Децата да учат по-малко чужди езици

Повече часове по математика, български език, литература и природни науки, но по-малко по чужди езици в гимназиите. Такива промени предлагат от образователното министерство. Как приемат идеята ученици, учители и родители?
Да знае перфектно френски - от дете това е мечтата на Иглика, пише bTV. В 8-и клас избира да продължи обучението си в столичното 35 средно езиково училище. Към промените обаче е скептична.
“Aбсолютно са недостатъчни часовете след 8 клас, защото езикът, когато не се практикува често се забравя. Не мисля, че трябва да се намаляват часовете език за сметка на математика и природни науки, по-скоро други предмети трябва да се намалят”, казва Иглика Иванова - ученичка в 35. СЕУ "Добри Войников".
Според майката на Иглика, намаляването на броя на часовете по чужди езици ще накара повече родители да изберат и допълнителни частни уроци.
„Езиковите гимназии са все още един оазис в този си вид, където поне този разход за едно добро научаване на езика до B1 или C1...това ще спести и спестява едни немалко разходи“, казва Боряна Иванова, майка на Иглика.
„Учениците не случайно са избрали езикова гимназия, именно искат да научат език на много добро ниво. Те имат по-голям афинитет към езика и знаят, че са насочени към по-хуманитарната наука“, смята Инес Божилова - бивш възпитаник на 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".
А предложените промени от образователното министерство изглеждат така:
Часовете по български език и литература се увеличат с 12%, а по математика - с 25 на сто и в двата гимназиални етапа.
Заедно с това расте и общият брой на часовете по всеки от предметите в областта на природните науки в първи гимназиален етап. Също така и тези по природни науки, история и география.
Според учителите:
„Тази промяна ще унищожи езиковите гимназии у нас. Няма какво да се лъжем. Досег с култура, литература, цивилизация. Тези часове много естествено ще отпаднат. Ние няма да имаме достатъчно време, за да си предадем граматиката и лексиката. Когато постоянно се говори срещу чуждият език, какво можем да напраивм ние“, смята Вяра Любенова - учител и председател на Асоциацията на преподавателите на френски език в България.
От образователното министерство обясниха, че целта е учениците да получават по-широка основа от знания, вместо тясна специализация.
Чуждият език ще продължава да се изучава интензивно в училища, в които в 9. и 10. клас предметите се изучават на този език. Предложената промяна е минимална и тя касае само 8. клас, където учениците ще учат по 16 часа седмично чужд език вместо сегашните 18.
С промените се очаква да се подобрят и резултатите по PISA, смятат някои учители.
„От година говорим за ниските резултати и това, което предлага мон е в посока да отлепим от дъното и да наваксаме тези резултати. Министерството предлага увеличаване по математика и природни науки, но няма да се увеличи самият материал. тоест ще има повече часове за упражнение, посочва Калин Танев - директор на 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий.
Ако бъдат приети промените в учебните планове, то те ще влязат в сила от 2026 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #8, #17
10:04 10.08.2025
2 Левски
Коментиран от #48
10:05 10.08.2025
3 Интересно
За какво са ви свободномислещи хора със собствено мнение? Те само пречат на тоталитарното бъдеще, като гласуват по разум и съвест.
Какво ни гласите?
10:09 10.08.2025
4 Неграмотни, но алчни учители и чиновници
10:09 10.08.2025
5 Госあ
Коментиран от #30
10:09 10.08.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Чудят се кое число събрано със себе си или умножено със себе си, или повдигнато на степен себе си може да даде един и същ резултат‼️
10:09 10.08.2025
7 тиквенсониада
Е , как да не искат да му приличат ?
10:10 10.08.2025
8 Госあ
До коментар #1 от "да попитам":Йес ! Така както ти получаваш пенсия !
10:10 10.08.2025
9 Пляскаме с ръчички
Коментиран от #24
10:14 10.08.2025
10 Министър
10:14 10.08.2025
11 свиреп ОХЛЮВ
Не знаят езици , но пък виж ги де са и кво праят ! Отличен пример и пътеводна светлина за всеки подрастващ простак и лицемер !
10:15 10.08.2025
12 Хмм
Коментиран от #20
10:16 10.08.2025
13 Пич
10:16 10.08.2025
14 хер ФЛИК
Малко хора го ползват правилно !
Коментиран от #21
10:17 10.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мило момиче,
Коментиран от #37
10:24 10.08.2025
17 Трап
До коментар #1 от "да попитам":А не, ще се седят тука при ганьовския Скот. Бягайте деца, преди да са ви превърнали и вас в ганьовски скотове!
Коментиран от #25, #31
10:25 10.08.2025
18 демократ
Остаряло соц образование копае дъното.
Запада бил тъп а правеше Б2 стелт 1989-та а Съветските олимпиици правеха Зяз и Ту-95 кой е умния.
Коментиран от #27
10:31 10.08.2025
19 ЗОРО
10:31 10.08.2025
20 Не проумяваш
До коментар #12 от "Хмм":В България никога не е имало негативно отношение към изучаването на чужди езици, виждат ново лапане, както превзеха писането и печатането на учебници, както приватизираха просвета, така ще си лапнат обучението на чужди езици, но държавата да плаща. Вече и обучението за професии и курсове е в частни ръце за сметка на държавата.
10:33 10.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "хер ФЛИК":Така е ❗
Жена мие засмяна.
Жена ми е засмяна.
Жена ми е за смяна.
😉
Коментиран от #28
10:33 10.08.2025
22 Справедлив
10:36 10.08.2025
23 Госあ
10:37 10.08.2025
24 Стаята е
До коментар #9 от "Пляскаме с ръчички":Това е стая за рисуване / творческа стая с 360 завъртане , не става само с чужд език , трябва си и изкуство .... демек френски + интериорът дизайн ....
Коментиран от #35
10:39 10.08.2025
25 Да знаеш
До коментар #17 от "Трап":За такива бегачи си има частни учители, плащаш - учиш!
Ако учиш безплатно - подписваш договор за 10 години оставане в България.
Не трябва държавата т.е. всички ние, да плащаме за такива бегачи!
10:45 10.08.2025
26 не е толкоз зле
не е за двойка.
Тя си е за тройка.
10:47 10.08.2025
27 Пилотът Гошу
До коментар #18 от "демократ":Той пак си е тъп. Шепа експерти и масово глъмпери. Нямат файда там от всички да са висшисти. Като видиш примерно шампионите по математика - САЩ първи, Китай втори. На снимката - всички еднакви 😂😂😂😂
10:49 10.08.2025
28 Пилотът Гошу
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Забравил си само модерния вариант - Жена ми е засмян, а? 😂😂😂
10:51 10.08.2025
29 най-добре
10:51 10.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тебе
До коментар #17 от "Трап":Са успяли да те превърнат в Скот ! Излъгах..... ти имаш заслугата , защото нямаш кадърност , но пък мислиш че всички са ти длъжни !
10:52 10.08.2025
32 ...
Коментиран от #44
10:52 10.08.2025
33 Голяма глупост
10:53 10.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Класика
До коментар #24 от "Стаята е":Стаите за рисуване са със стативи и всички са пред модела , а не около него.
11:03 10.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Саша Грей
До коментар #16 от "Мило момиче,":Извинявай много, но английска филология не означава само да пишеш и говориш безгрешно английски език. Има изучаване на английска литература и история. Друг е въпросът дали във Великобритания биха признали филология от български университет.
Но езиците са важни при намиране на работа в Европа, защото там не те питат дали знаеш английски, а какви езици освен английски владееш.
Коментиран от #45
11:05 10.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 назубряш хиляда думи
11:09 10.08.2025
41 Културен Антрополог
11:10 10.08.2025
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЧНЕШ ДА СЪНУВАШ НА АНГЛИЙСКИ ИЛИ РУСКИ
.... И КАТО СЕ СЪБУДИШ УДАРИШ
ЕДНА ПСУВНЯ НА ФРЕНСКИ ИЛИ АРАБСКИ :))
......
ОБАЧЕ ,ЧАК КАТО ПОЧНЕШ ДА СЪНУВАШ НА ДАДЕН ЕЗИК, ЗНАЧИ ГО ВЛАДЕЕШ :))
11:12 10.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 В Африка също
До коментар #32 от "...":В Африка учат шаманство, тук що да не учат религия или врачуване.
11:14 10.08.2025
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #37 от "Саша Грей":АЗ ГОВОРЯ НА 4 -5 ВИДА АНГЛИЙСКИ
В ЗАВИСИМОСТ ОТ СРЕДАТА :))
.....
И С 4-5 АКЦЕНТА.
11:16 10.08.2025
46 Мне!
Коментиран от #47
11:17 10.08.2025
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #46 от "Мне!":НАУЧИХ ОТ ХАЬАРИТЕ ОТ СССР ЕДИН ТРИК
И ДОСЕГА РАБОТИ
.....
ЧЕТА СТАРИ РУСКИ КНИЖКИ И ПАТЕНТИ ОТ СССР
И ИМАМ ЧУДЕСНА НАУЧНА КАРИЕРА
......
А ПРОГРАМИТЕ СКОРО ЩЕ ГИ ПИШАТ ИИ
..
И НЕ ПОДЦЕНЯВАЙ СЛАВЯНО БЪЛГАРСКИЯ - ПОДОБНО
НА КИТАЙСКИЯ РАБОТИ С ПИКТОГРАМИ В МОЗЪКА
И ГО РАЗВИВА ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН - ПО-ДОБЪР
11:24 10.08.2025
48 Мнение
До коментар #2 от "Левски":В коя сфера ще им трябва книжовен език? С Какво ще им помогне наизустяването на биографията на този или онзи автор? Децата трябва да знаят поне два езика освен българския. Необходимо е за да черпят информация от различни места, а не да разчитат на манипулираните български новини.
11:33 10.08.2025
49 ахахаха
11:35 10.08.2025
50 инж. Ганчо Илков
Коментиран от #52
11:42 10.08.2025
51 Българин
11:44 10.08.2025
52 Я па този
До коментар #50 от "инж. Ганчо Илков":оди в китай и се неврщай, тук е туризъм, музика и дупедавство
11:47 10.08.2025
53 Випуск 2008
11:49 10.08.2025
54 Робите гледат роби
11:51 10.08.2025