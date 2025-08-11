Новини
Слави Василев: Това, което крепи правителството, е липсата на алтернатива

11 Август, 2025

В последния работен ден депутатите промениха Закона за държавната собственост, на който президентът налага вето, и там промените, които НС прие, са фрапиращи

Слави Василев: Това, което крепи правителството, е липсата на алтернатива - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Сигурно в тези 4400 имота има такива с отпаднала необходимост. Но интересен е сюжетът как в последния работен ден депутатите промениха Закона за държавната собственост, на който президентът налага вето, и там промените, които НС прие, са фрапиращи. Първо, имаше забранителен списък с предприятия и имоти, които не могат да се продават без решение на НС. МС обаче се опита чрез тяхното мнозинство в НС да облекчат процедурата за продажба на такива имоти. Освен това процедурата по продажба на тези имоти се прехвърля от МС към областните управители и местната администрация, за да си измият ръцете господата от управляващото мнозинство.”

Това заяви Слави Василев, политолог, пред Нова телевизия.

„Всички съмнения и страхове, за които се говори и които умело се използват от президента Радев, винаги се лекуват с максимална прозрачност. Служебните правителства на президента добре са се справили с продажбата на държавни имоти”, на мнение е политическият анализатор Георги Харизанов.

„Каква прозрачност, когато МРРБ качва списъка и после го сваля? Когато мнозинството улеснява процедурата за продажба на тези активи?”, попита Василев.

„Оттеглянето на този списък е тежка комуникационна грешка. Обществото трябва да има денонощен достъп до тази информация, за да не се демагогства. Не се изключва така да се пълни бюджетът и някой някъде да се облажи. Затова е общността, затова са медиите. Когато президентът Радев казва, че бързането за еврото е изпразнило бюджетът – как?”, коментира от своя страна Харизанов.

Василев не вижда до каква степен ще се дестабилизират нещата, че да има избори: „До 1 януари мнозинството ще е същото. Въпросът не е дали ще има избори, а ако има такива и ако менюто е същото, какво можем да очакваме. Това, което крепи правителството, е липсата на алтернатива.”

Според Харизанов на Борисов със сигурност не му е приятен разговорът за Пеевски. Със сигурност, за петото правителство, което ГЕРБ създава, той е в коалиция, която не му е любима.

„Пеевски е незаобиколим”, коментира още Василев.

„Аз не симпатизирам на Пеевски, не съм гласувал за „Ново Начало”. Факт е, че на вотовете на недоверие ДПС-НН гласуват за това правителството да остане. Това е коалиция против нови избори. Тя е шарена и да, „Ново начало” са част от нея”, допълни още Харизанов.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гого

    9 1 Отговор
    "на Боко със сигурност не му е приятен разговорът за Пеефски" като не му "приятен" разговора що търчи да го изпира от Магнитски и изгони АПС от коалицията?!

    09:54 11.08.2025

  • 2 Сиеста

    12 3 Отговор
    Това, което крепи правителството, е че затвориха държавата за един месец и излязоха в отпуска.

    09:54 11.08.2025

  • 3 хихи

    15 6 Отговор
    Да не забравяме че промотираната "алтернатива" Радев ни натресе Хардвардските Измамници поради глупост или за пари!?!?

    09:55 11.08.2025

  • 4 787

    12 2 Отговор
    Тези дето най-много вдигат патърдията за държавните имоти са ГЕРБ и ДПС!

    09:55 11.08.2025

  • 5 Мда-даааааа

    11 5 Отговор
    Абсолютно е прав. То затова и хората не се хабят да гласуват. Няма избор.

    09:57 11.08.2025

  • 6 Хмм

    7 2 Отговор
    това, което крепи правителството е алчността - 19 млрд. заеми, високи заплати, екскурзии, желязков ходи три пъти в италия само за месец, на следващия месец още веднъж, с делегации от десетина души, къде има международна среща той е там, все срещи със зеленски, какво ще прави зафиров например ако не е в правителството, БСП е пътник, влязла е в парламента с надписани гласове, образованието му е учител по история и български, има десетина години до пенсия, ако изхвърчи БСП от парламента остават без субсидия, защото са коалиция, така че ще стоят докрай, ще се кланят на пеевски, ще гласуват каквото каже, иначе безпаричие, никога България не е имала толкова посредствени управляващи, пеевски и борисов наложиха посредствеността като норма

    10:04 11.08.2025

  • 7 продава 4400

    2 1 Отговор
    и плаща за аец и нови армии . е тва е . и помощ за зелиски . оставени на малцинствените каруцари и само да дърпат пари за данък тези 4400 са си напаст .

    10:04 11.08.2025

  • 8 Наивник на средна възраст

    9 3 Отговор
    Тц тц,егати коментара.Така подбран,че ако не си слушал по тв-то ще вземеш да повярваш....Не се отбелязва репликата на Василев,че служебните прравителства са на ГЕРБ,не на президента.Харизанов се представя едва ли не като безпристрастен при положение,че се вижда от Космоса,че е на хранилка при ГЕРБ и ДПС НН...Истината е - всякак със способите на илюзиорната истина се опитват да ни убедят в невъзможното,а именно - живеем прекрасно и имаме най-честните,умели и въобще не присвояващи общественото богатство за себе си... Аз се чуствувам умерзен,а Вие хора??? Това повече не може да се търпи - хора пренебрегнали основни човешки цености да издевателствуват над обществото смятайки се за недосегаеми,за ....богове...разбира е с помоща на назначените от тях калинки по високите постове на отговорните държавни институции.Трябва да си върнем държавата - на нас и на нашите деца...Опитват се да плашат - така както направиха с Иванчева,но няма да им се получи...

    10:08 11.08.2025

  • 9 Охо

    6 0 Отговор
    Има алтернативи и това не ви харесва. Това тъпото синче на хотелиерите, където лети във свитата на Радев ли беше?

    10:09 11.08.2025

  • 10 Крепящите "нелегитимните партизани"

    2 1 Отговор
    в НС, според КС 46% изборни нарушения в проверени секции са: БКП най-алчното й крило, които фалираха България 1997 г. и ИТН.
    България загина пред очите ни!
    Пожари. Безводие. Милиарди дългове и лихви по дългове. Чудовищна инфлация. Чудовищно повишаване на цени.
    Унищожаване на Валутен Борд, Български Лев и въвеждане на Цифрово Евро. Без Референдум. Не че нямаше да фалшифицират Референдумът, преди години за Белене, съществена промяна на въпрос.

    10:12 11.08.2025

  • 11 Питанчев

    5 2 Отговор
    Я кажи татюв Слави:като как юеше да хортуваш,ако бащичко не беше приватизирал/откраднал/ хладилния завод?Щеше ли да има Г класа?А Порше 911ДЖИ ТИ 3?И щеше ли да си като надут пуяк по улиците?А коментарите ти са едно празнодумие.Като си иде президента към кой ще се окачиш на хранилка?И твоята Сорбона е като на ония Харвард.Пари хвърлени на вятъра.

    10:25 11.08.2025

  • 12 Зъл пес

    5 1 Отговор
    Недоразумението Сливи,защитава със зъби и нокти още по-голямото недоразумение Радленко.

    10:31 11.08.2025

  • 13 Това, което крепи правителството,

    2 1 Отговор
    е липсата на качествени хора мислещи за обществото
    а не дремещи бръбари и калинки на държавна кьор софра

    10:34 11.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    0 0 Отговор
    Крадците се надушват и - оперират - това е модерната дума - за ограбване - живи и здрави.

    ГЕРБ ни постави на последно място в Европа - а Делян Пеевски е карикатура.

    Александър Македонски е бил ученик на Аристотел. На кого е бил ученик Делян ти Пеевски. На дедо си.

    10:49 11.08.2025

