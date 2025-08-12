Новини
България »
Постоянен арест за мъжа, обвинен в измъчване и убийства на животни

12 Август, 2025 17:52 455 6

  • красимир георгиев-
  • арест-
  • мъчение-
  • животни-
  • габриела сашова

Според магистратите има опасност той да извърши ново престъпление

Постоянен арест за мъжа, обвинен в измъчване и убийства на животни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постоянен арест за Красимир Георгиев, обвинен за измъчване на животни. Това реши Софийският апелативен съд. Според магистратите има опасност той да извърши ново престъпление, след като са му повдигнати обвинения за 9 документирани случая на мъчения.

Съдът отхвърли тезата на защитата, че не се касае за тежко умишлено престъпление.

Решението на апелативните магистрати е окончателно.

През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв.

Припомняме, че през март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани през март за мъчения и убийства на животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни срещу заплащане.

Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража".


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фондация 4 лапи и сто бълхи

    4 1 Отговор
    Що не ги затворят в кучкарника? Свободни клетки ли няма?

    17:59 12.08.2025

  • 3 Слаба държава

    5 4 Отговор
    Това престъпление даже не трябваше да го научим. Държавата трябваше да се погрижи тези двамата да изчезнат без спомен. А тоя в затвора, ще го отремонтират майсторите. Да види какво е когато от ловец се превръщаш в плячка.

    18:01 12.08.2025

  • 4 Урсула

    2 2 Отговор
    Животните трябва да се унищожават защото пърдят и убиват планетата. Да бъдат наградени и двамата!

    18:05 12.08.2025

  • 5 Порно

    2 1 Отговор
    А наркотрафикантите с парична гаранция

    18:12 12.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

