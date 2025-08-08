Кузман Илиев: Нашият бизнес работи в една отровна среда

Нашият бизнес работи в една отровна среда. Това заяви пред БНР Кузман Илиев, икономически анализатор и лидер на партия "България може".

"Отвори се кутията на Пандора и се даде картбланш на регулаторите да притискат всеки, който не може, според тях, да обоснове в свободна пазарна икономика защо вдига една или друга цена, което е тотален абсурд.

Администрацията се отнася към малкия и средния бизнес като една мащеха, която идва да ги напляска, а не да им помогне".

Ще започнем да оперираме в режим на санкции и натиск, а това е продиктувано от дупката в бюджета, която зее, заяви Илиев в предаването "Преди всички".

Той коментира инициативата "Магазин за хората".

"Има икономически закони. Всеки иска да вдига цените, но това, което го спира, е конкуренцията. Изведнъж се появява някакъв държавен магазин. Стоките са субсидирани. Те ще бъдат по-евтини, защото данъкоплатеца е извадил пари от джоба си. Средната класа, малкият и средният бизнес ще плащат за такива ексцентрични авантюри – абсолютно популистки и само електорално обосновани.

Това ще сложи и началото на курс към завръщане на плановата икономика, разбира се - с едно евроатлантическо мнозинство. Нека да не си лепят само етикети. Това е тотален контрол над икономическия процес!"

Цените вече наистина са високи и това става политически проблем, отбеляза икономическият анализатор. Той не изключва провеждането на масови протести през следващата година - в тежкия зимен период.