бряг“

7 Август, 2025 08:28

Телата на мъжете са откарани в УМБАЛ – Бургас за аутопсия

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Двама възрастни мъже са се удавили в морето край "Слънчев бряг" на 6 август, съобщиха от полицията.

Около 10:25 ч. спасител на плажа пред известна дискотека в курортния комплекс извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на място медицински екип констатирал смъртта на мъжа на видима възраст между 60 и 70 години.

Около 15:30 ч. спасител на плажа пред хотел в курорта извадил от морето 93-годишен полски гражданин, който впоследствие починал въпреки оказаната му спешна медицинска помощ.

Телата на мъжете са откарани в УМБАЛ – Бургас за аутопсия.

По случаите се води разследване.


България
  • 1 2 не са 20

    1 0 Отговор
    около слънчев бряг има доста спасители . но е важно да не се яде и пие преди къпане . на червен флаг да не се влиза . общи познания за плуването . с вена да не се излиза на слънце . да ходят да ги погребат . какво ли са търсили в морето .

    08:50 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Биско Чекмеджето

    2 0 Отговор
    На "Преображение Господне", също както и на Илинден, морето взима жертви. Не е пропуснало нито една година.

    08:51 07.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Добре живели, добре умрели. На 93г на море и на плаж. Ганю мре предино на 40 от простотия.

    08:57 07.08.2025

  • 5 ЪпсурТ

    2 0 Отговор
    Песни танци пияни шматки .

    08:59 07.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

