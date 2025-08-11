Новини
Разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи в района на Сточна гара в столицата ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи в района на Сточна гара в столицата ВИДЕО

11 Август, 2025 17:51

МВР и ДАИ засякоха 100 протокола на едно име в пункт за годишни прегледи в София

Разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи в района на Сточна гара в столицата ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители "Икономическа полиция" разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи (ГТП) в района на Сточна гара в София. Иззети са техническо устройство за манипулация манипулиране на резултатите от прегледите и над 100 фалшиви протокола. Установена е злоупотреба с личните данни в протоколите, съобщиха от МВР.

Спецоперацията е проведена на 8 август по получена оперативна информация за измамите. В нея са участвали и представители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА, бившата ДАИ - б.р.).

В хода на акцията е открит тръбопровод, свързващ газ-анализатора в пункта със сонда с маркуч в другия край, който през прикрита дупка в стената влизал в съседното офисно помещение. Там маркучът бил закачен към газова бутилка с редуцир вентил и два монометъра. От клапана на редуцил-вентила може да се коригира количеството подаван газ от бутилката, който смесен с газовете от автомобила, довежда до разреждане или насищане на сместа. По този начин се цели покриване на екологичните норми на категорията на съответния автомобил.

От МВР обясняват, че според нормативните изисквания прегледът задължително трябва да бъде осъществен като сондата на газ-анализатора се постави в ауспуха на проверявания автомобил без по пътя на газовете да са свързани други устройства, които могат да доведат до промяна на концентрацията им.

Газ-анализаторът се използва за измерване на вредните емисии при бензиновите автомобили за допустимостта им при преминаването на годишен технически преглед. Лекият автомобил в дадената категория следва да покрива определени изисквания за наличие на въглероден оксид в газовете. Включването на допълнителна система към основната влияе пряко върху концентрацията на измерваните газове и така резултатите се манипулират и подаваната в "Автомобилна администрация" информация не съответства на реално замерените стойности.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 311 от НК. Иззети са газовата бутилка и множество инкриминирани протоколи.

В хода на проверката е установено също, че в протоколите за извършен годишен преглед на повече от 100 автомобила са вписани данните на едно и също лице. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел.

Разследването по случая продължава.


  • 1 всичката кир е в софя

    23 0 Отговор
    престъпници управляват страната и теглят милиарди кредити

    Коментиран от #35

    17:54 11.08.2025

  • 2 мдааа

    34 3 Отговор
    3ти закон на Нютон! Дано има повече такива пунктове напук на кожодерите от ГЕРБ

    17:55 11.08.2025

  • 3 побърканяк

    30 0 Отговор
    Ще обясни ли някой защо и за автомобилите с газови уредби ГТП-то е на бензин

    Коментиран от #9

    17:57 11.08.2025

  • 4 Мазен русофил

    4 14 Отговор
    Обичам путен и неговите лади!

    Коментиран от #23, #26

    17:57 11.08.2025

  • 5 не си е платил

    5 0 Отговор
    Така е.
    София хес дъ бест полис мани кен бай

    17:59 11.08.2025

  • 6 Дядка

    2 9 Отговор
    И аз там минавах преглед щото москвича никъде не искат да го минат! Пък много го обичам и той на гас гори ми малко към 25 кила и много върви дига 100.

    Коментиран от #18

    18:00 11.08.2025

  • 7 мурсула фон дер дране

    15 0 Отговор
    искам всичко да е евро 10 нищо, че имате проблем с изхранването и сметките

    18:00 11.08.2025

  • 8 оня с коня

    2 17 Отговор
    Умните хора карат Дизел- проблемите при Прегледите са само при Бензинките

    Коментиран от #10, #29

    18:04 11.08.2025

  • 9 матю хари

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    Естествено, че трябва да е на бензин. Колата излиза от завода с бензинов двигател, а какво след това е слагал Ганчо, си е негов проблем.

    Коментиран от #28

    18:10 11.08.2025

  • 10 и кво

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    И какви са проблемите при бензина? Ако не си изтърбушил катализатора, минаваш. Ако ти е много стара колата, пак минаваш, защото там допустимите стойности са големи.

    Коментиран от #27, #30

    18:12 11.08.2025

  • 11 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Евалла! И тия мошенгии ги правят катаджии.

    18:17 11.08.2025

  • 12 пимк

    1 0 Отговор
    Управниците ни крадът и народа който може си гепи и тая вечер сака с нафта слезе от джипа БМВ 04 64 КВ

    18:26 11.08.2025

  • 13 ха ха

    5 0 Отговор
    най голямата измама са "държавните" изисквания и псевдо закони , въпреки всички увеличени такси и изискани еко категории въздуха продължава да се влошава , до първия вятър или дъжд

    18:35 11.08.2025

  • 14 Софийски селянин,

    7 0 Отговор
    България за последните 35 години е разграбена разрушена опоскана за милиарди а те хванали някъкви дребни тарикати...
    Видите ли в голяма измамна схема...

    18:40 11.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дядка":

    добре ама гас се пише със З

    18:45 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Защото

    4 0 Отговор
    в територията всичко е измама !

    18:46 11.08.2025

  • 22 Гост

    5 1 Отговор
    Типично български пункт за ГТП,ако не се манипулира няма да съществува.Всичко в България е една голяма измама…

    Коментиран от #25

    18:46 11.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Даже

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    и €врозоната е измама !

    18:47 11.08.2025

  • 26 Мисиркий

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мазен русофил":

    Изтрийте тролчето, щото жълтото ви сайтче ще изчезне много бързо.

    18:48 11.08.2025

  • 27 БОТЕВ

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "и кво":

    А ако са ти откраднали катализатора, купуваш нов и след половин година пак ти го крадат!!! Ето затова минавам по втория начин, щото исках да съм най-честният и изправният, но ми откраднаха катализатора, а ченгетата са в колаборация със селските крадци!!!

    18:50 11.08.2025

  • 28 Суха съчка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "матю хари":

    Има един руски роман ако си го чувал.......

    18:50 11.08.2025

  • 29 Дизела трябва

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Да бъде забранен със Закон ! Дори и за печката не става!!!! Запушва комина

    18:55 11.08.2025

  • 30 БОТЕВ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "и кво":

    При това имам и Каско, но то се оказа, че не важи при подобна груба селска проява. А всички зулуми в Пловдив ги правят селяни, живеещи извън града с любезното съдействие на МВР!!!

    18:56 11.08.2025

  • 31 Оставете хората да си карат автомобилите

    1 0 Отговор
    Държавата е залята от наркотици, а мвр се чудят с каква глупост да се захванат. Оставете хората да си карат автомобилите спокойно

    19:02 11.08.2025

  • 32 Домашен тунинг

    0 0 Отговор
    Задължителното ГТП всяка година е измама, на държавно ниво. След всяко посещение на лицензиран сервиз, автомобилите би трябвало да излизат годни за движение поне за шест месеца.

    19:02 11.08.2025

  • 33 гражданка

    0 1 Отговор
    Всички виждаме какъв дим бълват някои таратайки.Значи все пак минават прегледа.Има и ужасно ръждясали образци които при най-лека катастрофа ще се разпаднат.Никой не обръща внимание на амортисьорите,а трябва.Те са причина за много жестоки катастрофи.

    Коментиран от #34

    19:03 11.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кирта

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "всичката кир е в софя":

    я докарахте вие - миекащите

    19:13 11.08.2025

