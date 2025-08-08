До края на годината правителството залага на Бюджет 2026 и съветник по почтеността към премиера

Правителството със законодателен план за следващите шест месеца. Акцент е Бюджетът 2026 и съветникът по почтеността към премиера.

bTV разполага с приетата вчера от МС законодателна програма за периода юли - декември 2025 г. Планът ще бъде публикуван до края на седмицата.

Програмата включва 61 законопроекта, от които 6 нови.

Акцент – Бюджетът за 2026-та година. Посочената цел: „Финансово осигуряване изпълнението на целите на политиките и приоритетите на правителството за следващата година при спазване на фискалните правила и ограничения съгласно европейското и национално законодателство; Постигане на предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща предвидима инвестиционна и стопанска среда, която да благоприятства генерирането на устойчив икономически растеж, както и по-ефективно разпределение и управление на ресурсите при изпълнение на поставените фискални цели“.

И още: В изпълнение Програмата за управление на Република България за периода 2025 - 2029 г. до декември МС ще създаде и приеме Кодекс за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт.

Очаква се документът да съдържа ясни насоки относно конфликта на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи.

Ще има надзорен механизъм и санкции, които не са посочени в документа, с който bTV разполага.

Ако идеята се одобри, премиерът ще има и съветник по почтеността, като част от политическия си кабинет.

Законопроектът е и в отговор на препоръките от Доклада за България на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията.