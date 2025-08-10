Новини
Децата да учат по-малко чужди езици

10 Август, 2025

С промените се очаква да се подобрят и резултатите по PISA, смятат някои учители

Децата да учат по-малко чужди езици - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Повече часове по математика, български език, литература и природни науки, но по-малко по чужди езици в гимназиите. Такива промени предлагат от образователното министерство. Как приемат идеята ученици, учители и родители?

Да знае перфектно френски - от дете това е мечтата на Иглика, пише bTV. В 8-и клас избира да продължи обучението си в столичното 35 средно езиково училище. Към промените обаче е скептична.

“Aбсолютно са недостатъчни часовете след 8 клас, защото езикът, когато не се практикува често се забравя. Не мисля, че трябва да се намаляват часовете език за сметка на математика и природни науки, по-скоро други предмети трябва да се намалят”, казва Иглика Иванова - ученичка в 35. СЕУ "Добри Войников".

Според майката на Иглика, намаляването на броя на часовете по чужди езици ще накара повече родители да изберат и допълнителни частни уроци.

„Езиковите гимназии са все още един оазис в този си вид, където поне този разход за едно добро научаване на езика до B1 или C1...това ще спести и спестява едни немалко разходи“, казва Боряна Иванова, майка на Иглика.

„Учениците не случайно са избрали езикова гимназия, именно искат да научат език на много добро ниво. Те имат по-голям афинитет към езика и знаят, че са насочени към по-хуманитарната наука“, смята Инес Божилова - бивш възпитаник на 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".

А предложените промени от образователното министерство изглеждат така:

Часовете по български език и литература се увеличат с 12%, а по математика - с 25 на сто и в двата гимназиални етапа.
Заедно с това расте и общият брой на часовете по всеки от предметите в областта на природните науки в първи гимназиален етап. Също така и тези по природни науки, история и география.

Според учителите:

„Тази промяна ще унищожи езиковите гимназии у нас. Няма какво да се лъжем. Досег с култура, литература, цивилизация. Тези часове много естествено ще отпаднат. Ние няма да имаме достатъчно време, за да си предадем граматиката и лексиката. Когато постоянно се говори срещу чуждият език, какво можем да напраивм ние“, смята Вяра Любенова - учител и председател на Асоциацията на преподавателите на френски език в България.

От образователното министерство обясниха, че целта е учениците да получават по-широка основа от знания, вместо тясна специализация.

Чуждият език ще продължава да се изучава интензивно в училища, в които в 9. и 10. клас предметите се изучават на този език. Предложената промяна е минимална и тя касае само 8. клас, където учениците ще учат по 16 часа седмично чужд език вместо сегашните 18.

С промените се очаква да се подобрят и резултатите по PISA, смятат някои учители.

„От година говорим за ниските резултати и това, което предлага мон е в посока да отлепим от дъното и да наваксаме тези резултати. Министерството предлага увеличаване по математика и природни науки, но няма да се увеличи самият материал. тоест ще има повече часове за упражнение, посочва Калин Танев - директор на 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий.

Ако бъдат приети промените в учебните планове, то те ще влязат в сила от 2026 година.


  • 1 да попитам

    21 20 Отговор
    Те какво искат - да научат безплатно чужд език и да избягат в чужбина ли?

    Коментиран от #8, #17

    10:04 10.08.2025

  • 2 Левски

    34 12 Отговор
    Децата не знаят книжовния български език, тръгнали да учат чужди езици.

    Коментиран от #48

    10:05 10.08.2025

  • 3 Интересно

    22 2 Отговор
    Защо изобщо да учат, а?
    За какво са ви свободномислещи хора със собствено мнение? Те само пречат на тоталитарното бъдеще, като гласуват по разум и съвест.
    Какво ни гласите?

    10:09 10.08.2025

  • 4 Неграмотни, но алчни учители и чиновници

    17 4 Отговор
    Прокарва се идеята за учене на чужди езици да е платено, да премине в частни ръце, но да е в държавните и общински училища. Поинтересувайте се от иновативните училища и ще видите на къде духа вятъра.....

    10:09 10.08.2025

  • 5 Госあ

    12 11 Отговор
    За какво им е български език, бе ! Само да им губите времето ! Напротив, по малко български език и повече чужди езици !

    Коментиран от #30

    10:09 10.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор
    Те вече пишат "Ранбо Силек" и "Ханко Брад"❗
    Чудят се кое число събрано със себе си или умножено със себе си, или повдигнато на степен себе си може да даде един и същ резултат‼️

    10:09 10.08.2025

  • 7 тиквенсониада

    20 2 Отговор
    Явно децата гледат и искат да приличат на ББ от Б ! Вижте го колчав мъжага , без НИКАКЪВ чужд език , ЕДВА ГОВОРЕЩ ДОРИ БЪЛГАРСКИ и то с много , много грешни ударения и брутално МЕ-кане , а е най-видния нашенски индивид !!!
    Е , как да не искат да му приличат ?

    10:10 10.08.2025

  • 8 Госあ

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    Йес ! Така както ти получаваш пенсия !

    10:10 10.08.2025

  • 9 Пляскаме с ръчички

    10 5 Отговор
    Вижте снимката на класната стая, не е за класическо образование, а за джендърско антиучилище. Учителят да е клоун, а не преподавател, за да гледат дъската на децата ще си изкривят вратовете, затова не им трябва дъска, не им трябва да пишат, нито да четат.

    Коментиран от #24

    10:14 10.08.2025

  • 10 Министър

    5 3 Отговор
    Да учат търнокоп как се работи. Повечето деца са етнос.

    10:14 10.08.2025

  • 11 свиреп ОХЛЮВ

    9 2 Отговор
    Пожарникар да си сега му е майката ! Или поне ШОПАР !
    Не знаят езици , но пък виж ги де са и кво праят ! Отличен пример и пътеводна светлина за всеки подрастващ простак и лицемер !

    10:15 10.08.2025

  • 12 Хмм

    20 3 Отговор
    негативното отношение към изучаването на чужди езици се дължи на това, че нашите управници не знаят дори английски, какви езици знаят двамата шишковци, или зафиров, или трифонов, това са лидерите на управляващите партии у нас

    Коментиран от #20

    10:16 10.08.2025

  • 13 Пич

    7 0 Отговор
    Уай ? А Уай нот ! Или Поркуа ? А Поркуа но ! След като на министър председател му е достатъчно едно - Комгречилейшънс...!!!

    10:16 10.08.2025

  • 14 хер ФЛИК

    7 4 Отговор
    Хора , българския език е труден ! Не го подценявайте !
    Малко хора го ползват правилно !

    Коментиран от #21

    10:17 10.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мило момиче,

    11 6 Отговор
    като си мечтаеш да научиш перфектно френски и да четеш Молиер в оригинал отивай във Франция. За какво ти е този език ако ще живееш у нас? Ще ставаш учителка ли? Познавам една такава която отиде в Англия и когато я питали какво образование имаш - висше. Какво си учила? -Ами английска филология. -Та тук всички знаят английски, каква работа да ти предложим? Знаеш ли друг език. - Български. - Тук няма много българи, отивай в България. Стана лелка в детска градина, поработи няколко години и се върна отвратена от лиготиите на малките английскоговорещи - най-вече пакита, негърчета и тук-таме белички.

    Коментиран от #37

    10:24 10.08.2025

  • 17 Трап

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    А не, ще се седят тука при ганьовския Скот. Бягайте деца, преди да са ви превърнали и вас в ганьовски скотове!

    Коментиран от #25, #31

    10:25 10.08.2025

  • 18 демократ

    4 7 Отговор
    и за кво ти е бг език където не се говори никъде или матматика 99,9999% от задачите се решават с графичен калкулатор въпрос на цъканетомна няколко бутона на които и шимпанзе ще се научи.
    Остаряло соц образование копае дъното.
    Запада бил тъп а правеше Б2 стелт 1989-та а Съветските олимпиици правеха Зяз и Ту-95 кой е умния.

    Коментиран от #27

    10:31 10.08.2025

  • 19 ЗОРО

    4 1 Отговор
    В България е най-перспективни да се хванеш за шлифера или да подпираше топ ки те на тиквата или пра се то!

    10:31 10.08.2025

  • 20 Не проумяваш

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    В България никога не е имало негативно отношение към изучаването на чужди езици, виждат ново лапане, както превзеха писането и печатането на учебници, както приватизираха просвета, така ще си лапнат обучението на чужди езици, но държавата да плаща. Вече и обучението за професии и курсове е в частни ръце за сметка на държавата.

    10:33 10.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "хер ФЛИК":

    Така е ❗
    Жена мие засмяна.
    Жена ми е засмяна.
    Жена ми е за смяна.
    😉

    Коментиран от #28

    10:33 10.08.2025

  • 22 Справедлив

    13 2 Отговор
    Този министър да се маха.Ученито на език в училище за много деца е единственият начин да получат знания,тъй като родителите нямат възможност за частни уроци.Хроблемът с математиката не е в часовете ,а в методологията и ниското ниво на подготовка на голяма част на преподавателите.Но тези факти трудно се признават.

    10:36 10.08.2025

  • 23 Госあ

    4 4 Отговор
    Иначе, поредната гавра у бг, на математика или природни науки щели да залагат, но без чужд език ! хахахахаха все едно има работа за проектанти (като изключим архитектите с нефелните им кооперацийки, една трамвайна линия не мое да направят като хората) или за специалисти в природните науки !!! Мили деца, с природни науки без чужд език (английски като международен) потъвате в блатото.

    10:37 10.08.2025

  • 24 Стаята е

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пляскаме с ръчички":

    Това е стая за рисуване / творческа стая с 360 завъртане , не става само с чужд език , трябва си и изкуство .... демек френски + интериорът дизайн ....

    Коментиран от #35

    10:39 10.08.2025

  • 25 Да знаеш

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Трап":

    За такива бегачи си има частни учители, плащаш - учиш!
    Ако учиш безплатно - подписваш договор за 10 години оставане в България.
    Не трябва държавата т.е. всички ние, да плащаме за такива бегачи!

    10:45 10.08.2025

  • 26 не е толкоз зле

    2 1 Отговор
    Тази девойка
    не е за двойка.
    Тя си е за тройка.

    10:47 10.08.2025

  • 27 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "демократ":

    Той пак си е тъп. Шепа експерти и масово глъмпери. Нямат файда там от всички да са висшисти. Като видиш примерно шампионите по математика - САЩ първи, Китай втори. На снимката - всички еднакви 😂😂😂😂

    10:49 10.08.2025

  • 28 Пилотът Гошу

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Забравил си само модерния вариант - Жена ми е засмян, а? 😂😂😂

    10:51 10.08.2025

  • 29 най-добре

    4 1 Отговор
    изобщо да не учат чужди езици. Места за продавачки и камериерки колкото искаш и в България!

    10:51 10.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тебе

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Трап":

    Са успяли да те превърнат в Скот ! Излъгах..... ти имаш заслугата , защото нямаш кадърност , но пък мислиш че всички са ти длъжни !

    10:52 10.08.2025

  • 32 ...

    3 1 Отговор
    И да учат религия, нали?

    Коментиран от #44

    10:52 10.08.2025

  • 33 Голяма глупост

    5 1 Отговор
    и защо да учат повече математика и литература? Не всяко дете се ражда за математик, литератор и т.н. Трябва да учат много езици в този глобализиран свят. А този министър на образованието отдавна е провалена фигура.

    10:53 10.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Класика

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стаята е":

    Стаите за рисуване са със стативи и всички са пред модела , а не около него.

    11:03 10.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Саша Грей

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мило момиче,":

    Извинявай много, но английска филология не означава само да пишеш и говориш безгрешно английски език. Има изучаване на английска литература и история. Друг е въпросът дали във Великобритания биха признали филология от български университет.
    Но езиците са важни при намиране на работа в Европа, защото там не те питат дали знаеш английски, а какви езици освен английски владееш.

    Коментиран от #45

    11:05 10.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 назубряш хиляда думи

    0 0 Отговор
    назубряш хиляда думи на ингил и си готов за миннисттер в бг или продавач в западаа..............

    11:09 10.08.2025

  • 41 Културен Антрополог

    3 0 Отговор
    Децата да учат по малко езици че НЯМА да има роби слуги да бачкат за БГ изедници чорбаджии а бягат в Англия и Испания

    11:10 10.08.2025

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ГОЛЕМИЯ КОШМАР Е КОГАТО
    ПОЧНЕШ ДА СЪНУВАШ НА АНГЛИЙСКИ ИЛИ РУСКИ
    .... И КАТО СЕ СЪБУДИШ УДАРИШ
    ЕДНА ПСУВНЯ НА ФРЕНСКИ ИЛИ АРАБСКИ :))
    ......
    ОБАЧЕ ,ЧАК КАТО ПОЧНЕШ ДА СЪНУВАШ НА ДАДЕН ЕЗИК, ЗНАЧИ ГО ВЛАДЕЕШ :))

    11:12 10.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 В Африка също

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "...":

    В Африка учат шаманство, тук що да не учат религия или врачуване.

    11:14 10.08.2025

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Саша Грей":

    АЗ ГОВОРЯ НА 4 -5 ВИДА АНГЛИЙСКИ
    В ЗАВИСИМОСТ ОТ СРЕДАТА :))
    .....
    И С 4-5 АКЦЕНТА.

    11:16 10.08.2025

  • 46 Мне!

    1 0 Отговор
    Децата да спрат да учат Български -> никъде смисъл от него. По-добре го заменете основно Китайски, да ви е като майчин и отгоре отгоре Английски -> само и единственото това е бъдещето. А и учете другите езици, като Java, Paskal, Fortran, C, C, Python, C++, Redfish…. Глупостите на БГ министрите само за гетото стават!

    Коментиран от #47

    11:17 10.08.2025

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мне!":

    НАУЧИХ ОТ ХАЬАРИТЕ ОТ СССР ЕДИН ТРИК
    И ДОСЕГА РАБОТИ
    .....
    ЧЕТА СТАРИ РУСКИ КНИЖКИ И ПАТЕНТИ ОТ СССР
    И ИМАМ ЧУДЕСНА НАУЧНА КАРИЕРА
    ......
    А ПРОГРАМИТЕ СКОРО ЩЕ ГИ ПИШАТ ИИ
    ..
    И НЕ ПОДЦЕНЯВАЙ СЛАВЯНО БЪЛГАРСКИЯ - ПОДОБНО
    НА КИТАЙСКИЯ РАБОТИ С ПИКТОГРАМИ В МОЗЪКА
    И ГО РАЗВИВА ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН - ПО-ДОБЪР

    11:24 10.08.2025

  • 48 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски":

    В коя сфера ще им трябва книжовен език? С Какво ще им помогне наизустяването на биографията на този или онзи автор? Децата трябва да знаят поне два езика освен българския. Необходимо е за да черпят информация от различни места, а не да разчитат на манипулираните български новини.

    11:33 10.08.2025

  • 49 ахахаха

    2 0 Отговор
    Какво значи по-малко, сега да не учат повече? Нищо не учат, нали го гледам моя, на занималня е превърнато училището, да не ходят по улиците. Децата са различни, за едни спорт, за други математика или език, трети са хулигани и разбойници, политици ще станат скоро ще ни управляват. Колкото по-малко знаят, толкова по-добре. Нека ги учат на елгебете, така не пречат на никого.

    11:35 10.08.2025

  • 50 инж. Ганчо Илков

    1 0 Отговор
    С тази глупост, освен Оставка на Министъра на Образованието и надежда, следващият, наистина да знае проблемите в Системата, друго не може да се очаква. За да се ограничи Олигархичната Икономика, е необходима коренна промяна в Образованието. На първо Място следва да се Създаде цялостна Концепция, което е възможно чрез Експертен Анализ и Утвърждаване на съответстващи Държавни Образователни Изисквания. За Бизнеса: Изучаване Принципите на Конкурентно Способната Икономика. Създаване на актуална Материално Техническа База. Увеличаване дяла на Дуалното Обучение. Усвояване Дигиталните Технологии в Управлението на Автоматизираните Производствени Процеси. Изучаване на Стандартите за Качеството на управлението на Материалното Производство и Стопанския Двор. Изучаване на чужди езици и Съдебно Право. Принципите в Проектирането и Научно Развойната Дейност. Архивиране и Информационно Обслужване. Само с повишаване Заплатите на Учителите, професионални знания в Материалното Производство и промяна в Икономиката на Страната, не се получава. Получава се развитие на Олигархията и обедняване на Държавния Бюджет до Фалит на България.

    Коментиран от #52

    11:42 10.08.2025

  • 51 Българин

    1 0 Отговор
    Недейте да учите нито езици, нито каквото и да било. На Тиквеника, Шопара и кликата около тях им трябват роби! Да бъхтят за 1 500 лева с ваучерите и да имат по няколко бързи кредита, пак от техните компании. И на изборите да хвърлят за тях, доволни, че са им запълнили дупките пред блока!

    11:44 10.08.2025

  • 52 Я па този

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "инж. Ганчо Илков":

    оди в китай и се неврщай, тук е туризъм, музика и дупедавство

    11:47 10.08.2025

  • 53 Випуск 2008

    1 0 Отговор
    Тази година сбирката на класа ще е на яхтата на двойкара Пешо

    11:49 10.08.2025

  • 54 Робите гледат роби

    0 0 Отговор
    То щото с тоя руски и математика много прокопсахте.

    11:51 10.08.2025

