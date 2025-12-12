Новини
Почетоха паметта на загиналите преди 35 г. войници в река Върбица

12 Декември, 2025 21:09

Трагедията от 12 декември 1990 г. настъпва по време на военно учение

Почетоха паметта на загиналите преди 35 г. войници в река Върбица - 1
Снимка: БГНЕС
Паметта на загиналите преди 35 години във водите на придошлата река Върбица край Момчилград десетима млади войници бе почетена с едноминутно мълчание и поднасяне на цветя пред изградения в тяхна памет мемориал.

„Трагедията от 1990 г. остава болезнен спомен за Момчилград и за Българската армия. Днес отдаваме почит на мъжете, които загубиха живота си в изпълнение на воинския си дълг. Паметта им ще остане жива“, каза кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

За да почетат паметта на войниците, дойдоха близки, приятели и колеги на загиналите. Сред присъстващите бе общинското ръководство на Момчилград, както и началникът на Военно окръжие - Кърджали подполковник Николай Александров. За първи път имаше и ученици от Професионалната гимназия по селско и горско стопанство, водени от техни учители.

„Идеята да дойдем е да почетем едни млади хора и да превърнем това в традиция, защото народ, който не помни историята си, макар и трагедия, той е обречен на това да няма бъдеще“, каза за БТА учителят по история и български език в гимназията Йордан Пасков.

Трагедията от 12 декември 1990 г. настъпва по време на военно учение. Тогава, преминавайки с техника реката, войниците биват залети от придошли води, след няколко дни на валежи. В опити войниците да бъдат извадени от водата се включват и местните хора. Част от бедстващите успяват да бъдат изтеглени с въжета от водата. Десетима млади мъже губят живота си. Техните имена са изписани на паметника, който всяка година на днешната дата събира помнещи трагедията.


  Хипотетично

    Наборни войници в корито на внезапно придошла река. Чия е била заповедта за маршрута е загадка.

    21:13 12.12.2025

  мдаа

    Демокрацията ни започна с трагедии, продължи с трагедии и ще завърши с трагедии. Бог да прости момчетата, но поука няма. Обратно - човешкият живот все повече губи стойност.

    21:17 12.12.2025

  Звездец

    Мир на праха на механик водача ми ,и той така си замина на учение ,аз се раминах на минута

    21:19 12.12.2025

  ВЕЛИНСКИ

    ЗА 45г.АКО БЯХА САМО ТЕЗИ ДЕСЕТ.......
    ДНЕС ДЖЕНЗИТАТА САМО
    ЗАТОВА ЧЕ НЯМА КАЗАРМА ТРЯБВА
    ВСЯКА ВЕЧЕР ДА СЕ МОЛЯТ....ОТЧЕ НАШ.....

    21:19 12.12.2025

  🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    Учението е планови, а реката е плитка и се пресича на ход. Друг е въпросът🤔❗
    Имаше ли язовир над мястото на инцидента и не беше ли отворен без предупреждение шлюз от страх да не се скъса стена🤔❓
    Нивата на реките се повишават при дъжд, но в случая ставаше дума за ПРИЛИВНА ВЪЛНА🤔❗

    21:21 12.12.2025

  пешо

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    по време на демокрацията

    21:22 12.12.2025

  може би

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не е изяснена отговорността на ръководителите , а трагедията е приписана като изненадващо природно явление.

    21:26 12.12.2025

  Пример

    Под фуражка акъл не вирее.

    21:41 12.12.2025

