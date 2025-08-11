“Галъп Интернешънъл Болкан“ излезе с официална позиция

Във връзка с появили се неточни и неверни твърдения в публикация на сайта „Клуб Z”, “Галъп Интернешънъл Болкан“ ЕАД уточнява следното:

1. От месец август 2024 г., когато социологическата агенция „Галъп Интернешънъл Болкан“ смени собствеността си, тя не участва в дейността на неправителствената асоциация със седалище в Цюрих, която се нарича Gallup International Association (GIA). Нито преди, нито след това проучванията, които агенцията прави по вътрешнонационални теми и по поръчка на български клиенти, не са били организирани или финансирани от въпросната асоциация и тя не е имала и няма нищо общо с тях.

2. GIA, със седалище в Цюрих, не притежава законните права върху търговските марки Gallup и Gallup International нито в България, нито дори в държавата, в която е регистрирана – Швейцария. Това са факти, които могат лесно да бъдат установени по публичната информация в съответните национални регистри. Заради липсата на законни права, асоциацията GIA не може и не предоставя никакви „лицензи“ за ползване на марката. Това може да прави единствено нейният легитимен собственик – Gallup, Inc. В Швейцария тези марки принадлежат на Gallup, Inc. – САЩ. В България GIA също няма никакви права. Марката, с която българската агенция е публично известна от години – Gallup International Balkan, е заявена в Патентното ведомство през 2023 г. (заявката е на „Галъп Интернешънъл Болкан“), като срещу нея има опозиция от Gallup, Inc. Това производство е спряно през месец май 2025 г., заради преговорите между българската и американската агенция. При предишните собственици на „Галъп Интернешънъл Болкан“, както е установявано от журналистически проучвания, участието в GIA е било претекст, с който е правен опит да се обоснове ползването на търговската марка. От юридическа гледна точка, този претекст е бил и си остава неоснователен.

3. Авторитетната американска и глобална компания Gallup, Inc. не е „под шапката“ на GIA, а я е напуснала през 1990-те години, като е изискала от GIA и нейните членове да не използват без разрешение търговската марка – искане, с което GIA не се съобразява. По тези въпроси текат съдебни дела в цял свят, които, с изключение на отделни специфични случаи, се печелят от американската Gallup, Inc. Такива дела се водят по времето на предишните собственици и срещу „Галъп Интернешънъл Болкан“.

4. Водени от своите разбирания, че законността и бизнес етиката изискват тези отношения да бъдат уредени и доколкото регистрираната в Швейцария GIA не притежава законни права, по общо съгласие от страна на новите собственици на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и на американската страна за първи път в историята на тези отношения се премина към делови преговори. На това основание бяха спрени и висящите съдебни дела и производства пред Патентното ведомство.

5. Предвид участието на „Галъп Интернешънъл Болкан“ в GIA по времето на предишните собственици, близо половин година след смяната на собствеността, в която не е имало никакви отношения, в началото на 2025 година от GIA беше направено запитване дали „Галъп Интернешънъл Болкан“ иска да продължи отношенията си с асоциацията. В дух на добронамереност, през месец февруари от наша страна беше изразена такава воля и предоставена съответната информация. Извън това, от страна на GIA не е искана и съответно те не са запознати с никаква надлежна информация по каквито и да е аспекти от професионалната дейност на „Галъп Интернешънъл Болкан“, нейните социологически проучвания, методология, анализи и със самия обновен и авторитетен екип.

6. Междувременно, предвид пречките, които отношенията с GIA потенциално могат да създадат за преговорите с Gallup, Inc., през месец май от наша страна беше взето решение, че на този етап се въздържаме от участие в GIA. Сред причините за това наше решение беше и неприемливото за нас участие и позиции на членове на борда на GIA във форума „Валдай“ на Владимир Путин и някои анти-израелски внушения в едно от собствените проучвания на GIA за ивицата Газа. От страна на GIA беше предложена среща през юли, която не се състоя. Заради напредването на нашите преговори с Gallup Inc., в началото на август “Галъп Интернешънъл Болкан“ уведоми изрично GIA, че прекратява отношенията си с асоциацията. Реакцията на GIA е отговор на всичко това и е част от общия контекст на техния конфликт с Gallup, Inc.

7. Домейнът gallup-international. bg не е принадлежал на „Галъп Интернешънъл Болкан“ и не е бил част от сделката по придобиване на дружеството. Към момента на прехвърлянето е бил собственост на дружество на предишните собственици, които впоследствие са го прехвърлили. Заради това, „Галъп Интернешънъл Болкан“, както знаят нашите партньори и клиенти, вече използва домейна www. gallupinternational.bg .

ЗА GALLUP INTERANTIONAL BALKAN:

Доц. д-р Борислав Цеков – изпълнителeн диретор на „Пакстън Рисърч“ АД - едноличен собственик на „Галъп Интернешънъл Болкан“ ЕАД

Д-р Петко Петков – изп. директор на „Галъп Интернешънъл Болкан“ ЕАД