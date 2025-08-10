Загубите във водопровода на Брестовица достигат 84%

В разгара на летните жеги и продължителното засушаване, три села в Русенска област – Брестовица, Босилковци и Пейчиново – са изправени пред опасност от въвеждане на воден режим. Местните власти и ВиК дружеството предупреждават, че ако не се предприемат спешни мерки, водната криза ще се задълбочи.
Ситуацията в Брестовица е сред най-тежките. Според данни на ВиК – Русе, загубите във водопреносната мрежа там достигат 84 процента. Причината е комбинация от продължителна суша и силно амортизирана инфраструктура.
„Проблемът е от години… подавани на хиляда кубика вода, реално триста кубика се използват от населението, другото е загуби, защото водопроводната мрежа е много остаряла. Кметът на общината издаде заповед, с която питейната вода да не се използва за непитейни нужди, като пълнене на басейни, миене на коли, поливане, за да може да стига водата“, коментира пред БНТ Светла Георгиева, кмет на село Брестовица.
Сред мерките, предложени от ВиК, са забрана за ползване на питейна вода за поливане на тревни площи, миене на улици и автомобили, както и пълнене на басейни. В същото време, общините и водното дружество подготвят рехабилитация на част от мрежата, за да намалят загубите.
Местните жители изразяват притеснения, че при липса на достатъчно валежи и без своевременна подмяна на тръбите, режимът на водата може да стане неизбежен още през този месец.
1 Сатана Z
Коментиран от #11
16:40 10.08.2025
3 паметник на ТАТО във всеки град
16:41 10.08.2025
4 град КОЗЛОДУЙ
16:42 10.08.2025
5 ОТ ВОДОПРОВОДИ ПОВЕЧЕ ЛИ СЕ ПЕЧЕЛИ
16:43 10.08.2025
6 МИРО
Р А Д Е В НАСТРАНА С Т О И !!!
текст от нова народна песен
16:45 10.08.2025
7 МИРО
И РАДЕВ ЩЕ ИЗГОРИ !!!
16:46 10.08.2025
9 Пламен
Другото няма значение .
Коментиран от #10
16:50 10.08.2025
10 оня с коня
До коментар #9 от "Пламен":важното е че съборихме МОЧА и сега сме свободни
16:51 10.08.2025
11 Интересно
До коментар #1 от "Сатана Z":Загубите дали са от течове близо до дворовете, от допълнителни кранове преди водомера?
16:59 10.08.2025
12 Гроб за бг
17:02 10.08.2025