За два дни: Над 100 глоби за неправилно паркиране по Северното Черноморие

Наложени са над 100 глоби за неправилно паркиране при проверките по Северното Черноморие през миналата седмица. Това е резултатът от съвместната двудневна акция, която се проведе по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов.
Проверките на 6 и 7 август бяха извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда. Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство.
Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи. Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация, непознаване на закона и българския език, съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна. Информационните табели, поставени от МОСВ, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите.
Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години. До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева.
Съвместните проверки се проведоха съвместно на БДЧР и РИОСВ - Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция инспектираха и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.
Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май - 30 септември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦦⛱️🌽
17:28 12.08.2025
2 Гларус
17:29 12.08.2025
3 Срамота
17:30 12.08.2025
4 Непознаването
Коментиран от #5, #8, #17
17:30 12.08.2025
5 България на три ракии
До коментар #4 от "Непознаването":Тук правила и закони няма, демокрация е. Освен това за румънците България не е чужда страна, а нещо като Симеонова България, бяло, черно и адриатическо море.
17:43 12.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Горски
Слагат глоби по 5000 еврака и сваляне на номерата за три месеца като в Гърция и ще се научат на закона у нас много бързо. Ще могат ли властите да съберат наложените глоби или само ще информират румънците, че са им наложоли глоби?
17:50 12.08.2025
8 Да те светна
До коментар #4 от "Непознаването":Точно в Гърция паркираме,където искаме! Само в България го има това,някоя мутра да опъне шарена лента на гола поляна и да я обозначи,като платен паркинг.Не е лошо да излезеш малко.
Коментиран от #15
17:56 12.08.2025
9 Как
17:58 12.08.2025
10 Айляк
18:01 12.08.2025
11 Абсурдистан
18:01 12.08.2025
12 Знаещ
Коментиран от #18
18:02 12.08.2025
13 Перо
18:07 12.08.2025
14 n√Варна
Глобите за паркиране са налагат по Закона за движението по пътищата.
Защитените територии, каквито са дюните, са извън пътищата – какво значи паркиране върху дюни?
Явно има дупка в законодателството.
Когато път преминава през защитена зона, трябва да е сигнализиран, че е забранено излизането извън него.
18:08 12.08.2025
15 Гост
До коментар #8 от "Да те светна":Ако поляната е моя мога да си я обознача и като Шанз Елизе! И ако някой иска да паркира там, ми кво, аз съм готин, за 10 лева си го пускам в МОЯ имот! Е, после кво ще обяснявам на данъчните, това си е моя и тяхна работа! Ти пък спри да ходиш насам натам, и прочети нещо!
Коментиран от #19
18:11 12.08.2025
16 Дочо Булгуров
За бетони може,а за една палатка или каравана за седмица...НЕ МОЖЕ...
АЙ ДЕ ДЕ...
18:22 12.08.2025
17 Турбо
До коментар #4 от "Непознаването":Много ме кефи, когато някой коментира Гърция без да е ходил там.
18:23 12.08.2025
18 Не знаещ
До коментар #12 от "Знаещ":Запали я бе.
18:23 12.08.2025
19 Да те светна
До коментар #15 от "Гост":Само,че не е твоя,а си в далавера с някой общински съветник.И за това от двайсет години почивам в Гърция.Няма платен паркинг,няма паяци,няма скоби.Ако искаш,има охраняеми паркинги за 2-3 € за 24 часа. Точно вие ме дразнехте с вашите поляни с лентички,паяци и платени катаджии.Не чадърите и шезлонгите .
18:30 12.08.2025