До края на годината правителството залага на Бюджет 2026 и съветник по почтеността към премиера

8 Август, 2025 08:04 338 6

Програмата включва 61 законопроекта, от които 6 нови

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството със законодателен план за следващите шест месеца. Акцент е Бюджетът 2026 и съветникът по почтеността към премиера.

bTV разполага с приетата вчера от МС законодателна програма за периода юли - декември 2025 г. Планът ще бъде публикуван до края на седмицата.

Програмата включва 61 законопроекта, от които 6 нови.

Акцент – Бюджетът за 2026-та година. Посочената цел: „Финансово осигуряване изпълнението на целите на политиките и приоритетите на правителството за следващата година при спазване на фискалните правила и ограничения съгласно европейското и национално законодателство; Постигане на предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща предвидима инвестиционна и стопанска среда, която да благоприятства генерирането на устойчив икономически растеж, както и по-ефективно разпределение и управление на ресурсите при изпълнение на поставените фискални цели“.

И още: В изпълнение Програмата за управление на Република България за периода 2025 - 2029 г. до декември МС ще създаде и приеме Кодекс за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт.

Очаква се документът да съдържа ясни насоки относно конфликта на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи.

Ще има надзорен механизъм и санкции, които не са посочени в документа, с който bTV разполага.

Ако идеята се одобри, премиерът ще има и съветник по почтеността, като част от политическия си кабинет.

Законопроектът е и в отговор на препоръките от Доклада за България на Групата на държавите, борещи се срещу корупцията.


  • 1 надарена кака

    3 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:07 08.08.2025

  • 2 Циганизация

    3 0 Отговор
    ЕТНОСИ

    Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.

    Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

    Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

    Друга е картината при децата на възраст до 14-годишна възраст. Етническата структура на населението в тази възрастова група е следният:

    - българска етническа общност - 78,7%;

    - турска етническа общност - 9%;

    - ромска етническа общност - 9.1%;

    08:09 08.08.2025

  • 3 влък

    2 0 Отговор
    Залагат на бабината си.

    08:11 08.08.2025

  • 4 шири

    1 0 Отговор
    Не е ромска тази общност,а дещосичкотосъйган. Ромът е високоалкохолна напитка.

    08:13 08.08.2025

  • 5 Крум

    0 0 Отговор
    Да се лекувате вие и семействата ви до 9то коляно от всички възможни видове зодиакални знаци ,за това което направихте с лева. За лъжите ви,за отхвърления референдум,за това че на практика даже сте и нелигетимни,и@мекя@и безродници. За лъжите ви за инфлацията,за постоянните заеми, за чуждите военни бази на бг земя,за това че като осъдени криминално проявени лица вие лъжите за всичко ?само и само да останете на власт.

    08:13 08.08.2025

  • 6 империалист

    0 0 Отговор
    Какъв ще да е този "съветник по почтеността" към премиера?! Или съветничка? Пак някой-я от т.нар.НАЩЕ ХОРА. Ще си бара оная работа и ще прибира дебели пачки. А работещите и пенсионерите да му мислят. Пак българска работа.

    08:18 08.08.2025

