Николай Вълканов: Поставени между чука и наковалнята, търговците може да започнат да окапват

Николай Вълканов: Поставени между чука и наковалнята, търговците може да започнат да окапват

7 Август, 2025 12:41 284 3

  • николай вълканов-
  • търговци-
  • цени-
  • евро

Разрушавайки балансите в търговията, в крайна сметка държавата може да остане от два стола на земята, предупреди изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия

Николай Вълканов: Поставени между чука и наковалнята, търговците може да започнат да окапват - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждам изключително коректно превалутиране на цените, заяви пред БНР изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Според него хората вече са започнали да свикват с двойното обозначаване на цените и нямат тези притеснения, които имаха в началото.

Той смята, че няма да има проблем с пренастройката на касовите апарати след дадената отсрочка.

В предаването "Преди всички" Вълканов коментира промените в Закона за еврото. По думите му такива сериозни промени не се правят в последния момент. С това бяха свързани основните притеснения на бизнеса, допълни той.

"Наложи се да водим активен диалог в изключително кратки срокове с властта. Това допълнително внесе несигурност от страна на бизнеса, като се появява допълнителна несигурност и от страна на гражданите. Това трябваше да се избегне".

"В опита си да демонстрира държавата, че здраво е стегнала юздите и че няма да допусне никакви пазарни манипулации - няма нищо лошо в това, но е много трудно да се поддържа правилния баланс, когато държавата иска да се ангажира с една тема и успоредно с това да не се пречи на бизнеса да върши своята работа. Държавата вече е на път да наруши този баланс и го нарушава. Основната работа на търговеца не е да дава безкрайни справки, данни и да се занимава с проверки, които отнемат часове. Всичко това изключително много натоварва екипите както в административните офиси, така и тези, които са на първа линия в магазините. И от едно добро желание за контрол всъщност се получава едно извратено усещане за свръхконтрол, който е на път да увреди ежедневната работа на търговците на дребно", коментира Николай Вълканов.

Според него има опасение у бизнеса, когато държавата, без да има извънредни обстоятелства, си гласува извънредни правомощия:

"С извънредните правомощия, които се дават на МС - да определи дали са налице някакви резки повишения на цените, без да е ясно каква е дефиницията за това, да прецени по собствено усмотрение какви мерки да вземе - всичко това без санкция на НС, за мен лично е потъпкване на парламентаризма. Не мога да си обясня как е възможно самите народни представители да гласуват, че МС може да прави каквото си иска, без тяхната санкция. Това е предпоставка за изключително груба намеса на пазарните отношения".

А за "Магазин за хората", изказа мнението си: "Според мен щеше да е много по-добра инвестиция - вместо 10 млн. лв., да бяха отделени 200 000 лв., които да създадат един експонатен магазин в центъра на София, който да бъде като музей на държавните магазини по времето на социализма, за да напомни на хората и малкото избор, който имаше на щанда, и липсата на стоки, и търговията, която се извършваше под щанда. Ако искаме това да се върне, много жалко".

Според него обществото е станало много безкритично към това поведение на държавата.

По думите му единственото, което пази интереса на потребителя в момента, е конкуренцията, свободният пазар и възможността за достъп до широк набор от стоки на атрактивни цени.

"Поставени между чука и наковалнята в крайна сметка търговците може да започнат да окапват в един момент. Това е изключително дълъг период на тормоз, който ще продължи до 8 август следващата година в най-добрия случай, защото не е ясно дали няма да бъде продължен. В крайна сметка от едно доста добро положение на пазара на храни на дребно, каквото имаме в момента в страната, макар и със своите недостатъци, да стигнем до една много по-неприятна ситуация, в която и конкуренцията вече е намаляла, и търговците не са останали толкова много, и производители не са останали толкова много. С всичките тези законодателни промени и мерки, които се готвят, и директната намеса на пазара - това би бил естественият ход на нещата", смята Вълканов.

До 12 август може да се дават мнения и коментари по Закона за доставки на храни. Според него нито една от критиките не е отразена. В сегашната си версия той е още по-рестриктивен и още по-ограничаващ бизнеса, изказа мнението си той и добави:

"Ако правителството иска една много бърза наказателна процедура от ЕК, нека продължава в този дух".

"Надявам се на малко разум и на възстановяване на баланса. Очевидно е, че държавата изостава в събирането на приходната част на бюджета, има изключително раздути разходи, които не могат да бъдат покрити по друг начин, освен и с външен дълг, което също се сключва. Разрушавайки балансите в търговията, в крайна сметка държавата може да остане от два стола на земята", предупреди той и препоръча: "Това пренавиване, което е на път да скъса пружината, мисля, че трябва да бъде върнато назад".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 медуня

    1 0 Отговор
    айде сик транзит...

    12:45 07.08.2025

  • 2 стига, бе

    1 0 Отговор
    Вълканов, не ги жали търговците , те се нагушиха достатъчно.

    12:46 07.08.2025

  • 3 Н Вълчанов

    1 0 Отговор
    Тея са, Чадъра на Веригите! Нищо не може да им се вярва! Мултаци!

    12:46 07.08.2025

