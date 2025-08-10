Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтресе Турция, усетено и в България

Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Балъкесир, Турция. Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а трусът е бил усетен и в съседните държави – България и Гърция. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Трусът е регистриран 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 17 км южно от Бигадич, Турция, на дълбочина 11 км.
Жители на югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.
Тръсът е регистриран в 19:53 часа местно време.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БГ без алерт
Коментиран от #3, #7, #8
20:47 10.08.2025
2 Глобалното затопляне променя центъра
Коментиран от #11
20:53 10.08.2025
3 Льольо смотан,
До коментар #1 от "БГ без алерт":какъв Алерт за земетресение те гони, бе смтнк.
Коментиран от #4
21:02 10.08.2025
6 До три
21:19 10.08.2025
7 Имаше
До коментар #1 от "БГ без алерт":Имаше съобщение, но само за някои райони на България.
21:19 10.08.2025
8 Алърт-малърт
До коментар #1 от "БГ без алерт":Господ си знае работата.
Тревогите са за балъците.
21:23 10.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
21:38 10.08.2025
10 Много сте ми чувствителни
21:46 10.08.2025
11 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #2 от "Глобалното затопляне променя центъра":Не Глобаллното затопляне,причината се казва Х.А.А.Р.П
Тия дни имат тестови изпитания за тва са мега жегите и трусовете
21:49 10.08.2025