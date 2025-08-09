Новини
България »
Времето днес, прогноза за събота, 9 август: Жегата се завръща в цялата страна

Времето днес, прогноза за събота, 9 август: Жегата се завръща в цялата страна

9 Август, 2025 04:56, обновена 9 Август, 2025 05:00 574 4

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 32° и 37°

Времето днес, прогноза за събота, 9 август: Жегата се завръща в цялата страна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще духа слаб, в югоизточните части - умерен вятър от изток-североизток, предаде БНТ.

След обяд ще остане слънчево. Температурите още ще се повишат, с около градус, и максималните ще са между 32° и 37°, в София – около 33°.

Вече и по Черноморието ще прескачат 30° - в повечето райони ще са от 28° до 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. И там ще се задържи слънчево, но ветровито - ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър с посока от изток-североизток. Вълнението на морето остава 2 - 3 бала.

И в планините ще се задържи предимно слънчево.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите в курортите следобед ще са от 21° на Алеко до 30° в Баснко.

От вторник ще започне слабо захлаждане, но крайно недостатъчно - ще си останем в рамките на опасно-високи дневни температури.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язък

    2 2 Отговор
    за Преображението, където мина !

    05:27 09.08.2025

  • 2 Факт

    1 1 Отговор
    Преображение - 20.08. !

    05:51 09.08.2025

  • 3 хаберих

    0 0 Отговор
    Жена легнала на дивана възбужда мъжа, а мъжът легнал на дивана вбесява жената!

    06:44 09.08.2025

  • 4 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:45 09.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове