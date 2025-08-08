Новини
Съпругата на Коцев: Ще издържим, Благо. Чакаме те

8 Август, 2025 17:52 678 12

За начина, по който се случи това, говори цяла България. Защото само хора, които прикриват нещо, могат да си помислят да го потърсят в стаите на две невръстни деца. Оттогава синът ни Никола пита всеки когото срещне къде е баща му.

Точно преди един месец, в този час, агентите на комисията, която не може да различи депутат от районен кмет, нахлуха вкъщи, за да отвлекат Благо, се казва в позиция, споделена във фейсбук профила на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев.

За начина, по който се случи това, говори цяла България. Защото само хора, които прикриват нещо, могат да си помислят да го потърсят в стаите на две невръстни деца. Оттогава синът ни Никола пита всеки когото срещне къде е баща му. Връзката им винаги е била силна, но сега тя е облечена в недоумение и тъга.

След 8 часа обиски в дома и кабинета му отведоха Благо в София за участие в преднамерен съдебен процес, мотивиран от алчност и бяс. Оставиха го в следствения арест след 15-минутната пледоария на Софийската градска прокуратура, въпреки че защитата в продължение на 4 часа разби всеки аргумент за неговото задържане под стража. Нито един юрист в страната не приема, че думите на свидетелите са достатъчни, за да остане Благо в ареста, но въпреки това той е там вече един месец.

Един от двамата свидетели изобщо оттегли показанията си, но до ден днешен нови не са взети. Явно не им е угодно.

Не им е угоден и Благо. Не им харесват и скандиранията на хората. Защото свободата е плашеща, когато е поискана с гняв от площада.

„Трябва да преминем през тази криза“, каза Благо от ареста в последния му разговор с екипа в Общината. „Или ще излезем по-силни от нея, или ще се оставим да бъдем смачкани. Защото това е целта им - има хора, които искат да ни няма.“

„Обаче нас ни има и ние нямаме намерение да си ходим.“

Благо е силен човек. И всички сме силни заради него. Защото той се опълчи на тези, които управляваха Варна в сянка. И с това си спечели вниманието на онези, които управляват цялата страна от тъмнината.

От кмет на Варна, избран със свободната воля на варненци, Благо се превърна в политически затворник, към когото с тревога гледа цялата европейска общност. Никой не знае какво ще се случи с него в следващите месеци. Защото не правосъдието, а политическите баланси ще решават съдбата му.

Благо казва, че е добре, а последните му думи бяха за хората на площадите.

„Най-важно за мен сега е да сме обединени. Защото ако вие сте обединени, ако семейството ми издържи, ще издържа и аз.“

Ще издържим, Благо. Чакаме те.


  • 1 Добре, издръжте

    10 5 Отговор
    още малко и ще изровя пачките дет съм ги заровил.

    17:56 08.08.2025

  • 2 А бе

    8 5 Отговор
    Ох,вие ще издържите! Ама ние ,варненци?

    17:56 08.08.2025

  • 3 Благо,

    9 4 Отговор
    Тате държи яко Морската градина.!
    Не бой са !
    Тя и по нот. акт си е ваша !!!

    17:57 08.08.2025

  • 4 Притурисапланината до ул.Майор Векилски

    4 5 Отговор
    - Отпусни мен, Шар планина,
    жена имам, тя ще мене жали.
    Отговаря Шар планина:
    - Жена жали ден до пладне.

    18:00 08.08.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    5 3 Отговор
    Когато си невинен...ако си невинен,няма да се спреш в БГ или в Европа,но тези които те насадиха на пачи яйца,трябва да си получат заслуженото...а не ами ето ти обезщетение и до там...Този който е виновен за безпричинните ти ядове и нерви да си бере заслуженото с лихвите...Камък върху камък да не оставиш необърнат....

    18:01 08.08.2025

  • 6 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    10 6 Отговор
    Аууууууууууууууу горкичката ревла, как да не я съжали човек чака си крадлйото. Окупирал и озурпирал декари в Морската Градина. Как стават тези неща? Сърчицето да ти се пръсне от мъка чак.

    18:01 08.08.2025

  • 7 Нехис

    7 4 Отговор
    Благо, чакаме те да се върнеш, че пак да краднеш! Нашата корупция не е корупция, само чуждата! - ППДБ.

    18:04 08.08.2025

  • 8 оня с коня

    3 5 Отговор
    Не става ясно колко ще продължи чакането...

    18:05 08.08.2025

  • 9 Минувач

    8 2 Отговор
    Затвор за Благо!
    Като варненец, мога да потвърдя - Варна е ужасна в момента, както и по времето на Портних, така и сега. Това корумпе Благо да си влиза в пандиза, а тук да дойде някой кадърен, който да изчисти града, че сме затънали в боклуци. Контейнерите пълни, миризми ужасни. За сметка на това данък смет с 50% нагоре. Градинките обрасли, плевели и треви, не се виждат цветята. Изсъхналите листа от дърветата в десетки кубици, неприбрани. Градските тоалетни - смърдящи и разбити, без знаци за указване, къде са. Коцев и ППДБ отказаха допълнителни пари за инвитро, правят се ремонти за 3-ни цени, комисионните са в джобовете им. Хоризонт - ресторанта на Коцев заграбил части от морската градина и дължи 400 000 лева за наем за това - неиздължени. Колите в морската щеше да ги забранява - но не, нали трябва клиентите на ресторанта му да идват с колите си. Спортът замира, никаква общинска подкрепа. Дали има смисъл да продължавам?

    18:06 08.08.2025

  • 10 Василев

    4 3 Отговор
    Какви глупости ръси тази жена!!! Политически затворник! За да си политически затворник трябва да си политик а този си е обикновен айдук. Е, грешка,на обикновен а голям .

    18:22 08.08.2025

  • 11 Варненски сикаджии

    0 0 Отговор
    Жена му кой има предвид ,като казва “той се опълчи на тези, които управляваха Варна в сянка“ , за Дидо Дънката ли става въпрос или за Марешки?

    18:33 08.08.2025

  • 12 .......

    0 0 Отговор
    Ако си корумпиран ,може да си Благо

    18:43 08.08.2025

