МВнР обясни постъпило ли е искане от Русия за откриване на Генерално консулство във Варна

Решение за предоставяне на разрешение за ползване на сграда, по искане на Руската федерация, ще бъде взето в съответствие с установените процедури за съгласуване между компетентните български институции и съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Това казаха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване дали в МВнР е постъпило искане от страна на Русия за откриване на Генерално консулство във Варна.
По-рано днес от „Демократи за силна България“ казаха, че са получили данни, според които Руската федерация чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до МВнР, е поискала разрешение – под формалния предлог за „процедура на реципрочност“ – за откриване на Генерално консулство във Варна. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Козлодуй“, едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България, казаха от партията.
Генералното консулство на Руската федерация във Варна не е закрито, в тази връзка не е в ход процедура по неговото откриване, обясниха от МВнР. Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си. Българската страна не е взела решение за предоставянето на разрешение относно вида и точното местонахождение на консулското представителство, които биха могли да бъдат използвани от Русия за осъществяването на този тип дипломатическа дейност, посочиха от МВнР.
В края на февруари министърът на външните работи Георг Георгиев каза, че не е искано съгласие от българските институции за възобновяването на дейността на руското консулство във Варна. През март Георгиев съобщи, че Руската федерация разполага с 22 дипломатически и 22 административно-технически служители в България.
21:12 12.08.2025
2 Точно и ясно
Поне ги признавам, че са честни, въпреки, че е само от наглост и високомерие.
21:15 12.08.2025
3 Гориил
21:16 12.08.2025
4 1488
първите ракети там ще са
21:19 12.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Че нещо май сме извън периферията ‼️
21:22 12.08.2025
6 Искате реципрочност ли
До коментар #3 от "Гориил":В Русия има по-малко от 12000 българи. Редно е руснаците в България да бъдат намалени точно около тази бройка. Реципрочност. Ако Русия иска врагове, ще ги получи.
21:26 12.08.2025
7 Гориил
21:28 12.08.2025
8 Въпрос
21:28 12.08.2025
9 Циник
До коментар #3 от "Гориил":Е то, уви, ние сме царе да си създаваме я врагове, я господари. С коя държава сме създали приятелски отношения за последните 35 години? Приятелски, не слугински. Второто много го умеем.
21:29 12.08.2025
10 Пфууу
До коментар #3 от "Гориил":Ай сuктuр ве ватнuk въшлuв!
21:29 12.08.2025
11 Шиши
21:30 12.08.2025
България никъде я няма мафия
Цифрите, регистрирани през последното десетилетие, показват ясна картина. Словенският SBITOP, основният индекс на сините чипове на Люблянската фондова борса, се повиши с +498% за 10 години и приблизително +53% от началото на годината, търгувайки се близо до 11,6x съотношение цена/печалба и с дивидентна доходност около 4,7%.
Румънският BET-TR, версията с обща възвръщаемост на индекса Bucharest Exchange Trading, която включва дивиденти, се увеличи до около +385% през десетилетието и е приблизително +28% от началото на годината, при 10,7x множител на печалбата и 4,4% дивидентна доходност.
NASDAQ 100, американският индекс, проследяващ най-големите нефинансови компании, листнати на фондовия пазар NASDAQ, със силна концентрация в технологиите, е осигурил 10-годишна възвръщаемост от около +436%, но се търгува при 33-кратен множител на печалбата и предлага дивидентна доходност от само 0,7%.
SP 500 е близо +243% за същия период, при 25-кратен множител на печалбата и 1,2% дивидентна доходност.
"С други думи, Словения и Румъния постигнаха дългосрочни резултати, сравними с NASDAQ 100, но с много по-ниски мултипликатори и значително по-високи приходи от дивиденти. Тази разлика в оценката има значение. При 10-12 пъти печа
21:30 12.08.2025
13 Иво
До коментар #7 от "Гориил":Естествено. Иначе трябва да изучават украински език на фронта
21:30 12.08.2025
14 Дипломат
21:31 12.08.2025
15 СТРАННО?!
21:32 12.08.2025
16 Лудия касапин
До коментар #3 от "Гориил":Тя собствената им родина не им осигурява защита и права и живеят и мрат като скотове, заради една шепа луди в Кремъл, че ние ли да им ги осигуряваме. Те и затова обичат България, защото тука ги имат за хора.
21:33 12.08.2025
17 Циник
До коментар #6 от "Искате реципрочност ли":"Ако Русия иска врагове, ще ги получи". Ама ти сериозно ли, бе, колега? Ние с нашия оцапан дирник ще сме врагове на Русия, така ли? Не е ли по-добре са оправим собствените си забатачени бакии преди да се дуем на руснаците, които, за щастие, все още се отнасят към нас с някакво криворазбрано снизхождение. Ама то ще е довреме и после ще играе тоягата. Тогава вие най-големите русофоби първи ще сте с букети и наколенки на границата ама ще е късно.
21:34 12.08.2025
18 Нормално
До коментар #12 от "България никъде я няма мафия":Това въшлясали и корумпирани политици и бизнесмени интелекта им стига колко да укриват печалби, данъци, осигуровки, доходи, да подхвърлян ниски заплати. И да усвояват сивите пари в името, в много имоти. Къде ти акъл от посредствени селяндури за визионерски способности с цел възвръщаемост.
21:34 12.08.2025
19 Циник
До коментар #17 от "Циник":Моля, какво снизхождение. Да вземеш да си прочетеш историята на българския народ ли? Ако си от българския народ.
21:35 12.08.2025
20 Запознат
21:36 12.08.2025