Новини
България »
Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин
  Тема: Украйна

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин

8 Август, 2025 14:04 1 035 30

  • асен агов-
  • русия-
  • путин-
  • украйна-
  • руска агресия-
  • тръмп

Двамата президенти не могат да решават въпросите на Европа

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Подходът на американския държавен глава е малко наивен, смята и бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов. Тръмп отново се включва в руската игра за печелене на време, предупреди журналистът Асен Агов в студиото на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Едва ли срещата между Путин и Тръмп ще бъде решаваща, защото без участието на Украйна в този формат е невъзможно да се постигне нещо," обясни Агов. "Пропастта, издълбана в отношенията между воюващите страни, е огромна. За да се построи мост, трябва да участват всички."

Още новини от Украйна

Журналистът подчерта, че двамата президенти не могат да решават въпросите на Европа, която няма да участва в тази среща, а континентът е застрашен от растящата военна мощ на Москва. "Не е ясно и какво е предложил Стив Уиткоф на Путин. Той няма да се откаже от войната като политическо средство," посочи Агов.

Според него руският президент прави нов опит да спечели време. "Той иска да преметне Тръмп, за да не влязат в сила вторичните санкции срещу страните, които внасят руски петрол - Индия и Китай. Американският президент смята, че като даде нов шанс на Москва, тя ще склони да сключи примирие с Украйна, но това няма да се случи," прогнозира журналистът.

Бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов посочи, че САЩ и Русия влизат с различни нагласи и приоритети преди личната среща на президентите си.

"Тръмп е с идеята, че може да бъде омиротворител. Подходът му обаче е малко наивен," коментира Божилов. "Путин обаче гледа само своите интереси, а те са свързани с реализиране на крайните цели - а те не включват постигане на мир преди това."

Според анализатора руският президент ще опита да отложи санкциите, макар че те не проработват веднага. "Той опитва да спечели сърцето и мислите на Тръмп, а така САЩ да спрат военната подкрепа за Украйна," обясни Божилов.

Експертът подчерта, че Русия иска да завземе максимална територия, но все още не е присъединила дори тези, които е обявила за свои. "Не мисля, че на срещата между двамата президенти ще постигнат реални договорености," завърши анализатора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    37 1 Отговор
    Тръмп и Путин ще плячкосват ЕС.

    Коментиран от #25

    14:08 08.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Истината

    54 2 Отговор
    От къде го извадихте този плъх

    14:13 08.08.2025

  • 6 Дедо

    41 4 Отговор
    Абе Гаргамелчо, точно Путин и Тръмп ще се разберат за пет минути ако решат. За какво им са гъзоливците на Европа дето не са водили война от 80г или този клоун дето го държат за камуфлаж.

    14:13 08.08.2025

  • 7 Иван

    40 5 Отговор
    Защо на този турчин се дава глас сега почна да разбира и от международни политики такива трябва отдавна да са в затвора заедно с Костов ограбиха българския народ с приватизацията защо не се търси какво има и как го е придобил а на доносниците им е позволено всичко нали

    14:13 08.08.2025

  • 8 Дух

    4 27 Отговор
    Я колко много минуси ми сложиха зелените Копейки който са извратени сексуално и кълват на зелената пропагандна олигофрения

    Коментиран от #20, #21

    14:14 08.08.2025

  • 9 Много е тревожно, че

    34 2 Отговор
    дръти бръмбари дърдорещи
    ни ги натрисат тук

    14:17 08.08.2025

  • 10 СПОДЕЛИ НАМИ

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    ТИ КАТО ОПИТЕН И ИНФОРМИРАН ГУУД ЛИ Е ЧЕ ДА ТЕ СЛЕДВАМЕ

    14:18 08.08.2025

  • 11 Пурко

    41 1 Отговор
    На този бивш ТВ говорител русофобията отдавна му е изпила мозъка. А и физиономията говори за тежка алкохолна зависимост.. Не знам защо му се дава ефир да говори глупости

    Коментиран от #14

    14:18 08.08.2025

  • 12 ЯВНО СА

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дух":

    УСПЕЛИ

    14:20 08.08.2025

  • 13 Дън Бай

    28 2 Отговор
    Ех, Агов, иди и удари два-три шамара на бай Дончо. Да го светнеш, щото си специалист, а той е аматьор.

    14:20 08.08.2025

  • 14 Вашето мнение

    30 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пурко":

    Щото тагарев, шаламанов, плювнариев, паси и сие усетиха какво има да става и се изпокриха. Тоя изкуфелия още се мисли за фактор.

    14:21 08.08.2025

  • 15 Българин

    17 1 Отговор
    Винаги решаващото е мнението на големите сили -Вашингтон и Москва.ЕС е длъжен да се съобразява.

    14:23 08.08.2025

  • 16 Смешник

    21 1 Отговор
    Тревожно е за такива пишман евроатлантици като тебе За болшинството българи е ОК

    14:24 08.08.2025

  • 17 1111

    19 1 Отговор
    Знаем отношението ти към Русия,така,че замълчи.Твоето мнение не е изобщо важно.

    14:25 08.08.2025

  • 18 Излагате се

    21 1 Отговор
    Какъв журналист е този пияница?! Едно говорителче беше с партийна книжка.

    14:27 08.08.2025

  • 19 Гад

    3 6 Отговор
    Зеленски е агент на Путин!

    14:30 08.08.2025

  • 20 Сложили са ти

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дух":

    щото си мислят че си проsт, много проsт.
    Което всъщност си е чистата истина.

    14:30 08.08.2025

  • 21 хаха

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дух":

    Ако се беше писал с истинското си име Джендър, нямаше да имаш толкова минуси, все пак хората са по-толерантни към умствено увредените индивиди.

    14:33 08.08.2025

  • 22 пони, ама розАво

    13 1 Отговор
    От "няма да каним руснаците, ще решаваме без Русия, ха ха, вижте ни колко сме велики" до "ама моля ви се, поканете и нас, не само Русия"...
    Как се докарахме до тук?!?

    14:33 08.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПИТАНКА 2

    10 1 Отговор
    От къде ги вадите тези вехтории бе

    14:44 08.08.2025

  • 25 ТОЧНО

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    НАТАМ ВЪРВЯТ РАБОТИТЕ

    14:45 08.08.2025

  • 26 Асенчо

    10 0 Отговор
    немците дали са ги канили на преговори след втората световна война... разцепват ги и те така 45 години...даже този подписалия капитулацията е увиснал на въжето след процеса в Нюрнберг ...

    14:46 08.08.2025

  • 27 Хмм

    8 1 Отговор
    дядото на Агов, със същото име е снабдил с взривен материал терористите от "Света Неделя", а като внук на активен борец журналистът Агов обиколил целия свят докато на другите не им било разрешено да отидат в Гърция дори, винаги там където са привилегиите, наглец!

    14:50 08.08.2025

  • 28 нема лабаво

    8 0 Отговор
    Русия няма да ги остави тия докато не им вземе достъпа до Черно море. Ще останат нещо като територия и значение, колкото Молдова... демек нищо

    14:51 08.08.2025

  • 29 Пенчо

    8 0 Отговор
    По тревожно е че публикувате глупотевините на този!

    14:57 08.08.2025

  • 30 Дърт

    2 0 Отговор
    Амбреаж.Изчезни

    15:12 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове