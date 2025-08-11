България горя и в неделя ОБЗОР

Пожарникари, горски и общински служители, военни и доброволци и днес участват активно в гасенето на пожари в страната. Високите температури и вятърът разпалиха наново някои от вече овладените огнища.

Пожарът в района на Сунгурларе отново се разрасна заради вятъра, обърнатата посока на въздушните течения и тяхната скорост, съобщиха от Община Сунгурларе. Огънят се движи към село Скала, където трактори се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е на терен и наблюдава действията на земеделците, с чиято техника се надяват да прекъснат пътя на пламъците и да предотвратят навлизането им в селото. Усилията на администрацията са съсредоточени там, за да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на населението на село Скала. С огъня продължават да се борят девет противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, земеделци с техника и доброволци. Пожарникарите са вече много уморени от продължилата повече от 48-часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня, добавиха от общинския пресцентър.

Екипажи на български вертолети „Кугър“ (AS-532 AL Cougar) и на американски вертолет „Блек Хоук“ (Black Hawk) продължават да помагат за гасенето на пожарите в област Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Бедствено положение е обявено на територията на три населени места в община Средец – селата Сливово, Синьо камене и Гранитец, каза за БТА кметът на община Средец Иван Кичев.

"В района на тези три села гори предимно горски масив. В гасенето на огъня са участвали хеликоптери, но са се оттеглили, най-вероятно заради разрасналия се пожар в района на Сунгурларе. "Мобилизирахме и селскостопанска техника, която да се опита да направи просеки по посока подхода на огъня. На място има около шест противопожарни автомобила. Ситуацията е динамична. В района на община Средец гори от петък следобед", каза още Кичев.

Пожар избухна следобед в местността Мумнево край Свиленград. Огънят прехвърли магистрала "Марица" и се насочи към Свиленград, съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Заради задимяването магистралата "Марица" бе затворена за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът бе пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".

Ситуацията е много сложна, обясни Тонев. Пожарът се развива в няколко огнища. На място са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления, допълни той.

Пожарът над Сандански отново се разгоря, съобщи за БТА директорът на Горското стопанство в града Симеон Ефремов. На терен са екипи на пожарната и горските стопанства, които се опитват да овладеят ситуацията. Едното огнище е тръгнало горе във високото и е в непосредствена близост до парк „Пирин“. На място има много хора, но е трудно заради високите температури, а вятърът много пречи, каза Ефремов. Огънят в района на Илинденци възникна на 25-и юли около 20:42 часа.

Сухи треви и храсти, както и стари автомобилни гуми горяха при пожар в столичния кв. "Христо Ботев", съобщиха от пожарната. Сигналът е подаден в 15:05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители.

Репортер на БТА видя, че пламъци около 19:00 ч. отново обхванаха сухи треви и храсти откъм ул. "Източна тангента" в близост до летище "Васил Левски". Екипи на пожарната реагираха веднага и загасиха за втори път огъня.

Пожар горя в района на Банкя и манастира "Св. Петка". Огънят вече е потушен, съобщи за БТА Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община. На място са се отзовали четири екипи на пожарната и на аварийната дирекция на общината, както и доброволци от Доброволно формирование за защита при бедствия на Столичната община. По разпореждане на кмета на София Васил Терзиев са изпратени четири водоноски. Пуснат е и пожарен дрон от екипите на "Аварийна помощ и превенция".

Огънят над село Добростан е изгасен, но огнището все още не е напълно потушено, съобщиха от Община Асеновград. Мястото е трудно достъпно в местността Пилешка чука и гасенето се извършва предимно ръчно. Има пусната линия с вода и от противопожарен автомобил.