Кузман Илиев: Нашият бизнес работи в една отровна среда

Нашият бизнес работи в една отровна среда. Това заяви пред БНР Кузман Илиев, икономически анализатор и лидер на партия "България може".
"Отвори се кутията на Пандора и се даде картбланш на регулаторите да притискат всеки, който не може, според тях, да обоснове в свободна пазарна икономика защо вдига една или друга цена, което е тотален абсурд.
Администрацията се отнася към малкия и средния бизнес като една мащеха, която идва да ги напляска, а не да им помогне".
Ще започнем да оперираме в режим на санкции и натиск, а това е продиктувано от дупката в бюджета, която зее, заяви Илиев в предаването "Преди всички".
Той коментира инициативата "Магазин за хората".
"Има икономически закони. Всеки иска да вдига цените, но това, което го спира, е конкуренцията. Изведнъж се появява някакъв държавен магазин. Стоките са субсидирани. Те ще бъдат по-евтини, защото данъкоплатеца е извадил пари от джоба си. Средната класа, малкият и средният бизнес ще плащат за такива ексцентрични авантюри – абсолютно популистки и само електорално обосновани.
Това ще сложи и началото на курс към завръщане на плановата икономика, разбира се - с едно евроатлантическо мнозинство. Нека да не си лепят само етикети. Това е тотален контрол над икономическия процес!"
Цените вече наистина са високи и това става политически проблем, отбеляза икономическият анализатор. Той не изключва провеждането на масови протести през следващата година - в тежкия зимен период.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зрител
10:56 08.08.2025
2 Бизнеса
10:57 08.08.2025
3 Тоя червен умник
10:59 08.08.2025
4 Петров
Райчев по дезинформация и измислици.
Как пък медиите все дават трибуна на
тези които плюят и храчатуа не дават никакви
идеи как да се отстраняват нередностите.
И ЗА ТОВА ИМ СЕ ПЛАЩА,ДАВАТ ИМ СЕ ПАРИ.
11:00 08.08.2025
5 Дебелян отровата
11:01 08.08.2025
6 Обикновен търговец
Говоря с колегите си,че дълго няма да издържим,а ние сме гръбнакът на икономиката,от нас текат ежемесечно осигуровки и такси.Нетърпимо е вече,всеки ден разни настроени инспектори да ти ровят в документацията и да затваряш обекта си,докато свърши поредната им "проверка".
И още много има з аписане,но всеки го знае и си трав,докато не го настъпят лично.
11:01 08.08.2025
7 Картели, монополи. Пазар - йок!
Нещо се прави на позабравил, че има живи свидетели на конкуренцията, пазарната икономика, реставрацията на дивия капитализъм и отровната му среда за човеците в България...
Вервайте му, и пак - в капана на същите!
11:12 08.08.2025
8 факт
Коментиран от #20
11:13 08.08.2025
9 хаха
11:14 08.08.2025
10 проблема на българския бизнес
Поне 1/3 от бизнесмените паразитират върху чужд бизнес.
11:14 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ООрана държава
Коментиран от #14
11:23 08.08.2025
13 Гумата
11:24 08.08.2025
14 естествено
До коментар #12 от "ООрана държава":Естествено че ще гласуваме пак за гЕРБ. Единствените които направиха и още правят нещо за нас българите през позледните 35 години..
Коментиран от #17
11:25 08.08.2025
15 Н...
11:26 08.08.2025
16 Цървул
Коментиран от #19
11:29 08.08.2025
17 Знайко
До коментар #14 от "естествено":Естествено, робите не можете и не искате да се изхранвате сами, чакате всеки ден господаря робовладелец да ви сипе поредната порция помия в паницата. И за тази всекидневна порция помия, правите всичко каквото ви каже господаря робовладелец.
11:31 08.08.2025
18 Търгаши
11:41 08.08.2025
19 Знайко
До коментар #16 от "Цървул":В голяма грешка си "плановата икономика" е едно голямо недоносче като червените ви религиозни господари.
Социализма може да работи само чрез преразпределение, чрез регулации, а не чрез планиране. Комунистичедкият съветски експеримент го доказа, краят му беше трагичен, доведе до руските олигарси и Петербург.
Комунистическото планирането е майка на недоимък и разхищение, преживял съм го лично. Планирано разделяне на обществото на наследствена привилигирована червена комунистическа боржуазия и обикновени роби с промити мозъци.
11:42 08.08.2025
20 Булгаррено
До коментар #8 от "факт":То затова ще си останеш при обикновените хора,щото толкова си можеш.Човек не може да надскочи възможностите си.
Производителите само произвеждат.Ако нямат капацитет на търговец,са аут от играта,на това му викат пазарна икономика.А тези,които дерат кожи,са вносителите(познай кои) и големите търговски вериги (познай кои),в които най-вероятно пазаруваш.Почни да пазарувам от малките квартали магазинчета и веснага ще усетиш разликата,откъм качество и цени.
11:58 08.08.2025