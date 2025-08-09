Пожар гори край Костинброд, активирана е системата BG-Alert

Нов пожар избухна край Костинброд. По искане на кмета на Костинброд Трайчо Младенов е задействана системата BG-Alert, съобщиха от пожарната служба за NOVA.
Пожарът обхваща сухи треви и храсти между селата Градец и Царичина. В момента няма опасност за близките села, увери кметът на община Костинброд.
Сигналът за горящата растителност е подаден в 15:22 часа. На място са изпратени общо 6 автомобила с 19 пожарникари – 4 автомобила с 12 служители от област София и 2 автомобила със 7 пожарникари от столичната дирекция.
