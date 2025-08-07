Новини
България »
Людмила Елкова: „Магазин за хората” ще повтори съдбата на Държавната петролна компания

Людмила Елкова: „Магазин за хората” ще повтори съдбата на Държавната петролна компания

7 Август, 2025 13:26 687 21

  • людмила елкова-
  • магазин за хората

Тя подчерта, че при свободен пазар, какъвто се предполага, че е установен в България, подобна държавна намеса е неефективна и противоречива

Людмила Елкова: „Магазин за хората” ще повтори съдбата на Държавната петролна компания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата държавна инициатива за създаване на „Магазин за хората“ с минимални надценки предизвика разнопосочни реакции. Финансисти и представители на производителите влязоха в остър дебат в ефира на NOVA NEWS.

Според правителството веригата ще предлага основни храни с до 10% надценка, с приоритет за българските стоки. Очаква се това да се случва в партньорство с Централния кооперативен съюз, както и онлайн. Първият обект ще заработи на територията на област Пловдив.

Опоненти на идеята обаче предупреждават, че проектът рискува да повтори съдбата на неуспешната Държавна петролна компания.

„Според мен ще повтори напълно съдбата на Държавната петролна компания, която беше открита през 2021 или 2022 г. и закрита в края на 2023 г. Нищо от обещаното тогава не беше направено – нито складовете от държавния резерв бяха управлявани, нито бензиностанции открити. Сега виждам същата схема“, поясни финансистът Людмила Елкова.

Тя подчерта, че при свободен пазар, какъвто се предполага, че е установен в България, подобна държавна намеса е неефективна и противоречива.

„В България се градеше пазарна икономика, но сега наблюдаваме регулации и държавни намеси, които просто не работят. Няма ясен проблем, който тази верига да решава“, смята финансистът.

Елкова добави и критика към начина на реализация на проекта. „Първата идея беше да се използват пощите, после – ЦКС. Но ЦКС вече има достъп до малките населени места, получава държавна субсидия и работи с къса верига на доставки. Защо ни трябва още една компания в тази схема?“, попита тя и изрази съмнение в избора на Пловдив за пилотен обект, в който достъпа до магазини е лесен.

На обратната позиция застана Димитър Зоров, който е председател на Асоциацията на млекопроизводителите. Той категорично защити проекта.

„Г-жа Елкова никога не е била производител и не познава проблемите в сектора. Това, че сме пазарна икономика, е само на хартия. Три големи вериги държат над 70% от пазара. Това е монопол“, заяви той.

Зоров обясни, че производителите често са поставени в неравностойно положение. „Нямаме право на договаряне, просто ни спускат условия. Ако не сме съгласни – не продаваме. Всяка година условията се влошават“, допълни Зоров.

Според него държавната верига може да действа като коректив и да осигури реален избор за потребителите. „Не е все едно дали купуваш сирене с 10% надценка, или с 80%. Ако сиренето в този магазин струва 14-15 лева, а в друг – 25 лева, това е разлика, която потребителите ще усетят“, каза още председателят на Асоциацията на млекопроизводителите.

Той даде и пример с европейски практики: „Големите европейски компании работят с фиксирана надценка до 25%. У нас българските продукти се продават със 70-80%, понякога и 100% надценка. Това е недопустимо“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На изборите...

    12 0 Отговор
    Отиваме да избираме управници с мисълта,че са по-умни от нас,но се оказва,че дълбоко грешим и все повече се уверявам в това.

    13:29 07.08.2025

  • 2 пфф

    4 0 Отговор
    Това само сертифицираните мaлo yмници не са го разбрали.

    13:32 07.08.2025

  • 3 Крум

    4 0 Отговор
    Да изберем за мин председател теменужка петрова и президент диди пеевски., за външната политика монката паси,тагарев за отбраната и министър на културата бат бойко.

    Коментиран от #6

    13:32 07.08.2025

  • 4 Шиши

    8 0 Отговор
    Ще има, ще има, решил съм и за името- ЛаПка.

    13:37 07.08.2025

  • 5 Миризлив пор

    6 1 Отговор
    Ние сме горди българи! Ние искаме да ми е скъпо! С кеф плащаме 80% надценка и ако някой реши че може да продава с 20% т.е. по евтино трябва да бъде оплют! Не може в тази държава да има нормални цени!

    13:38 07.08.2025

  • 6 Фройд

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Крум":

    И накрая палим територията от четирите края , та да се свърши тая мъка....

    13:38 07.08.2025

  • 7 жжжжжж

    2 0 Отговор
    е къде е тн свободен пазар на горива при наличието на такъв мастодонт като лукойл? трябва и малко да се мисли..

    13:39 07.08.2025

  • 8 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Докато ни управляват " Феномена" и Чекмеджето" ,
    такива "експерименти" като" Лфка" и "Магазин за хората"
    ще будалкат Българския гражданин да гласува за измислините им фантазий!!!!
    Държавата не трябва да конкурира тези , които и пълнят хазната !!!
    Така се получава , когато държавата е абдикирала от държавността!

    Коментиран от #14

    13:40 07.08.2025

  • 9 Магазин за хората ще е както Кореком

    3 0 Отговор
    Ама за български стоки

    13:43 07.08.2025

  • 10 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Не е важно повтарянето !
    ВАЖНОТО Е, ЧЕ SVIN-ЯТА и КОМПАНИЯ ЩЕ ГУШАТ МИЛИОНИ!

    13:44 07.08.2025

  • 11 Край

    5 0 Отговор
    Лафка за хората ... Не знам нещо да е подхванал Грухтан и да е ставало за нещо после. А и 10 млн са много малко за да свършиш каквото и да било виж за усвояван .е са добре.

    13:45 07.08.2025

  • 12 Ако Искаш !

    1 0 Отговор
    Ако Искаш!

    Ще Стане !

    Ако Искаш !

    Няма Да стане !

    Ако идухаш Народното Събрание До Крак !

    Може и Да стане !

    В Обратния случай !

    Няма Да Стане !

    13:48 07.08.2025

  • 13 Новак

    3 0 Отговор
    Корекоми ще откриват ли?

    13:53 07.08.2025

  • 14 Миризлив пор

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оракула от Делфи":

    Оракуле, не знам на дъното на коя чаша гледаш, но погледни колко данък са платили големите вериги в България! Около и малко над 0! Имат голям оборот но и голяма "такса управление" т.е. плащат си на фирмата майка дето ги управлява, плащат на свързани фирми за обслужване, на свързани лаборатории. Реално тук данък не плащат!

    14:01 07.08.2025

  • 15 Телян Блеевски

    0 0 Отговор
    Мъни, мъни, мъни ...

    14:04 07.08.2025

  • 16 Ако наистина

    1 0 Отговор
    цените са ниски ще наблюдаваме това което става в големите вериги при промоция - например за бира. Цели колички пълни с кенчета, безалкохолни, вафли и какво ли не. Пазаруват собственци на квартални магазини, кръчмета, кафенета. Другият вариант е от камиона с евтината стока директно в частния магазин, а в магазина на народа - социалистически недоимък и празни рафтове.

    14:09 07.08.2025

  • 17 Миме

    0 1 Отговор
    kufland,billa и lidl ще задушат прекрасната идея още в зародиш

    14:14 07.08.2025

  • 18 димитър дончев

    1 0 Отговор
    Едно време настрадин Ходжа -казвал ....И ти си прав....и ти си прав....Мога да кажа и ти си крива и те са криви..нищо общо няма едното с другото!Първо със 17хиляди може да се направи магазин,който във времето при правилна работа да стане Огромен магазин в ,който да има стока за милиони.във времето означава до 25г!Докато за бензиностанция.....не стига и милиони ,ако си без Държавен гръб!!!Но това.......Магазин може да разработи , може да го направи Единственно и само Частник включил в работата семейтвото си и то не в държава ,която се управлява от 1878г единственно от руски екземпляри!Колкото до тези магазини те са създадени да спечелят изборите без да е купуват масово гласове ,както досега.вижте колко плаща за ДОО,ЗОО,ДЗпо и патенти и търговски права и не трябва да Смятате като мен или някой от семейството ми за да се убедите,че 10% надценка не може да покрие разходите на това предприятие.Още в древноста та досега нормална наДценка е ...от 33%така е записана и в книгите.Тоест купувате едно нещо за Х и му Слагате 50% и това прави точно 33%!как става .....купувате за лев ,слагате цена 1,5 и това е точно 33%.......Тази горница от 0,5 като разделите на 1,5 е процента ви.Това сте Се отучили да правите ,защото бяхте питомни животни в зоо -градината на оциализма и после отвориха вратите и се омесиха хищни с тревопаССни и стана това.Ако купиш за 1 и продадеш на 1,11 с тези 9.999% кое ще покриеш???Дълг към държавата или пари за стока или за живеене?Може ли хора

    14:15 07.08.2025

  • 19 негроз

    0 0 Отговор
    А ВОДА ЗА ХОРАТА КОГА ЩЕ ИМА .

    14:17 07.08.2025

  • 20 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Може ли хора,които не са засадили едно дърво,не са продали една химикалка да определят житието и битието на тези ,които ежедневно вършат това.Единственото предприятие ,което може да работи на 10% е Хазарта , донякъде Хлебарниците и естественно Погребалните бюра....Но погребалните в бг ,а и в ес работят на цени,които те до-фалирват , а поповете искат направо да им капе-ежемесечно дори от мъртъвците!

    14:20 07.08.2025

  • 21 Тома

    0 0 Отговор
    А кога ще има магазини за овцете и говедата

    14:31 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове