До края на годината правителството залага на Бюджет 2026 и съветник по почтеността към премиера

Правителството със законодателен план за следващите шест месеца. Акцент е Бюджетът 2026 и съветникът по почтеността към премиера.
bTV разполага с приетата вчера от МС законодателна програма за периода юли - декември 2025 г. Планът ще бъде публикуван до края на седмицата.
Програмата включва 61 законопроекта, от които 6 нови.
Акцент – Бюджетът за 2026-та година. Посочената цел: „Финансово осигуряване изпълнението на целите на политиките и приоритетите на правителството за следващата година при спазване на фискалните правила и ограничения съгласно европейското и национално законодателство; Постигане на предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща предвидима инвестиционна и стопанска среда, която да благоприятства генерирането на устойчив икономически растеж, както и по-ефективно разпределение и управление на ресурсите при изпълнение на поставените фискални цели“.
И още: В изпълнение Програмата за управление на Република България за периода 2025 - 2029 г. до декември МС ще създаде и приеме Кодекс за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт.
Очаква се документът да съдържа ясни насоки относно конфликта на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи.
Ще има надзорен механизъм и санкции, които не са посочени в документа, с който bTV разполага.
Ако идеята се одобри, премиерът ще има и съветник по почтеността, като част от политическия си кабинет.
Законопроектът е и в отговор на препоръките от Доклада за България на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
08:07 08.08.2025
Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.
Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.
Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 г.
Друга е картината при децата на възраст до 14-годишна възраст. Етническата структура на населението в тази възрастова група е следният:
- българска етническа общност - 78,7%;
- турска етническа общност - 9%;
- ромска етническа общност - 9.1%;
08:09 08.08.2025
08:11 08.08.2025
08:13 08.08.2025
08:13 08.08.2025
08:18 08.08.2025