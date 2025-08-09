Новини
Пожар гори край Костинброд, активирана е системата BG-Alert

Пожар гори край Костинброд, активирана е системата BG-Alert

9 Август, 2025 18:03 1 017 18

  • пожар-
  • костинброд

Огънят обхваща сухи треви и храсти в района между селата Градец и Царичина

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов пожар избухна край Костинброд. По искане на кмета на Костинброд Трайчо Младенов е задействана системата BG-Alert, съобщиха от пожарната служба за NOVA.

Пожарът обхваща сухи треви и храсти между селата Градец и Царичина. В момента няма опасност за близките села, увери кметът на община Костинброд.

Сигналът за горящата растителност е подаден в 15:22 часа. На място са изпратени общо 6 автомобила с 19 пожарникари – 4 автомобила с 12 служители от област София и 2 автомобила със 7 пожарникари от столичната дирекция.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    10 0 Отговор
    Кога ще заловят поне един подпалвач?

    Коментиран от #15

    18:08 09.08.2025

  • 2 Буци

    6 0 Отговор
    Къде 3 роден розовото Фламенго костинбродски , да ходи с лопата да лупа огъня ,вода нема

    18:11 09.08.2025

  • 3 Костинбродският

    14 0 Отговор
    в Копривщица с костюм стъкмен , ръси безсрамно клишета и не му дреме ! Ни за България , ни за българския народ .

    18:15 09.08.2025

  • 4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    11 0 Отговор
    УПРАВНИЦИТЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА ВЛИЗАНЕТО ВЪВ ЕВРОЗОНАТА И УКРАЙНА,НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА ЧЕ ДЪРЖАВАТА ГОРИ И НА ХОРАТА ИМОТИТЕ И КЪЩИТЕ ГОРЯТ.

    18:17 09.08.2025

  • 5 Защо?

    2 0 Отговор
    Тези система алерт я има във всички европейски държави.

    18:17 09.08.2025

  • 6 Македонец

    2 2 Отговор
    Днес беше жега 🔥🔥🔥 на лекция в Кресна!

    Българин! Ти си - ЦИГАНИН!

    Коментиран от #7, #18

    18:18 09.08.2025

  • 7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Македонец":

    И ЦИГАНИТЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ДОРИ СА ПО ЧОВЕЧНИ И И ПО МОЖЕ ДА СУЕ РАЗБЕРЕШ СЪС ТЯХ ОТКОЛКОТО НАС БЪЛГАРИТЕ.НИЕ СЕ ЯДЕМЕ ЕДИН ДРУГ КАТО ХИЩНИЦИ ДОЛНИ.

    18:22 09.08.2025

  • 8 Лумпен

    5 0 Отговор
    Кирил и Методий се въртят в гроба..
    Свършиха се българските думи ..
    Да приемем латиницата и да забранят българския нашите управници това правят !BG alert какво е това !
    Българин да се наричам !
    Стана ме е от вас !

    Коментиран от #9

    18:22 09.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гори !

    2 0 Отговор
    Гори !

    Гори ! .....

    Ха Да !

    Изгори ! ....

    18:29 09.08.2025

  • 11 Веи мафиия

    3 0 Отговор
    Ние ги палим , те ги гасат

    18:29 09.08.2025

  • 12 Вицефритюрника

    1 0 Отговор
    Вода нема з действайте

    Коментиран от #14

    18:34 09.08.2025

  • 13 Нека

    1 0 Отговор
    как каже Джартов !

    18:36 09.08.2025

  • 14 Верно

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вицефритюрника":

    с вода всеки знае !

    18:37 09.08.2025

  • 15 Ами ! Те са Там !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    Ами ! Те са Там !

    В Народното Събрание !

    18:48 09.08.2025

  • 16 бгполитик

    3 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    18:50 09.08.2025

  • 17 Боклуците на Боклука

    4 0 Отговор
    Тиквата и Шиши правят места за бъдещите соларни паркове. Разпродадоха държавата на парче, тези крадци и мошеници. Курбан ще дам, да отидат на гости при Трактора и Нотариуса 👊🤜🚽🤣😂👍

    19:07 09.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

