За два дни: Над 100 глоби за неправилно паркиране по Северното Черноморие

За два дни: Над 100 глоби за неправилно паркиране по Северното Черноморие

12 Август, 2025 17:25 789 19

Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи

Наложени са над 100 глоби за неправилно паркиране при проверките по Северното Черноморие през миналата седмица. Това е резултатът от съвместната двудневна акция, която се проведе по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Проверките на 6 и 7 август бяха извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда. Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство.

Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи. Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация, непознаване на закона и българския език, съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна. Информационните табели, поставени от МОСВ, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите.

Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години. До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева.

Съвместните проверки се проведоха съвместно на БДЧР и РИОСВ - Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция инспектираха и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.

Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май - 30 септември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦦⛱️🌽

    14 1 Отговор
    Румънците ще ги платят тези глоби ама друг път.

    17:28 12.08.2025

  • 2 Гларус

    10 1 Отговор
    А кога ще съборят "законните хотели"

    17:29 12.08.2025

  • 3 Срамота

    6 1 Отговор
    е 100 за 2 дена, чвно е само отбиване на номера. Като нищо може да напишат и 100 за 2ч само.

    17:30 12.08.2025

  • 4 Непознаването

    5 5 Отговор
    На закона не е извинение за неспазването му. Отиваш в чужда страна, длъжен си да се запознаеш поне с основните правила там. Защо в Гърция не паркират, където им падне?

    Коментиран от #5, #8, #17

    17:30 12.08.2025

  • 5 България на три ракии

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Непознаването":

    Тук правила и закони няма, демокрация е. Освен това за румънците България не е чужда страна, а нещо като Симеонова България, бяло, черно и адриатическо море.

    17:43 12.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    4 3 Отговор
    Това, че липсвали табели, указващи, че е забранено паркирането върху дюните, не може даже извинение. Непознаването на закона не е извинение за неспазването му. Когато отиваш в чужда страна, си длъжен преди това да се информираш за правилата/разпоредбите. Глоби и само глоби, това ще оправи безобразията на българите и чужденците по плажната линия. Ако може с джипа или караваната направо в морето. Що за простотии, аз да си направя кефа а какво унищожавам няма значение. Ограничават кемпери , каравани и палатки до обособените за целта къмпинги.
    Слагат глоби по 5000 еврака и сваляне на номерата за три месеца като в Гърция и ще се научат на закона у нас много бързо. Ще могат ли властите да съберат наложените глоби или само ще информират румънците, че са им наложоли глоби?

    17:50 12.08.2025

  • 8 Да те светна

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Непознаването":

    Точно в Гърция паркираме,където искаме! Само в България го има това,някоя мутра да опъне шарена лента на гола поляна и да я обозначи,като платен паркинг.Не е лошо да излезеш малко.

    Коментиран от #15

    17:56 12.08.2025

  • 9 Как

    7 0 Отговор
    С къде са платените общинки паркинги? Защо в Гърция няма проблеми с паркирането?

    17:58 12.08.2025

  • 10 Айляк

    5 1 Отговор
    Как тъй ша ми паркирати безплатно?! Туй да не ви е Гърция!Айде,глоби да дойдити в моята зона!

    18:01 12.08.2025

  • 11 Абсурдистан

    0 2 Отговор
    Стадото трябва да се научи, че не може да пасе където му скимне.

    18:01 12.08.2025

  • 12 Знаещ

    2 0 Отговор
    Тръгнетв от границата надолу и ще видите закакво става дума. 100 глоби са нищо. Караваните от Дуранкулак до Каварна са десетки хиляди. Няма отърване от румънците. Лошото е че, идва с караваната, от понеделник до петък се връщат на работа, ам караваната стои в българско. И така цяло лято.

    Коментиран от #18

    18:02 12.08.2025

  • 13 Перо

    3 0 Отговор
    В градовете и курортите първо се изгражда инфраструктурата, вкл. и достатъчно паркинги и парко-места и после се пристъпва към жилища и хотели. Къде да паркират гостите, при липса на паркинг или паркиране, извън курорта, което ги затруднява с преноса на багаж!

    18:07 12.08.2025

  • 14 n√Варна

    2 0 Отговор
    По кой закон са наложени глобите?
    Глобите за паркиране са налагат по Закона за движението по пътищата.
    Защитените територии, каквито са дюните, са извън пътищата – какво значи паркиране върху дюни?
    Явно има дупка в законодателството.
    Когато път преминава през защитена зона, трябва да е сигнализиран, че е забранено излизането извън него.

    18:08 12.08.2025

  • 15 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да те светна":

    Ако поляната е моя мога да си я обознача и като Шанз Елизе! И ако някой иска да паркира там, ми кво, аз съм готин, за 10 лева си го пускам в МОЯ имот! Е, после кво ще обяснявам на данъчните, това си е моя и тяхна работа! Ти пък спри да ходиш насам натам, и прочети нещо!

    Коментиран от #19

    18:11 12.08.2025

  • 16 Дочо Булгуров

    1 0 Отговор
    Санкции...глобии...айде де...
    За бетони може,а за една палатка или каравана за седмица...НЕ МОЖЕ...
    АЙ ДЕ ДЕ...

    18:22 12.08.2025

  • 17 Турбо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Непознаването":

    Много ме кефи, когато някой коментира Гърция без да е ходил там.

    18:23 12.08.2025

  • 18 Не знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Знаещ":

    Запали я бе.

    18:23 12.08.2025

  • 19 Да те светна

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Само,че не е твоя,а си в далавера с някой общински съветник.И за това от двайсет години почивам в Гърция.Няма платен паркинг,няма паяци,няма скоби.Ако искаш,има охраняеми паркинги за 2-3 € за 24 часа. Точно вие ме дразнехте с вашите поляни с лентички,паяци и платени катаджии.Не чадърите и шезлонгите .

    18:30 12.08.2025

