Почетоха паметта на загиналите преди 35 г. войници в река Върбица

Паметта на загиналите преди 35 години във водите на придошлата река Върбица край Момчилград десетима млади войници бе почетена с едноминутно мълчание и поднасяне на цветя пред изградения в тяхна памет мемориал.
„Трагедията от 1990 г. остава болезнен спомен за Момчилград и за Българската армия. Днес отдаваме почит на мъжете, които загубиха живота си в изпълнение на воинския си дълг. Паметта им ще остане жива“, каза кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.
За да почетат паметта на войниците, дойдоха близки, приятели и колеги на загиналите. Сред присъстващите бе общинското ръководство на Момчилград, както и началникът на Военно окръжие - Кърджали подполковник Николай Александров. За първи път имаше и ученици от Професионалната гимназия по селско и горско стопанство, водени от техни учители.
„Идеята да дойдем е да почетем едни млади хора и да превърнем това в традиция, защото народ, който не помни историята си, макар и трагедия, той е обречен на това да няма бъдеще“, каза за БТА учителят по история и български език в гимназията Йордан Пасков.
Трагедията от 12 декември 1990 г. настъпва по време на военно учение. Тогава, преминавайки с техника реката, войниците биват залети от придошли води, след няколко дни на валежи. В опити войниците да бъдат извадени от водата се включват и местните хора. Част от бедстващите успяват да бъдат изтеглени с въжета от водата. Десетима млади мъже губят живота си. Техните имена са изписани на паметника, който всяка година на днешната дата събира помнещи трагедията.
1 Хипотетично
Коментиран от #5, #6
21:13 12.12.2025
2 мдаа
21:17 12.12.2025
3 Звездец
21:19 12.12.2025
4 ВЕЛИНСКИ
ДНЕС ДЖЕНЗИТАТА САМО
ЗАТОВА ЧЕ НЯМА КАЗАРМА ТРЯБВА
ВСЯКА ВЕЧЕР ДА СЕ МОЛЯТ....ОТЧЕ НАШ.....
21:19 12.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Хипотетично":Учението е планови, а реката е плитка и се пресича на ход. Друг е въпросът🤔❗
Имаше ли язовир над мястото на инцидента и не беше ли отворен без предупреждение шлюз от страх да не се скъса стена🤔❓
Нивата на реките се повишават при дъжд, но в случая ставаше дума за ПРИЛИВНА ВЪЛНА🤔❗
Коментиран от #7
21:21 12.12.2025
6 пешо
До коментар #1 от "Хипотетично":по време на демокрацията
21:22 12.12.2025
7 може би
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Не е изяснена отговорността на ръководителите , а трагедията е приписана като изненадващо природно явление.
21:26 12.12.2025
8 Пример
21:41 12.12.2025