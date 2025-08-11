Новини
“Галъп Интернешънъл Болкан“ излезе с официална позиция

11 Август, 2025

  • галъп интернешънъл болкан-
  • позиция-
  • обвинения

GIA, със седалище в Цюрих, не притежава законните права върху търговските марки Gallup и Gallup International нито в България, нито дори в държавата, в която е регистрирана – Швейцария

“Галъп Интернешънъл Болкан“ излезе с официална позиция - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с появили се неточни и неверни твърдения в публикация на сайта „Клуб Z”, “Галъп Интернешънъл Болкан“ ЕАД уточнява следното:

1. От месец август 2024 г., когато социологическата агенция „Галъп Интернешънъл Болкан“ смени собствеността си, тя не участва в дейността на неправителствената асоциация със седалище в Цюрих, която се нарича Gallup International Association (GIA). Нито преди, нито след това проучванията, които агенцията прави по вътрешнонационални теми и по поръчка на български клиенти, не са били организирани или финансирани от въпросната асоциация и тя не е имала и няма нищо общо с тях.

2. GIA, със седалище в Цюрих, не притежава законните права върху търговските марки Gallup и Gallup International нито в България, нито дори в държавата, в която е регистрирана – Швейцария. Това са факти, които могат лесно да бъдат установени по публичната информация в съответните национални регистри. Заради липсата на законни права, асоциацията GIA не може и не предоставя никакви „лицензи“ за ползване на марката. Това може да прави единствено нейният легитимен собственик – Gallup, Inc. В Швейцария тези марки принадлежат на Gallup, Inc. – САЩ. В България GIA също няма никакви права. Марката, с която българската агенция е публично известна от години – Gallup International Balkan, е заявена в Патентното ведомство през 2023 г. (заявката е на „Галъп Интернешънъл Болкан“), като срещу нея има опозиция от Gallup, Inc. Това производство е спряно през месец май 2025 г., заради преговорите между българската и американската агенция. При предишните собственици на „Галъп Интернешънъл Болкан“, както е установявано от журналистически проучвания, участието в GIA е било претекст, с който е правен опит да се обоснове ползването на търговската марка. От юридическа гледна точка, този претекст е бил и си остава неоснователен.

3. Авторитетната американска и глобална компания Gallup, Inc. не е „под шапката“ на GIA, а я е напуснала през 1990-те години, като е изискала от GIA и нейните членове да не използват без разрешение търговската марка – искане, с което GIA не се съобразява. По тези въпроси текат съдебни дела в цял свят, които, с изключение на отделни специфични случаи, се печелят от американската Gallup, Inc. Такива дела се водят по времето на предишните собственици и срещу „Галъп Интернешънъл Болкан“.

4. Водени от своите разбирания, че законността и бизнес етиката изискват тези отношения да бъдат уредени и доколкото регистрираната в Швейцария GIA не притежава законни права, по общо съгласие от страна на новите собственици на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и на американската страна за първи път в историята на тези отношения се премина към делови преговори. На това основание бяха спрени и висящите съдебни дела и производства пред Патентното ведомство.

5. Предвид участието на „Галъп Интернешънъл Болкан“ в GIA по времето на предишните собственици, близо половин година след смяната на собствеността, в която не е имало никакви отношения, в началото на 2025 година от GIA беше направено запитване дали „Галъп Интернешънъл Болкан“ иска да продължи отношенията си с асоциацията. В дух на добронамереност, през месец февруари от наша страна беше изразена такава воля и предоставена съответната информация. Извън това, от страна на GIA не е искана и съответно те не са запознати с никаква надлежна информация по каквито и да е аспекти от професионалната дейност на „Галъп Интернешънъл Болкан“, нейните социологически проучвания, методология, анализи и със самия обновен и авторитетен екип.

6. Междувременно, предвид пречките, които отношенията с GIA потенциално могат да създадат за преговорите с Gallup, Inc., през месец май от наша страна беше взето решение, че на този етап се въздържаме от участие в GIA. Сред причините за това наше решение беше и неприемливото за нас участие и позиции на членове на борда на GIA във форума „Валдай“ на Владимир Путин и някои анти-израелски внушения в едно от собствените проучвания на GIA за ивицата Газа. От страна на GIA беше предложена среща през юли, която не се състоя. Заради напредването на нашите преговори с Gallup Inc., в началото на август “Галъп Интернешънъл Болкан“ уведоми изрично GIA, че прекратява отношенията си с асоциацията. Реакцията на GIA е отговор на всичко това и е част от общия контекст на техния конфликт с Gallup, Inc.

7. Домейнът gallup-international. bg не е принадлежал на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и не е бил част от сделката по придобиване на дружеството. Към момента на прехвърлянето е бил собственост на дружество на предишните собственици, които впоследствие са го прехвърлили. Заради това, „Галъп Интернешънъл Болкан“, както знаят нашите партньори и клиенти, вече използва домейна www. gallupinternational.bg .

ЗА GALLUP INTERANTIONAL BALKAN:

Доц. д-р Борислав Цеков – изпълнителeн диретор на „Пакстън Рисърч“ АД - едноличен собственик на „Галъп Интернешънъл Болкан“ ЕАД

Д-р Петко Петков – изп. директор на „Галъп Интернешънъл Болкан“ ЕАД


България
Оценка 1.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 атанас

    31 3 Отговор
    дрън, дрън

    18:09 11.08.2025

  • 2 проучване

    26 2 Отговор
    тоест едните лъжат, другите мажат.

    18:09 11.08.2025

  • 3 атанас

    17 3 Отговор
    дрън, дрън

    18:10 11.08.2025

  • 4 Шишилизация

    32 2 Отговор
    Шишилизирай това?

    18:10 11.08.2025

  • 5 колкото по-дълго е обяснението,

    48 3 Отговор
    толкова по-ясно става,че кочината на Цеков и Кичашки няма нищо общо нито с Галъп в САЩ,нито с Галъп от Швейцария! Това си е един манипулиращ и лъжовен стенвестник на двете Прасета!

    18:11 11.08.2025

  • 6 кич

    16 1 Отговор
    "Изпълнителен диРЕТОР" Браво!

    18:11 11.08.2025

  • 7 Бегай бе!

    20 2 Отговор
    Кво ми се обяснявате като женски полови органи?

    18:13 11.08.2025

  • 8 галъп ново начало

    19 0 Отговор
    мяра според мяра и разни други платени мисирки

    18:16 11.08.2025

  • 9 Троловете

    3 15 Отговор
    дори не разбраха за какво става дума! Личи от коментарите по долу. Обаче това не им пречи да бълват! 🥸

    18:21 11.08.2025

  • 10 Лост

    26 1 Отговор
    Шиши:
    -Няма да се давате!Вие сте Галъп Ново Начало.

    18:26 11.08.2025

  • 11 Завърнал се

    13 2 Отговор
    Абе лимонада с етикет на кока кола, пак си е гола вода с жълта боя и захар.

    18:29 11.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    "ДОЦЕНТ ДОКТОР"
    Е ВСЕ ЕДНО ДА ПИШАТ
    "ШЕФ НА ЦЪРКВА ЙЕРОМОНАХ "
    .....
    ДОБРЕ ЧЕ В СВЕТИЯ СИНОД НЕ СА ДЕБИЛИ КАТО МЕДИИТЕ

    18:32 11.08.2025

  • 13 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    11 1 Отговор
    Това не отменя факта, че сте подлоги на Шиши и Meчо

    18:35 11.08.2025

  • 14 Хмм

    14 2 Отговор
    герберът Цеков влезе в обяснителен режим

    18:35 11.08.2025

  • 15 хахахаха

    10 0 Отговор
    нашият Галъп - най-Галъп :))

    18:36 11.08.2025

  • 16 Тиквата

    11 2 Отговор
    Световният Галъп се дистанцира от Шиши

    18:37 11.08.2025

  • 17 Да бе , да ! 😜

    5 0 Отговор
    Нищо ново . Такива номера и хитрувания на дребно са очаквани от поръчковите центрове на американо-турската власт в София .

    Коментиран от #18

    18:41 11.08.2025

  • 18 И кво ?!

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да бе , да ! 😜":

    Тва е нищо ! А как Държавна Спестовна Каса , с доверие изградено в милиони българи ❗ , осъмна един ден приватизирана от някой " евроатлантик " като ... " банка ДСК " . 😟

    18:46 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО Е ЧЕ САМО В БЪЛГАРИЯ
    ПИШАТ ДОЦЕНТ ДОКТОР , ПРОФЕСОР ДОКТОР,
    ....
    А БИЛ ГЕЙТС И УОРЪН БЪФЕТ СЕ ПИШАТ САМО
    БИЛ ГЕЙТС И ИЛОН МЪСК :))

    18:47 11.08.2025

  • 21 Хората им казаха

    3 0 Отговор
    директно- вие лъжете,и ние не искаме да имаме нищо общо с вас!Какви оправдания ще слушаме тук,няма значение! Всеки българин знае ,че анкетите са манипулирани и неверни!

    18:52 11.08.2025

  • 22 Галош интернешънал Буркан

    4 0 Отговор
    Истинските Галъп казватм ние нямаме нищо общо с БГ офиса и техните социологийки.
    Бг офиса казва истинските Галъп нямат права върху нашия офис ?!?!?!
    Е да де, никой не твърди, че има права, ами че не искат да ги свързват с вашите социологийки, явно защото ги е срам и им е ясно как ги произвеждате.....

    18:52 11.08.2025

  • 23 Гугутка интернешънъл

    3 0 Отговор
    Вече нямат официален лиценз, а предсрочните избори наближават. Голяма излагация.

    18:58 11.08.2025

  • 24 виктория

    3 0 Отговор
    значи някой ни баламосва с този галъп.свинето и боко!!!

    19:03 11.08.2025

  • 25 Да бе да

    2 0 Отговор
    Демек бг галъп не е Галъп, а измамници присвойли си името и го използвали за нуждите на кочината

    19:09 11.08.2025

  • 26 3.14К

    1 0 Отговор
    В тази агенция се назначиха един куп жълтопаветни соросоиди и царски кочияши, с цел да обслужват новото начало в мафиотското управление на страната!

    19:15 11.08.2025

  • 27 БЕНОВСКА

    0 0 Отговор
    ГАЛЪП ШИШИ ЕООД Е ПЪЛНО МЕНТЕ ХАХАХА

    19:16 11.08.2025

