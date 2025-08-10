Новини
Загубите във водопровода на Брестовица достигат 84%

10 Август, 2025 16:36 456 12

  • брестовица-
  • вода-
  • водопровод-
  • загуби

Проблемът е от години… подавани на хиляда кубика вода

Загубите във водопровода на Брестовица достигат 84% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В разгара на летните жеги и продължителното засушаване, три села в Русенска област – Брестовица, Босилковци и Пейчиново – са изправени пред опасност от въвеждане на воден режим. Местните власти и ВиК дружеството предупреждават, че ако не се предприемат спешни мерки, водната криза ще се задълбочи.

Ситуацията в Брестовица е сред най-тежките. Според данни на ВиК – Русе, загубите във водопреносната мрежа там достигат 84 процента. Причината е комбинация от продължителна суша и силно амортизирана инфраструктура.

„Проблемът е от години… подавани на хиляда кубика вода, реално триста кубика се използват от населението, другото е загуби, защото водопроводната мрежа е много остаряла. Кметът на общината издаде заповед, с която питейната вода да не се използва за непитейни нужди, като пълнене на басейни, миене на коли, поливане, за да може да стига водата“, коментира пред БНТ Светла Георгиева, кмет на село Брестовица.

Сред мерките, предложени от ВиК, са забрана за ползване на питейна вода за поливане на тревни площи, миене на улици и автомобили, както и пълнене на басейни. В същото време, общините и водното дружество подготвят рехабилитация на част от мрежата, за да намалят загубите.

Местните жители изразяват притеснения, че при липса на достатъчно валежи и без своевременна подмяна на тръбите, режимът на водата може да стане неизбежен още през този месец.


  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Има ли цигани—има и загуби,които българите плащат

    Коментиран от #11

    16:40 10.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 паметник на ТАТО във всеки град

    4 4 Отговор
    виновен е ТОДОР ЖИВКОВ че не направи тръбите от титан да изкарат по 300 години

    16:41 10.08.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор
    това което ТОДОР ЖИВКОВ е построил вие сега не можете да го боядисате

    16:42 10.08.2025

  • 5 ОТ ВОДОПРОВОДИ ПОВЕЧЕ ЛИ СЕ ПЕЧЕЛИ

    4 2 Отговор
    ДЕМЕК КРАДЕ ...........ОТКОЛКОТО ОТ ПЪТИЩА , ЩОТО МОЖЕ И НИЩО ДА МУ НЯМА НА ВОДОПРОВОДА ......................... КМЕТА ОТ ГЕРБ ЛИ Е ИЛИ ОТ ДПС - НЯМА НАЧИН ДА НЯМА ГЕРБЕРАСТИ В ТИЯ ТЕЧОВЕ !

    16:43 10.08.2025

  • 6 МИРО

    6 4 Отговор
    СРАМОТА!!! ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ГОРИ !!!!
    Р А Д Е В НАСТРАНА С Т О И !!!

    текст от нова народна песен

    16:45 10.08.2025

  • 7 МИРО

    1 4 Отговор
    ЩОМ БЪЛГАРИЯ ГОРИ
    И РАДЕВ ЩЕ ИЗГОРИ !!!

    16:46 10.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    5 0 Отговор
    Важното е , че футболен стадион има в селото .
    Другото няма значение .

    Коментиран от #10

    16:50 10.08.2025

  • 10 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    важното е че съборихме МОЧА и сега сме свободни

    16:51 10.08.2025

  • 11 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Загубите дали са от течове близо до дворовете, от допълнителни кранове преди водомера?

    16:59 10.08.2025

  • 12 Гроб за бг

    1 0 Отговор
    Тия некадърни и крадливи. Памперси на Урсула ще ни докарат до глад ,жажда и нищ.и народен съд им е малкоета и унищожение на страната и народа, ако ги търпим още малко това са садисти и човекомразци,нагли долнопробни бандити

    17:02 10.08.2025

