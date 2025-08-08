Новини
Кузман Илиев: Нашият бизнес работи в една отровна среда

8 Август, 2025 10:49 870 20

Отвори се кутията на Пандора и се даде картбланш на регулаторите да притискат всеки

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нашият бизнес работи в една отровна среда. Това заяви пред БНР Кузман Илиев, икономически анализатор и лидер на партия "България може".

"Отвори се кутията на Пандора и се даде картбланш на регулаторите да притискат всеки, който не може, според тях, да обоснове в свободна пазарна икономика защо вдига една или друга цена, което е тотален абсурд.

Администрацията се отнася към малкия и средния бизнес като една мащеха, която идва да ги напляска, а не да им помогне".

Ще започнем да оперираме в режим на санкции и натиск, а това е продиктувано от дупката в бюджета, която зее, заяви Илиев в предаването "Преди всички".

Той коментира инициативата "Магазин за хората".

"Има икономически закони. Всеки иска да вдига цените, но това, което го спира, е конкуренцията. Изведнъж се появява някакъв държавен магазин. Стоките са субсидирани. Те ще бъдат по-евтини, защото данъкоплатеца е извадил пари от джоба си. Средната класа, малкият и средният бизнес ще плащат за такива ексцентрични авантюри – абсолютно популистки и само електорално обосновани.

Това ще сложи и началото на курс към завръщане на плановата икономика, разбира се - с едно евроатлантическо мнозинство. Нека да не си лепят само етикети. Това е тотален контрол над икономическия процес!"

Цените вече наистина са високи и това става политически проблем, отбеляза икономическият анализатор. Той не изключва провеждането на масови протести през следващата година - в тежкия зимен период.


  • 1 зрител

    14 11 Отговор
    такива като Кузман са много, но рядко им се дава трибуна , защото са на 99% прави и говорят истини......

    10:56 08.08.2025

  • 2 Бизнеса

    5 3 Отговор
    Грамажа изписваме в евро, цената двойна

    10:57 08.08.2025

  • 3 Тоя червен умник

    5 10 Отговор
    е икономист , колкото аз съм китаец! Да дойде в САЩ. да види магазините на армията на САЩ, където се продава всичко за бита на народни, контролирани цени! Комуняги и пазарна икономика!👿

    10:59 08.08.2025

  • 4 Петров

    5 9 Отговор
    Кузманчо Илиев е наследника на
    Райчев по дезинформация и измислици.
    Как пък медиите все дават трибуна на
    тези които плюят и храчатуа не дават никакви
    идеи как да се отстраняват нередностите.
    И ЗА ТОВА ИМ СЕ ПЛАЩА,ДАВАТ ИМ СЕ ПАРИ.

    11:00 08.08.2025

  • 5 Дебелян отровата

    3 6 Отговор
    Само хленчиш за хонорар, кат ти бутнем малко фандък и сичко че е цветя и рози

    11:01 08.08.2025

  • 6 Обикновен търговец

    12 4 Отговор
    За жалост е прав.НАП,ХЕИ,КЗП,Инспекция по труда,други инспекции,инспектори разни ,като силови групировки и със същия манталитет,мачкат наред интересното е ,че не издават предписания,а направо удрят,защото така им е наредено и имат таргет за изпълнение...
    Говоря с колегите си,че дълго няма да издържим,а ние сме гръбнакът на икономиката,от нас текат ежемесечно осигуровки и такси.Нетърпимо е вече,всеки ден разни настроени инспектори да ти ровят в документацията и да затваряш обекта си,докато свърши поредната им "проверка".
    И още много има з аписане,но всеки го знае и си трав,докато не го настъпят лично.

    11:01 08.08.2025

  • 7 Картели, монополи. Пазар - йок!

    4 1 Отговор
    Колко красиво ги каканиже поредният кандидат за спасител!
    Нещо се прави на позабравил, че има живи свидетели на конкуренцията, пазарната икономика, реставрацията на дивия капитализъм и отровната му среда за човеците в България...
    Вервайте му, и пак - в капана на същите!

    11:12 08.08.2025

  • 8 факт

    4 2 Отговор
    На нас, обикновените хора, от натискане не ни остана душа. Сега е време да натиснат търговците, защото се видя тяхната алчност. Който издържи ще продава на нормални цени, който продава на ненормално високи цени ще фалира и толкоз. Те били гръбнакът на икономиката, хайде бе, производителите са гръбнакът на икономиката. Вече доста сме набрали яд на правителството и есента ще види кон боб яде ли. Засега ни лъжат, къде с комисии, къде с контрол, но ножът опря до кокала и ще видят протести и бой наесен.

    Коментиран от #20

    11:13 08.08.2025

  • 9 хаха

    4 3 Отговор
    Кузман стана успешен когато разбра като Волен, че пари за пропаганда у нас може да получи пари само от руското посолство.

    11:14 08.08.2025

  • 10 проблема на българския бизнес

    3 1 Отговор
    е в много комисионери по линията на доставки.
    Поне 1/3 от бизнесмените паразитират върху чужд бизнес.

    11:14 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Държавата помпи бизнеса а бизнеса помпи работниците, пак да гласувате за герп

    Коментиран от #14

    11:23 08.08.2025

  • 13 Гумата

    3 2 Отговор
    Едимственото отровно нещо е Кузман Илиев.

    11:24 08.08.2025

  • 14 естествено

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    Естествено че ще гласуваме пак за гЕРБ. Единствените които направиха и още правят нещо за нас българите през позледните 35 години..

    Коментиран от #17

    11:25 08.08.2025

  • 15 Н...

    4 1 Отговор
    Нашата отровена "среда" вече над 80 тодини е около 10 000 червени робовладелци и 6-8 милиона бг роби.

    11:26 08.08.2025

  • 16 Цървул

    2 1 Отговор
    Прав си , за пореден път . Но , завръщането на плановата икономика , разбира се в дългосрочен план , е неизбежно . Поради увеличаване на световното население . Няма как да има за всички от всичко . И огромната маса пари ,спекулативно натрупана и необезпечена със активи . Така че , ако не могат да ви изкупят земята и да ви изгонят , ще го направят по трудния начин . p.s. А вашия брашнян чувал ще бъде изтупан здравата .

    Коментиран от #19

    11:29 08.08.2025

  • 17 Знайко

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "естествено":

    Естествено, робите не можете и не искате да се изхранвате сами, чакате всеки ден господаря робовладелец да ви сипе поредната порция помия в паницата. И за тази всекидневна порция помия, правите всичко каквото ви каже господаря робовладелец.

    11:31 08.08.2025

  • 18 Търгаши

    2 0 Отговор
    Чакай малко брадат! За кой бизнес става въпрос? Защото има бизнес и бизнес. Ако става въпрос за втория бизнес, който укрива пари и да ъци, печалби и доходи, не плаща осигуровки и подхвърля ниски заплати. В последствие пък използват укритите пари за хотели, апартаменти, сгради, джипове и яхти! Тези корумпирани търгаши ли наричате бизнес? Този бизнес трови средата! Този бизнес е част от отровната среда.

    11:41 08.08.2025

  • 19 Знайко

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цървул":

    В голяма грешка си "плановата икономика" е едно голямо недоносче като червените ви религиозни господари.

    Социализма може да работи само чрез преразпределение, чрез регулации, а не чрез планиране. Комунистичедкият съветски експеримент го доказа, краят му беше трагичен, доведе до руските олигарси и Петербург.
    Комунистическото планирането е майка на недоимък и разхищение, преживял съм го лично. Планирано разделяне на обществото на наследствена привилигирована червена комунистическа боржуазия и обикновени роби с промити мозъци.

    11:42 08.08.2025

  • 20 Булгаррено

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "факт":

    То затова ще си останеш при обикновените хора,щото толкова си можеш.Човек не може да надскочи възможностите си.
    Производителите само произвеждат.Ако нямат капацитет на търговец,са аут от играта,на това му викат пазарна икономика.А тези,които дерат кожи,са вносителите(познай кои) и големите търговски вериги (познай кои),в които най-вероятно пазаруваш.Почни да пазарувам от малките квартали магазинчета и веснага ще усетиш разликата,откъм качество и цени.

    11:58 08.08.2025

