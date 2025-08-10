Децата да учат по-малко чужди езици

Повече часове по математика, български език, литература и природни науки, но по-малко по чужди езици в гимназиите. Такива промени предлагат от образователното министерство. Как приемат идеята ученици, учители и родители?

Да знае перфектно френски - от дете това е мечтата на Иглика, пише bTV. В 8-и клас избира да продължи обучението си в столичното 35 средно езиково училище. Към промените обаче е скептична.

“Aбсолютно са недостатъчни часовете след 8 клас, защото езикът, когато не се практикува често се забравя. Не мисля, че трябва да се намаляват часовете език за сметка на математика и природни науки, по-скоро други предмети трябва да се намалят”, казва Иглика Иванова - ученичка в 35. СЕУ "Добри Войников".

Според майката на Иглика, намаляването на броя на часовете по чужди езици ще накара повече родители да изберат и допълнителни частни уроци.

„Езиковите гимназии са все още един оазис в този си вид, където поне този разход за едно добро научаване на езика до B1 или C1...това ще спести и спестява едни немалко разходи“, казва Боряна Иванова, майка на Иглика.

„Учениците не случайно са избрали езикова гимназия, именно искат да научат език на много добро ниво. Те имат по-голям афинитет към езика и знаят, че са насочени към по-хуманитарната наука“, смята Инес Божилова - бивш възпитаник на 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".

А предложените промени от образователното министерство изглеждат така:

Часовете по български език и литература се увеличат с 12%, а по математика - с 25 на сто и в двата гимназиални етапа.

Заедно с това расте и общият брой на часовете по всеки от предметите в областта на природните науки в първи гимназиален етап. Също така и тези по природни науки, история и география.

Според учителите:

„Тази промяна ще унищожи езиковите гимназии у нас. Няма какво да се лъжем. Досег с култура, литература, цивилизация. Тези часове много естествено ще отпаднат. Ние няма да имаме достатъчно време, за да си предадем граматиката и лексиката. Когато постоянно се говори срещу чуждият език, какво можем да напраивм ние“, смята Вяра Любенова - учител и председател на Асоциацията на преподавателите на френски език в България.

От образователното министерство обясниха, че целта е учениците да получават по-широка основа от знания, вместо тясна специализация.

Чуждият език ще продължава да се изучава интензивно в училища, в които в 9. и 10. клас предметите се изучават на този език. Предложената промяна е минимална и тя касае само 8. клас, където учениците ще учат по 16 часа седмично чужд език вместо сегашните 18.

С промените се очаква да се подобрят и резултатите по PISA, смятат някои учители.

„От година говорим за ниските резултати и това, което предлага мон е в посока да отлепим от дъното и да наваксаме тези резултати. Министерството предлага увеличаване по математика и природни науки, но няма да се увеличи самият материал. тоест ще има повече часове за упражнение, посочва Калин Танев - директор на 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий.

Ако бъдат приети промените в учебните планове, то те ще влязат в сила от 2026 година.