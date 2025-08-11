Стефан Арсов се похвали - при него нямало нито един продаден държавен имот

В периода на управление на областния управител Стефан Арсов не е извършена продажба на нито един държавен имот. Това съобщиха от Областната администрация София.

Оттам уточняват, че приоритет е запазването на държавната собственост и нейното ефективно и прозрачно управление в интерес на обществото, като всеки гражданин или организация може да направи проверка в имотния регистър.

"В името на институционалната прозрачност, следва да се отбележи, че по време на мандата на предходния областен управител и бивш депутат от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" г-жа Вяра Тодева са реализирани продажби на четири държавни имота с обща квадратура 9 247 кв.м. в период от едва четири месеца. Продажбата на тези имоти възлиза на обща стойност близо 4 милиона лева", отбелязват от областната управа.

От екипа на Стефан Арсов заявяват, че ще продължат да работят за защита на обществения интерес, спазване на закона и пълна отчетност пред гражданите.