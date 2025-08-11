Разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи в района на Сточна гара в столицата ВИДЕО

Служители "Икономическа полиция" разкриха схема за измами в пункт за годишни технически прегледи (ГТП) в района на Сточна гара в София. Иззети са техническо устройство за манипулация манипулиране на резултатите от прегледите и над 100 фалшиви протокола. Установена е злоупотреба с личните данни в протоколите, съобщиха от МВР.
Спецоперацията е проведена на 8 август по получена оперативна информация за измамите. В нея са участвали и представители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА, бившата ДАИ - б.р.).
В хода на акцията е открит тръбопровод, свързващ газ-анализатора в пункта със сонда с маркуч в другия край, който през прикрита дупка в стената влизал в съседното офисно помещение. Там маркучът бил закачен към газова бутилка с редуцир вентил и два монометъра. От клапана на редуцил-вентила може да се коригира количеството подаван газ от бутилката, който смесен с газовете от автомобила, довежда до разреждане или насищане на сместа. По този начин се цели покриване на екологичните норми на категорията на съответния автомобил.
От МВР обясняват, че според нормативните изисквания прегледът задължително трябва да бъде осъществен като сондата на газ-анализатора се постави в ауспуха на проверявания автомобил без по пътя на газовете да са свързани други устройства, които могат да доведат до промяна на концентрацията им.
Газ-анализаторът се използва за измерване на вредните емисии при бензиновите автомобили за допустимостта им при преминаването на годишен технически преглед. Лекият автомобил в дадената категория следва да покрива определени изисквания за наличие на въглероден оксид в газовете. Включването на допълнителна система към основната влияе пряко върху концентрацията на измерваните газове и така резултатите се манипулират и подаваната в "Автомобилна администрация" информация не съответства на реално замерените стойности.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 311 от НК. Иззети са газовата бутилка и множество инкриминирани протоколи.
В хода на проверката е установено също, че в протоколите за извършен годишен преглед на повече от 100 автомобила са вписани данните на едно и също лице. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел.
Разследването по случая продължава.
1 всичката кир е в софя
Коментиран от #35
17:54 11.08.2025
2 мдааа
17:55 11.08.2025
3 побърканяк
Коментиран от #9
17:57 11.08.2025
4 Мазен русофил
Коментиран от #23, #26
17:57 11.08.2025
5 не си е платил
София хес дъ бест полис мани кен бай
17:59 11.08.2025
6 Дядка
Коментиран от #18
18:00 11.08.2025
7 мурсула фон дер дране
18:00 11.08.2025
8 оня с коня
Коментиран от #10, #29
18:04 11.08.2025
9 матю хари
До коментар #3 от "побърканяк":Естествено, че трябва да е на бензин. Колата излиза от завода с бензинов двигател, а какво след това е слагал Ганчо, си е негов проблем.
Коментиран от #28
18:10 11.08.2025
10 и кво
До коментар #8 от "оня с коня":И какви са проблемите при бензина? Ако не си изтърбушил катализатора, минаваш. Ако ти е много стара колата, пак минаваш, защото там допустимите стойности са големи.
Коментиран от #27, #30
18:12 11.08.2025
11 Ура,,Ура
18:17 11.08.2025
12 пимк
18:26 11.08.2025
13 ха ха
18:35 11.08.2025
14 Софийски селянин,
Видите ли в голяма измамна схема...
18:40 11.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Това
До коментар #6 от "Дядка":добре ама гас се пише със З
18:45 11.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Защото
18:46 11.08.2025
22 Гост
Коментиран от #25
18:46 11.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Даже
До коментар #22 от "Гост":и €врозоната е измама !
18:47 11.08.2025
26 Мисиркий
До коментар #4 от "Мазен русофил":Изтрийте тролчето, щото жълтото ви сайтче ще изчезне много бързо.
18:48 11.08.2025
27 БОТЕВ
До коментар #10 от "и кво":А ако са ти откраднали катализатора, купуваш нов и след половин година пак ти го крадат!!! Ето затова минавам по втория начин, щото исках да съм най-честният и изправният, но ми откраднаха катализатора, а ченгетата са в колаборация със селските крадци!!!
18:50 11.08.2025
28 Суха съчка
До коментар #9 от "матю хари":Има един руски роман ако си го чувал.......
18:50 11.08.2025
29 Дизела трябва
До коментар #8 от "оня с коня":Да бъде забранен със Закон ! Дори и за печката не става!!!! Запушва комина
18:55 11.08.2025
30 БОТЕВ
До коментар #10 от "и кво":При това имам и Каско, но то се оказа, че не важи при подобна груба селска проява. А всички зулуми в Пловдив ги правят селяни, живеещи извън града с любезното съдействие на МВР!!!
18:56 11.08.2025
31 Оставете хората да си карат автомобилите
19:02 11.08.2025
32 Домашен тунинг
19:02 11.08.2025
33 гражданка
Коментиран от #34
19:03 11.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кирта
До коментар #1 от "всичката кир е в софя":я докарахте вие - миекащите
19:13 11.08.2025