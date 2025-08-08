Новини
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
  Тема: Войната на пътя

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

8 Август, 2025 11:49 422 5

Инцидентът е станал малко преди 23.00 ч. снощи

16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

16-годишен младеж от велинградското село Кръстава се удари с мотоциклета на баща си в крава на пътя за Велинград и загина.

Инцидентът е станал малко преди 23.00 ч. снощи, уточни БНТ. 16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.

Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение.

На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.


България
