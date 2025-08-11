Слави Василев: Това, което крепи правителството, е липсата на алтернатива

„Сигурно в тези 4400 имота има такива с отпаднала необходимост. Но интересен е сюжетът как в последния работен ден депутатите промениха Закона за държавната собственост, на който президентът налага вето, и там промените, които НС прие, са фрапиращи. Първо, имаше забранителен списък с предприятия и имоти, които не могат да се продават без решение на НС. МС обаче се опита чрез тяхното мнозинство в НС да облекчат процедурата за продажба на такива имоти. Освен това процедурата по продажба на тези имоти се прехвърля от МС към областните управители и местната администрация, за да си измият ръцете господата от управляващото мнозинство.”

Това заяви Слави Василев, политолог, пред Нова телевизия.

„Всички съмнения и страхове, за които се говори и които умело се използват от президента Радев, винаги се лекуват с максимална прозрачност. Служебните правителства на президента добре са се справили с продажбата на държавни имоти”, на мнение е политическият анализатор Георги Харизанов.

„Каква прозрачност, когато МРРБ качва списъка и после го сваля? Когато мнозинството улеснява процедурата за продажба на тези активи?”, попита Василев.

„Оттеглянето на този списък е тежка комуникационна грешка. Обществото трябва да има денонощен достъп до тази информация, за да не се демагогства. Не се изключва така да се пълни бюджетът и някой някъде да се облажи. Затова е общността, затова са медиите. Когато президентът Радев казва, че бързането за еврото е изпразнило бюджетът – как?”, коментира от своя страна Харизанов.

Василев не вижда до каква степен ще се дестабилизират нещата, че да има избори: „До 1 януари мнозинството ще е същото. Въпросът не е дали ще има избори, а ако има такива и ако менюто е същото, какво можем да очакваме. Това, което крепи правителството, е липсата на алтернатива.”

Според Харизанов на Борисов със сигурност не му е приятен разговорът за Пеевски. Със сигурност, за петото правителство, което ГЕРБ създава, той е в коалиция, която не му е любима.

„Пеевски е незаобиколим”, коментира още Василев.

„Аз не симпатизирам на Пеевски, не съм гласувал за „Ново Начало”. Факт е, че на вотовете на недоверие ДПС-НН гласуват за това правителството да остане. Това е коалиция против нови избори. Тя е шарена и да, „Ново начало” са част от нея”, допълни още Харизанов.