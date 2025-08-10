Новини
Почина Татяна Червенякова - водещ инфекционист в България

10 Август, 2025 20:01

Погребението ще се проведе в село Пролеша

Почина Татяна Червенякова - водещ инфекционист в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Българската медицина понесе тежка загуба с кончината на проф. д-р Татяна Пенкова-Червенякова - един от най-уважаваните специалисти по инфекциозни болести в страната. Тя почина на 10 август 2025 година след скоротечно онкологично заболяване, съобщи семейството ѝ.

Проф. Червенякова беше повече от 17 години изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" в София. Под нейно ръководство лечебното заведение се превърна във водещ център за диагностика, лечение и профилактика на заразни заболявания.

Проф. Червенякова беше дългогодишен преподавател в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицинския университет - София. От 2003 година заемаше поста национален консултант по инфекциозни болести към Министерството на здравеопазването.

Научните и клиничните интереси на проф. Червенякова бяха свързани с вирусните хепатити, острите респираторни вирусни заболявания и детските инфекциозни болести. Тя играеше ключова роля в борбата с различни епидемии в България, включително по време на пандемията от COVID-19.

Особено значение за читателите на Dunavmost има фактът, че проф. Червенякова завърши Математическа гимназия в Русе през 1972 година, преди да продължи образованието си в медицината в София.

Поклонението пред проф. Татяна Червенякова ще се състои на 12 август от 11:00 часа в църквата "Света София" в столицата. Погребението ще се проведе в село Пролеша.

Проф. Червенякова оставя след себе си значимо наследство в българската медицина и ще бъде запомнена с безкористната си отдаденост на пациентите и медицинската наука.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 1488

    1 4 Отговор
    ваксината не прощава

    20:07 10.08.2025

