Корнелия Нинова: Правителството убива златната си кокошка

8 Август, 2025 16:51 602 11

  • корнелия нинова-
  • правителство-
  • кпк

В България съществуват хиляди методики, наредби, правилници, инструкции, за каквото се сетите. Но за пръв път в българската история се появява инструкция“. Какво да правим, ако КПК нахълта в офиса ни”?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Правителството убива златната си кокошка. В България съществуват хиляди методики, наредби, правилници, инструкции, за каквото се сетите. Но за пръв път в българската история се появява инструкция“. Какво да правим, ако КПК нахълта в офиса ни”? Това написа във Фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Неправителствени и работодателски организации инструктират фирмите как да реагират, ако върху тях се стовари държавната бухалка. Вие разбирате ли за какъв прецедент става дума?, допълва тя.

Бизнесът, тези които произвеждат БВП, се стягат за война с правителството. Гръбнакът на българската икономика са малките, средни и семейни фирми. Без тях няма работни места, няма данъци в бюджета, няма пари за пенсии, болници и социални плащания. Щом тези фирми се самоорганизират срещу управляващите, проблемът е сериозен. Мнозинството на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС - Ново Начало в стремежа си да овладеят всичко, да подчиняват или унищожават фирмите на хората, убиват златната си кокошка, предупреждава Нинова.

Особено в този момент на трансформация и преминаване към евро, бизнесът трябва да ти е партньор, а не враг. Казвам го от опит, уточнява лидерът на "Непокорна България".

Когато бях министър на икономиката и индустрията, заедно с бизнеса преминахме през най-тежката криза и изведохме за пръв път България на 1-во място по индустриално производство в Европа, изтъква Нинова.

С приходите от икономиката изплатихме 22 млрд. лв социални разходи и завършихме годината с под 3% дефицит. Огромна грешка е да смачкаш малкия предприемач, реалния производител. Особено на фона на падащ износ, срив в промишленото производство месеци наред, мита от САЩ и проблеми в основния ти търговски партньор Германия. Целият модел на това управление е сбъркан - финансово, икономически и социално. И е морално дъно, защото са избрани с фалшификации и управляват в лъжа и демагогия, обяснява тя.

Това нещо трябва час по-скоро да се измете и в държавата да се сложат ред, правила, възмездие и справедливост, смята Нинова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 замислен

    3 3 Отговор
    Како Нинова, пропускаш че сегашното мнозинство просто използва "нещо" създадено от Кирчо и Кокорчо благословено от Зеления чорап! Има комисия, има правомощия и проверява това е. А кога ти беше у властта каква корупция имаше... "батко и братко" по него време ли бяха? и като им взеха договорите за изграждане на пътища (да, онази магистрала с пепел от тец-овете) която после се наложи да правят отново и започна да крещиш "асфалт не се яде"?

    16:58 08.08.2025

  • 2 Настъпва матриархат

    2 2 Отговор
    “Кандидатури от жени са изрично насърчавани, тъй като жените все още са недостатъчно представени на сравними позиции в тази администрация. В случаи на равни квалификации (годност, способности и професионално представяне), жените също ще имат приоритет“ , .... цитат от обява за държавна работа в ЕС

    Коментиран от #7

    16:59 08.08.2025

  • 3 Кака Кури

    1 2 Отговор
    Златната кокошка на мавъра.

    17:01 08.08.2025

  • 4 1111

    3 0 Отговор
    Какво друго очаквате от мракобесници освен феодализъм?

    17:01 08.08.2025

  • 5 БСП = Непокорна България

    1 1 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    17:02 08.08.2025

  • 6 Краварката в левия ъгъл

    0 3 Отговор
    Тая и лукойладжията я е зарязъл, след като от сутрин до вечер се чуди къде да публикува комунистическите си "мъдрости"

    17:02 08.08.2025

  • 7 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Настъпва матриархат":

    Това може само да ме радва. Никоя жена няма да те привика в офиса си да те рекетира и да ти каже, че ще те изяде на кренвирши!

    17:03 08.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Тази също като Мая Манолова никога през живота си не е работила нищо. И сега не работи нищо. Чудно ми е тези двете с Мая как се издържат?

    17:04 08.08.2025

  • 9 очевидец

    0 0 Отговор
    Грешката е вярна: Делян Пеевски е лидер на ДПС и ПГ Ново начало, НАП, Агенция “Митници”, КЗК и ДАНС и тн

    17:05 08.08.2025

  • 10 Майора.

    0 1 Отговор
    Ало, Нинче,
    Булю булю булю булю бъра бъра Техноимпекс булю булю дъра дъра Сина ти в щатите. булю булю булю...

    17:05 08.08.2025

  • 11 Горски

    1 0 Отговор
    При капитализма такова понятие СПЕКУЛА няма. Тая дето раздаваше жълти стотинки по бензиностанциите, а бензиджиите удобно вдигнаха цените още повече. Всеки Божи ден за Добро утро плащаме милион на турчина благодарение на робството с Боташ, а виновника всички знаем гарвания нос. Жалка работа! Като баба пенсионерка пред блока, знае кирливите ризи на всички, ама нейното е най хубавото!!! Како, видяхме те какво струваше, че и твоите те изгониха. Лица в политиката? 35 г. едни и същи. Дори "новото лице" А. Василев си е работил години на различни постове в държавата. Г-жа Нинова вече се пенсионира в НС. Правиш си Реклама на новата партийка.

    17:05 08.08.2025

