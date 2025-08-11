Разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи в района на Сточна гара в столицата ВИДЕО

Служители "Икономическа полиция" разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи (ГТП) в района на Сточна гара в София. Иззети са техническо устройство за манипулация манипулиране на резултатите от прегледите и над 100 фалшиви протокола. Установена е злоупотреба с личните данни в протоколите, съобщиха от МВР.

Спецоперацията е проведена на 8 август по получена оперативна информация за измамите. В нея са участвали и представители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА, бившата ДАИ - б.р.).

В хода на акцията е открит тръбопровод, свързващ газ-анализатора в пункта със сонда с маркуч в другия край, който през прикрита дупка в стената влизал в съседното офисно помещение. Там маркучът бил закачен към газова бутилка с редуцир вентил и два монометъра. От клапана на редуцил-вентила може да се коригира количеството подаван газ от бутилката, който смесен с газовете от автомобила, довежда до разреждане или насищане на сместа. По този начин се цели покриване на екологичните норми на категорията на съответния автомобил.

От МВР обясняват, че според нормативните изисквания прегледът задължително трябва да бъде осъществен като сондата на газ-анализатора се постави в ауспуха на проверявания автомобил без по пътя на газовете да са свързани други устройства, които могат да доведат до промяна на концентрацията им.

Газ-анализаторът се използва за измерване на вредните емисии при бензиновите автомобили за допустимостта им при преминаването на годишен технически преглед. Лекият автомобил в дадената категория следва да покрива определени изисквания за наличие на въглероден оксид в газовете. Включването на допълнителна система към основната влияе пряко върху концентрацията на измерваните газове и така резултатите се манипулират и подаваната в "Автомобилна администрация" информация не съответства на реално замерените стойности.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 311 от НК. Иззети са газовата бутилка и множество инкриминирани протоколи.

В хода на проверката е установено също, че в протоколите за извършен годишен преглед на повече от 100 автомобила са вписани данните на едно и също лице. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел.

Разследването по случая продължава.