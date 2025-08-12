Новини
МВнР обясни постъпило ли е искане от Русия за откриване на Генерално консулство във Варна

12 Август, 2025 21:10

По-рано днес от „Демократи за силна България“ казаха, че са получили данни, според които Руската федерация чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до МВнР, е поискала разрешение – под формалния предлог за „процедура на реципрочност“ – за откриване на Генерално консулство във Варна




Решение за предоставяне на разрешение за ползване на сграда, по искане на Руската федерация, ще бъде взето в съответствие с установените процедури за съгласуване между компетентните български институции и съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Това казаха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване дали в МВнР е постъпило искане от страна на Русия за откриване на Генерално консулство във Варна.

По-рано днес от „Демократи за силна България“ казаха, че са получили данни, според които Руската федерация чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до МВнР, е поискала разрешение – под формалния предлог за „процедура на реципрочност“ – за откриване на Генерално консулство във Варна. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Козлодуй“, едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България, казаха от партията.

Генералното консулство на Руската федерация във Варна не е закрито, в тази връзка не е в ход процедура по неговото откриване, обясниха от МВнР. Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си. Българската страна не е взела решение за предоставянето на разрешение относно вида и точното местонахождение на консулското представителство, които биха могли да бъдат използвани от Русия за осъществяването на този тип дипломатическа дейност, посочиха от МВнР.

В края на февруари министърът на външните работи Георг Георгиев каза, че не е искано съгласие от българските институции за възобновяването на дейността на руското консулство във Варна. През март Георгиев съобщи, че Руската федерация разполага с 22 дипломатически и 22 административно-технически служители в България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    2 1 Отговор
    100 са само в руското посолство.

    21:12 12.08.2025

  • 2 Точно и ясно

    2 1 Отговор
    "Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Козлодуй“, едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България, казаха от партията."

    Поне ги признавам, че са честни, въпреки, че е само от наглост и високомерие.

    21:15 12.08.2025

  • 3 Гориил

    10 6 Отговор
    Не си създавайте врагове в Русия и Китай.Хиляди руснаци живеят и работят във Варна и много обичат България. Осигурете им дипломатическа защита и основни права.

    Коментиран от #6, #9, #10, #16

    21:16 12.08.2025

  • 4 1488

    3 3 Отговор
    румен рублать се готви да превземе варна
    първите ракети там ще са

    21:19 12.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    МВнР каза ли нещо за посРаника на СрАШТ у нас и нашия в СрАШТ❗
    Че нещо май сме извън периферията ‼️

    21:22 12.08.2025

  • 6 Искате реципрочност ли

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    В Русия има по-малко от 12000 българи. Редно е руснаците в България да бъдат намалени точно около тази бройка. Реципрочност. Ако Русия иска врагове, ще ги получи.

    Коментиран от #17

    21:26 12.08.2025

  • 7 Гориил

    5 4 Отговор
    Руснаците не нарушават българските закони и плащат данъци навреме. Руските деца учат във варненските училища с радост и удоволствие, изучавайки българска култура, история, география и език.

    Коментиран от #13

    21:28 12.08.2025

  • 8 Въпрос

    3 3 Отговор
    И какво точно правят 22 руски дипломата и 22 технически "служители" в България, която е обявена за неприятелска страна? България колко дипломата има в Русия?

    21:28 12.08.2025

  • 9 Циник

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Е то, уви, ние сме царе да си създаваме я врагове, я господари. С коя държава сме създали приятелски отношения за последните 35 години? Приятелски, не слугински. Второто много го умеем.

    21:29 12.08.2025

  • 10 Пфууу

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Ай сuктuр ве ватнuk въшлuв!

    21:29 12.08.2025

  • 11 Шиши

    3 0 Отговор
    Ако дадат достатъчно кинти, може да ги настаним направо във Военоморския щаб. Ново Начало!

    21:30 12.08.2025

  • 13 Иво

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Естествено. Иначе трябва да изучават украински език на фронта

    21:30 12.08.2025

  • 14 Дипломат

    3 1 Отговор
    Закривай !

    21:31 12.08.2025

  • 15 СТРАННО?!

    1 1 Отговор
    все пак наскоро Русия ни определи като “вражеска държава”. Обикновено в такива случаи се свиват дипломатическите представителства и не би било редно нито ние да искаме да правим нещо в Питер или където и да е извън Москва, нито пък те!!!

    21:32 12.08.2025

  • 16 Лудия касапин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Тя собствената им родина не им осигурява защита и права и живеят и мрат като скотове, заради една шепа луди в Кремъл, че ние ли да им ги осигуряваме. Те и затова обичат България, защото тука ги имат за хора.

    21:33 12.08.2025

  • 17 Циник

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Искате реципрочност ли":

    "Ако Русия иска врагове, ще ги получи". Ама ти сериозно ли, бе, колега? Ние с нашия оцапан дирник ще сме врагове на Русия, така ли? Не е ли по-добре са оправим собствените си забатачени бакии преди да се дуем на руснаците, които, за щастие, все още се отнасят към нас с някакво криворазбрано снизхождение. Ама то ще е довреме и после ще играе тоягата. Тогава вие най-големите русофоби първи ще сте с букети и наколенки на границата ама ще е късно.

    Коментиран от #19

    21:34 12.08.2025

  • 18 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "България никъде я няма мафия":

    Това въшлясали и корумпирани политици и бизнесмени интелекта им стига колко да укриват печалби, данъци, осигуровки, доходи, да подхвърлян ниски заплати. И да усвояват сивите пари в името, в много имоти. Къде ти акъл от посредствени селяндури за визионерски способности с цел възвръщаемост.

    21:34 12.08.2025

  • 19 Циник

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Циник":

    Моля, какво снизхождение. Да вземеш да си прочетеш историята на българския народ ли? Ако си от българския народ.

    21:35 12.08.2025

  • 20 Запознат

    0 0 Отговор
    22+22 са дългосрочно командированите. Разведките пращат краткосрочно командировани уж на стажировка и се ротира далеч по-голяма бройка. А за нелегалите, "бизнесмени, туристи и други" под прикритие да не говорим.

    21:36 12.08.2025

