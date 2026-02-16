Новини
Река Чепинска заля част от пътя Велинград - Сърница, отсечката бе затворена

Река Чепинска заля част от пътя Велинград - Сърница, отсечката бе затворена - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Част от пътя Велинград - Сърница е залят от река Чепинска, отсечката е затворена за движение, съобщи кметът на Сърница Неби Бозов на официалната си страница във фейсбук, цитиран от БТА.

Има участък с паднали скали, за безопасността на гражданите пътят е изцяло затворен. На терен са екипи на полицията, които контролират достъпа, уточнява той в информацията си.

"В следствие на обилните валежи в последните часове е налице запушване на тунела, отвеждащ водите на река Чепинска към язовир "Батак". Водните потоци се разливат върху пътното платно на републиканския път, като състоянието в отсечката на падналите скали е най-лошо – пътят е непроходим", посочва Неби Бозов в публикацията си.

Кметът на Сърница призовава жителите и шофьорите да не предприемат пътувания по тази отсечка и да използват обходния маршрут по пътя Доспат - Батак. Той е информирал за кризиснаната ситуация областия управител на област Пазарджик, Агенция "Пътна инфраструктура" и кмета на Община Велинград.

След обилните валежи, продължава да бъде критично положението в село Побит камък, пише още кметът Неби Бозов. Той съобщи, че река Доспатска е излязла от коритото си и няколко къщи в селото са наводнени. Екипите на Община Сърница, пожарната и държавното горско стопанство "Селище" са помогнали на хората да отводнят своите къщи. Екипи на Община Сърница ще дежурят и при нужда ще окажат помощ, информира още кметът на Сърница.

Преди няколко дни движението по пътя Велинград – Сърница при 16-и километър, след разклона за село Кръстава беше ограничено поради свличане на скални маси.

Временни ограничения на движението са въведени и по пътищата Смолян - Пампорово и Широка лъка - Девин заради паднали скални отломки. Обилните валежи в Смолянска област през последните дни предизвикаха проблеми, речните нива са повишени.

Постоянно наблюдение на река Белица и всичките ѝ притоци разпореди кметът на Велико Търново Даниел Панов, предаде ФОКУС. В последните часове е регистрирано повишение в резултат от валежите

"Стойностите се следят както в реално време чрез датчици, така и от кметовете на Килифарево, Дебелец, Войнежа и други населени места в общината. В постоянна комуникация сме и с пожарната", посочва още кметът.

Около 1,60 м. е нивото на река Белица в Килифарево. След покачване с около 50 см. привечер, стойностите вече се задържат. Няма опасност от преливане.

Река Янтра във Велико Търново е с ниво около 1,50 м. при критична стойност 4,50 м.

Дежурствата продължават и през нощта.


Велинград / България
