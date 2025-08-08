Новини
България »
Нов скандал на летище София: Авиокомпания свали от самолет дете с инвалидна количка

Нов скандал на летище София: Авиокомпания свали от самолет дете с инвалидна количка

8 Август, 2025 19:52 691 10

  • летище софия-
  • дете-
  • инвалидна количка

Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията

Нов скандал на летище София: Авиокомпания свали от самолет дете с инвалидна количка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нискотарифна авиокомпания свали от самолет 9-годишно дете с инвалидна количка на Летище „Васил Левски” – София. За това алармира транспортният министър Гроздан Караджов, който възложи проверка по случая.

„Получих информация за пореден скандален случай на летище „Васил Левски” от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.

Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите “не могат да се изолират”. Фактите известни дотук обаче казват друго - количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж. А, и бегла проверка на техническите ѝ данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача… Благодарение на ръководството на Летище “Васил Левски”, семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза. И Lufthansa са казали ДА на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет… Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета! Затова възложих на Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация”, пише в пост във Facebook профила си ресорният минситър.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това не е скандал

    8 3 Отговор
    Жалко за детето, но батерията е трябвало да бъде в багажа. Има си наредби и закони. Когато се спазват, това не е скандал. Това е изпълнение на дълга. Ами ако самолета пламне от батерията като някоя тесла и роднините ви са вътре, после няма ли да викаме "Персонала какво е правил? Защо не е спазил правилата?"

    19:56 08.08.2025

  • 2 Новак

    4 0 Отговор
    Това не е ли летище "Васил Левски"?

    Коментиран от #3

    19:58 08.08.2025

  • 3 Не това е летище

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Новак":

    Ердоган

    20:03 08.08.2025

  • 4 Пълна

    3 0 Отговор
    дезорганизация не само на летището , а и където и да погледне човек ! Срам и позор ! В такъв и подобен случай с разрешение на командира можеше "проблема" да бъде решен ! Но........

    20:05 08.08.2025

  • 5 уйко калеко

    4 2 Отговор
    Министре!Защо слагаш ,,КАРУЦАТА ПРЕД КОНЯ,,Първо направи проверката ,а след това коментарите.Ами ако пилота е бил прав какво ,,ПРАИМ,,тогава.

    20:06 08.08.2025

  • 6 бою циганина

    2 1 Отговор
    откак си го подарих туй летище само харчове, на загуба съм

    Коментиран от #8

    20:08 08.08.2025

  • 7 Силиций

    0 0 Отговор
    Сакън! Батерията е американска, произведена от вражески Китай.Като нищо ГРУ ще я взриви

    20:09 08.08.2025

  • 8 Прасевски

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "бою циганина":

    Ти ли го взе бе??? Без да знам??? Ей сега ще ти го взема, да те отърва от ,,загубите,,

    20:11 08.08.2025

  • 9 Мдааа

    2 1 Отговор
    ДО КОГА НА ТАЗИ СЕЛСКА АВТОГАРА ЩЕ СЕ СЛУЧВАТ НЕЩА ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ ?
    Ужас

    20:14 08.08.2025

  • 10 командира на самолета е Господ

    2 1 Отговор
    Никой не може да му нарежда как да си гледа работата. Отговаря за живота и здравето на над 200 човека!

    20:15 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове