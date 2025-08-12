Новини
България »
Има ли криза: Бензин има да се удавим, но няма биоетанол

Има ли криза: Бензин има да се удавим, но няма биоетанол

12 Август, 2025 08:36 808 17

  • бензин-
  • бензиностанция-
  • горива-
  • криза-
  • биоетанол

Има форсмажорни обстоятелства

Има ли криза: Бензин има да се удавим, но няма биоетанол - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Факт е. Наистина от доста на големите станции бензинът свършва. Не само на малките, но основно на малките. Ситуацията с тях е малко по-критична. Наистина има станции, които стоят без гориво 3, 4 дни. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители вносители и превозвачи на горива.

"В момента няма достатъчно количества бензин, който да е готов за продажба с нужното количество биоетанол. Бензин има да се удавим, но няма биоетанол, който да се вложи в него, за да можем да изпълним условията за 10% съдържание на биоетанол в бензините".

Той поясни, че има форсмажорни обстоятелства. Три са фирмите, с които са сключени договори още през изминалата година. Обясни, че с една от фирмите има проблем и това е причината в момента за кризата с бензина.

Димитър Хаджидимитров поясни, че в момента никой в страната ни няма вина за тази ситуация. Такава е и тя в много страни от Европа. Фирмата, чиято е вината, е в Украйна и най-вероятно няма да ѝ бъде потърсена отговорност.

"Най-вероятно ще има представители на големите вериги, които ще заведат искове за нарушени доставки. Така, че мисля, че и това ще се случи на пазара. Има една голяма верига в България, на която има липса на бензин 95 и на А100 през последните дни".

По този начин търпят огромни загуби, допълни той. Проблемът е много сериозен за по-малките населени места, защото там няма представители на големите вериги.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    21 7 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    Коментиран от #7

    08:37 12.08.2025

  • 2 бою циганина

    22 0 Отговор
    баба мурсула иска бензина да е фалшив а аз да крада още повече

    08:38 12.08.2025

  • 3 АМИ УДАВЕТЕСЕ ДЕ

    12 0 Отговор
    И да мирясаме.

    08:39 12.08.2025

  • 4 БОКО И ШИШИ

    18 1 Отговор
    Трябва скъп бензин да събираме голямо ДДС защото ограбихме бюджета и държавата е на червено.

    08:41 12.08.2025

  • 5 Крум

    17 2 Отговор
    Като държавата не осигурява бензин,да връща парите за винетки,данъци, ГП и ГТП. За коалицията в парламента бензин има ли или боко ще върти педалите до банкя.

    08:41 12.08.2025

  • 6 нали не мислите че е случайно

    14 3 Отговор
    че Делян Пеевски (За ужасТ на ППДБ) преди седмица поиска целия репресивен държавен апарат да влезе в Нефтохим и да разследва дали не се имитира криза с горивата. Между другото, влзе ли?

    Коментиран от #9

    08:41 12.08.2025

  • 7 Да де, ама как ще се случи, след като

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Костя Копейкин е върл поддръжник на простата и крадлива Тиква Борисов и дори не се крие.

    08:42 12.08.2025

  • 8 Артилерист

    12 1 Отговор
    Какво стана с изобилието на свободния пазар? Щели били да заведат искове!!! И кво? Украйна сигурно ще ги обезщети, а?

    08:43 12.08.2025

  • 9 Да те светна по въпроса:

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "нали не мислите че е случайно":

    Пеевски и Тиквата Борисов са едно и също неразделно и крадливо нещо. Проблемът с бензина е създаден нарочно и от двамата. Те печелят милиони от тази спекула.

    Коментиран от #10

    08:45 12.08.2025

  • 10 брей

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Да те светна по въпроса:":

    Делян Пеевски печелел милиони от тази спекула, ама искал НАП и сие да влезнат да разнищят Нефтохима за далавери. Абе откъде ви вадят толкова тъпи незнам.

    Коментиран от #17

    08:48 12.08.2025

  • 11 много се печели от

    3 0 Отговор
    горивата . вдигаха 7-8 пъти цената . сега не я свалят . явно са търгашки врътки . да карат на газ и дизел . то кой кара на бензин . състезателите . от 2 милиона коли , на бензин са около 300 000 само . бегееца е хитрец - 20 г кола на газ . е и на дизел . с по високо октанов ще хвърчат по бързо . резерв има . в армията е около 300 000 тона . складирали са . а от влаковете крадат яко .

    08:51 12.08.2025

  • 12 лиз ач евроатлантик

    8 0 Отговор
    Не занам в какво ще се удавим,но сутринта отидох да зареждам на Shell и нямаше никакъв бензин

    08:52 12.08.2025

  • 13 оня с коня

    3 3 Отговор
    Към всички виещи срещу Месечината тука:ЩОМ АЗ мога да наливам Дизел в БМВ-то си,правете го и вие бе претенциозни Михлюзи такива!

    Коментиран от #14

    08:55 12.08.2025

  • 14 Пенчо доктора

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Ами ще го правим само се моля да стигна до бензиностанцията а не да закъсам по пътя.

    Коментиран от #15

    09:01 12.08.2025

  • 15 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пенчо доктора":

    С молба няма стане твойта работа - избираш си близка Бензостанция до която пътят е Баир НАДОЛУ и нямаш проблем.Проста работа е ,ама за умни хора.

    09:10 12.08.2025

  • 16 да ти кажа

    1 0 Отговор
    "Наистина от доста на големите станции бензинът свършва. Не само на малките, но основно на малките." Вие въобще четете ли си написаното!?

    09:16 12.08.2025

  • 17 Ха..ха..ха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "брей":

    Прах в очите на хората хвърля твоя Пеевски. Нито някой ще влезе в Нефтохим да го проверява, нито ще ги санкционира. Спекулата на двамата Мазни е ежедневна, ама хора като теб, обичат да ги крадат.

    09:21 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове