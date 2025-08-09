Издирват жена, избягала от дом за хора с умствена изостаналост в Кюстендилско

Полицията в Кюстендил издирва 46-годишната Соня Георгиева Попова, която е в неизвестност от 6 август 2025 г.

Тогава е напуснала Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Здравец" в с. Вратца, общ. Кюстендил.

Соня Георгиева Панова е висока около 165 см, стройно – нормално телосложение, къса прошарена коса, кафяви очи. С изцяло липсващи зъби. Проявява страхливо поведение при общуване с непознати.

Била е облечена с тъмно сив анцуг, с черен шушляков елек върху него, била е обута със светло бежови сандали с висока платформа.

Соня Георгиева е с психичен проблем, обявена е за общодържавно издирване.

Молим гражданите, които имат информация за нея, да звънят на тел.112 или да се обадят в най-близкото поделение на МВР.