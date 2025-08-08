Новини
2100 лв. глоба за превишена скорост от София до Бургас

8 Август, 2025

Толкова би платил нарушител, който кара със 172 км/ч от столицата до морето

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

2100 лв. глоба за превишена скорост от София до Бургас. Толкова би платил нарушител, който кара със 172 км/ч от столицата до морето, пише „Телеграф".

Съгласно промените в Закона за движението по пътищата, приети в края на юли, тол камерите на пътната агенция вече ще следят освен за платени винетки и тол такси и за платен годишен технически преглед, пътни такси, гражданска отговорност, както и за превишаване на средната скорост – нов вид нарушение по нашите ширини.

За разлика от класическите камери, които мерят скоростта на колите в определен момент и могат да бъдат „измамени“, когато нарушителят намали малко преди да ги стигне, тол камерите са значително „по-хитри“. Те ще засичат времето, за което колата изминава пътя от една камера до следващата и ако това време е по-малко от законното, ще пускат автоматичен доклад до МВР за всеки такъв случай.

Тол камерите ще мерят средна скорост по магистрали и скоростни пътища в секционни участъци, подходящи за това – с постоянно ограничение на скоростта и без входно-изходни възли и зони за почивка.

Към момента от МВР са определили седем такива участъци по магистрала „Тракия“ - основната пътна артерия у нас, свързваща столицата и цяла Южна България с морето. Изчисления показват, че при една средна скорост на нарушител от 171 до 180 км/ч, той ще получи седем глоби от по 300 лв. или общо 2100 лв.

Причината е, че няма нормативен акт, който да ограничава броя пъти, в което един и същ автомобил може да бъде санкциониран в рамките на 24 часа. Дори и при по-умерено нарушение - движение със средна скорост от 155 км/ч – глобата ще е значителна – 600 лв.

Най-тежко ще бъдат наказани тези, превишили средна скорост от 200 км/ч. Те ще получат 4200 лв. глоба, но и ще загубят книжката си за два месеца. Всички нарушители могат да се възползват от 30% отстъпка, ако платят електронния си фиш до 14 дни след връчването му.

Промените в закона в частта за средната скорост влизат в сила на 5 септември.


  • 1 Луд

    11 2 Отговор
    И пак богатите ще карат

    23:53 08.08.2025

  • 2 Ха ха

    11 0 Отговор
    A колата крадена.Номерата фалшиви и т.н.Ако го пипнете и 10 000 може да е глобата + затвор.Но АКО.

    23:53 08.08.2025

  • 3 Аз предлагам за по-справедливо

    6 1 Отговор
    камерите а изисляват средна квадратична стойност, да изчислят Гаусовото рзпределние на скоростта за деня и отсечката и тогава да изпращат доклат до полицията.

    Коментиран от #8

    23:54 08.08.2025

  • 4 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Всъщност се мерят няколкл участъка и реално гербара го е измислил да ноже да ти нафука 20тина глоби за целия маршрут

    23:56 08.08.2025

  • 5 Важи и за 1 и за 2

    11 0 Отговор
    На бензиностанция чака реда си човечец с Голф-3.Изведнъж го изпреварва някакъв с Ламборджини ,зарежда и му казва: Така сме ние богатите.Пича пали голфа и го нацелва с 200.-Така сме ние с крадените коли,му казва и слиза спокойно от колата .

    23:58 08.08.2025

  • 6 Герп боклуци

    15 0 Отговор
    А с моторягите със скритите номера ко праим? Кака ще ги глобяваме. С бмвта ли ще ги гоним или да купим бугатита... или да ги забраняваме тия моторетковци

    23:58 08.08.2025

  • 7 Рускиня

    4 3 Отговор
    Разликата в километрите м/у две камери е ахилесовата пета на “състезателите”!
    Обичайте себе си и другите на пътя.

    23:58 08.08.2025

  • 8 Прав си

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз предлагам за по-справедливо":

    И задължително през сателитите на Мъск и снимки с дронове.

    Коментиран от #9

    23:59 08.08.2025

  • 9 С триангулиране и отчитане

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си":

    на извивката на земната повърхност.

    00:00 09.08.2025

