Диана Дамянова: Бойко Борисов води президентска кампания

8 Август, 2025 21:15 683 9

Протестите не могат да генерират масовост, защото "Възраждане" е достигнало своята горна точка. Вътре също има различни видове хора. Повечето не са готови да жертват живота си и да заливат институциите с червена боя

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лятото е осеяно с политическо напрежение и протести.

"Протестите не могат да генерират масовост, защото "Възраждане" е достигнало своята горна точка. Вътре също има различни видове хора. Повечето не са готови да жертват живота си и да заливат институциите с червена боя. Решението, което досега е взето, може да бъде спряно от всяко следващо правителство. Усилията в тази посока ще продължават", заяви PR експертът Диана Дамянова в "Денят ON AIR". България се развива бавно, но се развива в правилната посока, посочи за Bulgaria ON AIR Дамянова.

"Преминаването на 20% ДДС доведе до повишаване на цените по естествен ред. Има пазарна икономика и пазарът ще доведе цените до едно равновесие. Септември ще бъде добър за икономиката на България месец. Да се твърди, че България е в застой, е клетва, която е невярна и не стига до народа", обясни гостът.

По думите ѝ София би била в бедствено положение с кмет без партийна подкрепа.

"За София е ясно, че е имало корупционно намерение, за Варна не съм сигурна. Ударът върху ПП-ДБ е нанесен и накрая, дори това да не е така, остава горчивият вкус. Ако успеят от всичко това да се превърнат в герои, може би ще върнат малко назад", поясни тя. Според Дамянова Бойко Борисов води президентска кампания в момента.

"В президентска кампания сме, само че Бойко Борисов класически пази от българския народ какво мисли да направи. Има много хляб в един кандидат като Даниел Вълчев. Той е точно това, което Румен Радев не е. Вълчев обаче няма да скочи в такава битка. Не виждам хляб в това ПП-ДБ и ГЕРБ да издигнат европейски кандидат", изтъкна PR експертът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Води мъжко хоро ,бате Боеко!

    21:16 08.08.2025

  • 2 САНДОКАН

    6 0 Отговор
    PRъц експерта

    21:18 08.08.2025

  • 3 Ха сега де?!

    15 1 Отговор
    На Борисов простотията е неизмерна. Срам за всеки нормален човек е такава проста Тиква да е президент на Родината ни.

    21:18 08.08.2025

  • 4 Майна

    5 0 Отговор
    Така ли се слага силикон на скули..
    Но мозък за имплантация не са измислили..
    А някои " приемници" - кауза пердута..

    Коментиран от #6

    21:20 08.08.2025

  • 5 Майна

    3 1 Отговор
    Всички ще бъдете обрулени от народа
    Мамин готви Мария Филипова( другата креватна )
    И тогава, ще повярвам, че когато "руса жена" поведе България ще се оправи!
    Ще ви изсурне народа - ама за коси , с ритници ще ви изххвърли

    21:25 08.08.2025

  • 6 МЯЗА НА

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    ДРЪТА КАТЕРИЦА КРАЛА ОРЕХИ

    21:36 08.08.2025

  • 7 предположение

    5 1 Отговор
    И кой ще гласува за Борисов? Той вече си е изпял песента. А нито е показал някакъв професионализъм, нито е показал някакви експертни знания. За какво да става президент, като не знае език, как ще си каже две думи с държавен глава на друга държава. Най-много да почне да казва "сахер, сахер". Абе, нека си се пенсионира спокойно и да остави политиката на други.

    21:37 08.08.2025

  • 8 Президент на Зайчария

    4 0 Отговор
    На Бойко Борисов не му стиска да се състезава с някого, освен ако този някой не е тотално зависим от него.

    21:37 08.08.2025

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор
    Преди всякакви Президентски избори Мисирките се скъсват да питат Борисов ще се кандидатира ли и той им бе отговорилведнъж"Абе вие що бързате да ме разжалвате с Президентски пост?" ЕСТЕСТВЕНО че той ще посочи кой ще е следващия Президент,но за себе си вероятно ще запази Премиерското място.

    21:56 08.08.2025

