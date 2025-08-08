Коя банка ще поеме финансите на Столична община?

Днес изтича крайният срок за представяне на резултатите на работната група за подбор на обслужваща банка на Столична община.
Това припомня "Нова телевизия".
Групата беше създадена с основната задача да изготви критерии за подбор и показатели за оценка на потенциални банкови институции, които да обслужват Столична община, както и нейните второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства.
Трябва да бъде предоставен и съответният отчет пред кмета на София и да се пристъпи към следващите стъпки за избор на обслужваща банка.
