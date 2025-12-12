Почетоха паметта на загиналите преди 35 г. войници в река Върбица

Паметта на загиналите преди 35 години във водите на придошлата река Върбица край Момчилград десетима млади войници бе почетена с едноминутно мълчание и поднасяне на цветя пред изградения в тяхна памет мемориал.

„Трагедията от 1990 г. остава болезнен спомен за Момчилград и за Българската армия. Днес отдаваме почит на мъжете, които загубиха живота си в изпълнение на воинския си дълг. Паметта им ще остане жива“, каза кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

За да почетат паметта на войниците, дойдоха близки, приятели и колеги на загиналите. Сред присъстващите бе общинското ръководство на Момчилград, както и началникът на Военно окръжие - Кърджали подполковник Николай Александров. За първи път имаше и ученици от Професионалната гимназия по селско и горско стопанство, водени от техни учители.

„Идеята да дойдем е да почетем едни млади хора и да превърнем това в традиция, защото народ, който не помни историята си, макар и трагедия, той е обречен на това да няма бъдеще“, каза за БТА учителят по история и български език в гимназията Йордан Пасков.

Трагедията от 12 декември 1990 г. настъпва по време на военно учение. Тогава, преминавайки с техника реката, войниците биват залети от придошли води, след няколко дни на валежи. В опити войниците да бъдат извадени от водата се включват и местните хора. Част от бедстващите успяват да бъдат изтеглени с въжета от водата. Десетима млади мъже губят живота си. Техните имена са изписани на паметника, който всяка година на днешната дата събира помнещи трагедията.