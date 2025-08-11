Новини
България »
Стефан Арсов се похвали - при него нямало нито един продаден държавен имот

Стефан Арсов се похвали - при него нямало нито един продаден държавен имот

11 Август, 2025 16:27 520 0

  • софия-
  • продажба-
  • държавни имоти-
  • стефан арсов

Приоритет е запазването на държавната собственост и нейното ефективно и прозрачно управление

Стефан Арсов се похвали - при него нямало нито един продаден държавен имот - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В периода на управление на областния управител Стефан Арсов не е извършена продажба на нито един държавен имот. Това съобщиха от Областната администрация София.

Оттам уточняват, че приоритет е запазването на държавната собственост и нейното ефективно и прозрачно управление в интерес на обществото, като всеки гражданин или организация може да направи проверка в имотния регистър.

"В името на институционалната прозрачност, следва да се отбележи, че по време на мандата на предходния областен управител и бивш депутат от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" г-жа Вяра Тодева са реализирани продажби на четири държавни имота с обща квадратура 9 247 кв.м. в период от едва четири месеца. Продажбата на тези имоти възлиза на обща стойност близо 4 милиона лева", отбелязват от областната управа.

От екипа на Стефан Арсов заявяват, че ще продължат да работят за защита на обществения интерес, спазване на закона и пълна отчетност пред гражданите.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове