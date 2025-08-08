Корнелия Нинова: Правителството убива златната си кокошка

„Правителството убива златната си кокошка. В България съществуват хиляди методики, наредби, правилници, инструкции, за каквото се сетите. Но за пръв път в българската история се появява инструкция“. Какво да правим, ако КПК нахълта в офиса ни”? Това написа във Фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Неправителствени и работодателски организации инструктират фирмите как да реагират, ако върху тях се стовари държавната бухалка. Вие разбирате ли за какъв прецедент става дума?, допълва тя.
Бизнесът, тези които произвеждат БВП, се стягат за война с правителството. Гръбнакът на българската икономика са малките, средни и семейни фирми. Без тях няма работни места, няма данъци в бюджета, няма пари за пенсии, болници и социални плащания. Щом тези фирми се самоорганизират срещу управляващите, проблемът е сериозен. Мнозинството на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС - Ново Начало в стремежа си да овладеят всичко, да подчиняват или унищожават фирмите на хората, убиват златната си кокошка, предупреждава Нинова.
Особено в този момент на трансформация и преминаване към евро, бизнесът трябва да ти е партньор, а не враг. Казвам го от опит, уточнява лидерът на "Непокорна България".
Когато бях министър на икономиката и индустрията, заедно с бизнеса преминахме през най-тежката криза и изведохме за пръв път България на 1-во място по индустриално производство в Европа, изтъква Нинова.
С приходите от икономиката изплатихме 22 млрд. лв социални разходи и завършихме годината с под 3% дефицит. Огромна грешка е да смачкаш малкия предприемач, реалния производител. Особено на фона на падащ износ, срив в промишленото производство месеци наред, мита от САЩ и проблеми в основния ти търговски партньор Германия. Целият модел на това управление е сбъркан - финансово, икономически и социално. И е морално дъно, защото са избрани с фалшификации и управляват в лъжа и демагогия, обяснява тя.
Това нещо трябва час по-скоро да се измете и в държавата да се сложат ред, правила, възмездие и справедливост, смята Нинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 замислен
16:58 08.08.2025
2 Настъпва матриархат
Коментиран от #7
16:59 08.08.2025
3 Кака Кури
17:01 08.08.2025
4 1111
17:01 08.08.2025
5 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
17:02 08.08.2025
6 Краварката в левия ъгъл
17:02 08.08.2025
7 1111
До коментар #2 от "Настъпва матриархат":Това може само да ме радва. Никоя жена няма да те привика в офиса си да те рекетира и да ти каже, че ще те изяде на кренвирши!
17:03 08.08.2025
8 Данко Харсъзина
17:04 08.08.2025
9 очевидец
17:05 08.08.2025
10 Майора.
Булю булю булю булю бъра бъра Техноимпекс булю булю дъра дъра Сина ти в щатите. булю булю булю...
17:05 08.08.2025
11 Горски
17:05 08.08.2025