Времето днес, прогноза за четвъртък, 15 януари: Предимно слънчево, заоблачаване от североизток

Времето днес, прогноза за четвъртък, 15 януари: Предимно слънчево, заоблачаване от североизток

15 Януари, 2026 03:00 570 5

Максималните температури ще са между 8 и 13°

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно.

Сутринта, главно около Дунав, видимостта временно ще е намалена. Вятърът ще е слаб от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3°, по-ниски в местата със снежна покривка, в София - около минус 1, а максималните между 8 и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София - около 9, по Черноморието между 7 и 12°.

През деня ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Вятърът ще е до умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър.

В петък на места, главно в Северна България ще има слаби валежи от сняг, а в източните райони, отначало от дъжд - който със застудяването ще премине в сняг, ще има и условия за поледици.

През почивните дни ще преобладава облачно време, но само на места ще има слаби валежи от сняг.

В понеделник температурите ще се понижават, вятърът в Източна България ще се усили още, по крайбрежието ще е силен и бурен.


