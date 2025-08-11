Слави Василев: Това, което крепи правителството, е липсата на алтернатива

„Сигурно в тези 4400 имота има такива с отпаднала необходимост. Но интересен е сюжетът как в последния работен ден депутатите промениха Закона за държавната собственост, на който президентът налага вето, и там промените, които НС прие, са фрапиращи. Първо, имаше забранителен списък с предприятия и имоти, които не могат да се продават без решение на НС. МС обаче се опита чрез тяхното мнозинство в НС да облекчат процедурата за продажба на такива имоти. Освен това процедурата по продажба на тези имоти се прехвърля от МС към областните управители и местната администрация, за да си измият ръцете господата от управляващото мнозинство.”
Това заяви Слави Василев, политолог, пред Нова телевизия.
„Всички съмнения и страхове, за които се говори и които умело се използват от президента Радев, винаги се лекуват с максимална прозрачност. Служебните правителства на президента добре са се справили с продажбата на държавни имоти”, на мнение е политическият анализатор Георги Харизанов.
„Каква прозрачност, когато МРРБ качва списъка и после го сваля? Когато мнозинството улеснява процедурата за продажба на тези активи?”, попита Василев.
„Оттеглянето на този списък е тежка комуникационна грешка. Обществото трябва да има денонощен достъп до тази информация, за да не се демагогства. Не се изключва така да се пълни бюджетът и някой някъде да се облажи. Затова е общността, затова са медиите. Когато президентът Радев казва, че бързането за еврото е изпразнило бюджетът – как?”, коментира от своя страна Харизанов.
Василев не вижда до каква степен ще се дестабилизират нещата, че да има избори: „До 1 януари мнозинството ще е същото. Въпросът не е дали ще има избори, а ако има такива и ако менюто е същото, какво можем да очакваме. Това, което крепи правителството, е липсата на алтернатива.”
Според Харизанов на Борисов със сигурност не му е приятен разговорът за Пеевски. Със сигурност, за петото правителство, което ГЕРБ създава, той е в коалиция, която не му е любима.
„Пеевски е незаобиколим”, коментира още Василев.
„Аз не симпатизирам на Пеевски, не съм гласувал за „Ново Начало”. Факт е, че на вотовете на недоверие ДПС-НН гласуват за това правителството да остане. Това е коалиция против нови избори. Тя е шарена и да, „Ново начало” са част от нея”, допълни още Харизанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
09:54 11.08.2025
2 Сиеста
09:54 11.08.2025
3 хихи
09:55 11.08.2025
4 787
09:55 11.08.2025
5 Мда-даааааа
09:57 11.08.2025
6 Хмм
10:04 11.08.2025
7 продава 4400
10:04 11.08.2025
8 Наивник на средна възраст
10:08 11.08.2025
9 Охо
10:09 11.08.2025
10 Крепящите "нелегитимните партизани"
България загина пред очите ни!
Пожари. Безводие. Милиарди дългове и лихви по дългове. Чудовищна инфлация. Чудовищно повишаване на цени.
Унищожаване на Валутен Борд, Български Лев и въвеждане на Цифрово Евро. Без Референдум. Не че нямаше да фалшифицират Референдумът, преди години за Белене, съществена промяна на въпрос.
10:12 11.08.2025
11 Питанчев
10:25 11.08.2025
12 Зъл пес
10:31 11.08.2025
13 Това, което крепи правителството,
а не дремещи бръбари и калинки на държавна кьор софра
10:34 11.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Никой
ГЕРБ ни постави на последно място в Европа - а Делян Пеевски е карикатура.
Александър Македонски е бил ученик на Аристотел. На кого е бил ученик Делян ти Пеевски. На дедо си.
10:49 11.08.2025