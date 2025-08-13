Новини
България »
Явор Божанков: Иска отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол

13 Август, 2025 07:53 1 503 54

  • явор божанков-
  • дрон-
  • созопол-
  • хармани-
  • плаж

Някой трябва да понесе отговорност за вредите, които това нанася на България в разгара на туристическия сезон

Явор Божанков: Иска отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако това е руски разузнавателен дрон „Орлан-10“, взривен на плаж край Созопол, възникват сериозни въпроси:

Какви задачи е изпълнявал?

Какво е разузнавал и заснемал?

Унищожен ли е след детайлно проучване или е унищожен прибързано? Ако е второто – защо?

Отправям официален въпрос към Министерството на отбраната. Това пише във "Фейсбук" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Каква ще бъде реакцията на Министерството на външните работи?

Каква е позицията на Министерството на туризма?

Някой трябва да понесе отговорност за вредите, които това нанася на България в разгара на туристическия сезон.


България
Оценка 2.3 від 25 гласа.
Оценка 2.3 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    9 27 Отговор
    Удриии путине, удриии по про сти те копейки!

    07:57 13.08.2025

  • 2 ШЕФА

    49 6 Отговор
    Анус Божанков,ама коя си ти ма ?

    07:58 13.08.2025

  • 3 Трол

    19 7 Отговор
    Дронът не е руски, съветски е.

    Коментиран от #7

    07:58 13.08.2025

  • 4 Хахахаха

    7 43 Отговор
    Копейки, кво стаа, тук не коментирате ли? Няма опорки от пасоля ли още?

    Коментиран от #39, #45

    07:58 13.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русия

    44 4 Отговор
    Явора се е притеснила за нац.сигурност на България хахаххахахаааааа .

    07:59 13.08.2025

  • 7 Хахахаха

    9 28 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Е па естествено, то руско няма нищо, путлера не е направил нищо за 25 години управление.

    07:59 13.08.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    14 1 Отговор
    иранците такива дронове ги прибират и ги копират..

    07:59 13.08.2025

  • 9 Наблюдател

    28 7 Отговор
    Според наличната информация, получена по няколко канала, киевският режим подготвя провокация, за да провали руско-американските преговори, насрочени за 15 август.

    За тази цел в понеделник, 11 август, СБУ доставя група чуждестранни медийни журналисти в град Чугуев в Харковска област под прикритието на "подготовка на поредица от репортажи за жителите на града във фронтовата зона".

    Непосредствено преди срещата на върха в петък въоръжените сили на Украйна планират провокативен удар с БЛА и ракети по един от гъсто населените жилищни райони или болница с голям брой цивилни жертви, който ще трябва незабавно да бъде "записан" от чуждите западни журналисти.

    В резултат на провокацията на киевския режим цялата отговорност за удара и жертвите сред цивилното население ще бъде прехвърлена върху въоръжените сили на Руската федерация.

    Провокации са възможни и в други населени места, контролирани от киевския режим.

    Коментиран от #16, #21, #27

    08:00 13.08.2025

  • 10 Мнение

    35 4 Отговор
    Третополовата Божанка, какво разбира от дронове? Виж от вибратори е ясно, че разбира!

    Коментиран от #38

    08:00 13.08.2025

  • 11 Здрастги

    30 5 Отговор
    Заради ей такива боклуци като ей тоз, накрая ще бомбандират България

    Коментиран от #20

    08:00 13.08.2025

  • 12 Неподписан

    6 2 Отговор
    Орлин с такъв ли е снимал,на Ваня мъжа и....

    08:01 13.08.2025

  • 13 Перо

    22 4 Отговор
    Тоя Джендо от ПП може да иска информация само за страпони!

    08:02 13.08.2025

  • 14 Въййййй

    11 3 Отговор
    И на Божанов му порасна работата.

    08:02 13.08.2025

  • 15 Ветеран от Протеста

    6 16 Отговор
    И що руснаците да разузнават с дронове,като си имат " братска" партия Възраждане и в Парламента ни ?? Всички русофилски партии са в БСП- ОЛ и са в Правителството ни...Явно е взривен да заметат следите !!!!

    08:04 13.08.2025

  • 16 Хахахаха

    5 19 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Ние знаем много добре, кой убива цивилни в жилищни блокове. Така дойде путлера на власт в раша, като срина със земята през нощта блок с хората вътре в раша.

    Коментиран от #53

    08:04 13.08.2025

  • 17 Хохо Бохо

    13 3 Отговор
    Лелеееее коко е кух тоя. Феномен. Как е възможно да е жив въобще?????

    08:04 13.08.2025

  • 18 Германец

    16 2 Отговор
    нормалните държави като им попадне такава технология, която нямат й правят обратно инженерство, а папуасите му сложили бомба и го взривили нищо, че е разузнавателен, а не боен ахахахахха

    08:04 13.08.2025

  • 19 12340

    15 3 Отговор
    За рсзузнаване, руснаците изпратили руски дрон, на който пише"Сделано в СССР"?!
    ... Божанковчето е просто като непресукан канап!

    08:06 13.08.2025

  • 20 Хахахаха

    7 17 Отговор

    До коментар #11 от "Здрастги":

    Мнее. Заради бо клу ци като вас копейките, путлера вижда слабо място в България за атака. Вижда, че има много предатели в България, като копейките, което дава лекота за окупиране. Но вие си ги докарвате, след това да не се оплаквате кого сте повикали!

    08:06 13.08.2025

  • 21 Крали Марко

    5 15 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Не мислиш ли,че единствения вариант е руските Нацисти да прекратят тази безумна война и да отиват в Хага да ги съдят за всички престъпления е Украйна ???

    Коментиран от #25

    08:07 13.08.2025

  • 22 хихи

    17 4 Отговор
    Прости му Боже, не знае какво говори!?„

    08:07 13.08.2025

  • 23 вълкът кожата си мени

    21 4 Отговор
    Явор Божанков - комсомолецът-комунист, пребоядисан като демократ! Не, другарю Божанков! Дронът беше украински. Питайте шефовете си, защо е бил на нашия плаж! Но, грантове за това няма да получите.....

    08:08 13.08.2025

  • 24 Росен

    10 2 Отговор
    Какво стана с простреляното дете, явореее? Съсел такъв

    08:09 13.08.2025

  • 25 фаши

    16 4 Отговор

    До коментар #21 от "Крали Марко":

    А престъпленията на Украйна спрямо собственото й рускоезично население? Подпалените в Одеса протестиращи?

    Коментиран от #26, #34

    08:10 13.08.2025

  • 26 освен това

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "фаши":

    в Аризона бият тъмнозелените

    08:11 13.08.2025

  • 27 Ганьо Лапнишарански

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Местата контролирани от киевския режим са окичени с киевските знамена.

    08:12 13.08.2025

  • 28 политкоректен

    2 11 Отговор
    Всяка сутрин се събуждам изключително щастлив, че нямам нищо общо с русия.

    Коментиран от #36

    08:13 13.08.2025

  • 29 дядото

    10 1 Отговор
    стига наивитет.ако бе руски,целия свят щеше да чуе воят на нашите медии и държавници,но понеже е украински,просто го взривиха

    08:13 13.08.2025

  • 30 НАНАСЯЩ ЩЕТИ

    7 1 Отговор
    Предлагам Божанов да понесе отговорност.

    08:14 13.08.2025

  • 31 така е

    8 1 Отговор
    Руснаците им се подиграват, а официална Москва направо мрази българските майцепродавци, защото е сигурна, че един ден ще я предадат и нея за повече пари.

    08:14 13.08.2025

  • 32 ДА КОМЕНТИРАШ......

    4 0 Отговор
    ...............ЛЕКЕТО ЯВОРА Е САМООБИДА

    Коментиран от #43

    08:17 13.08.2025

  • 33 Факт

    1 1 Отговор
    Тъпи въпроси!

    08:17 13.08.2025

  • 34 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "фаши":

    А престъплението на раша да започне война срещу рускоезичното население в Украйна? Вече 1 милион рускоезични ги няма, това не го ли виждаш? И милиони рускоезични оставени без домове и градове се скитат немили недраги по чужди държави! Или това не го броиш?

    08:17 13.08.2025

  • 35 Ако това е

    1 0 Отговор
    Ако това е руски разузнавателен дрон --------- дали е доплувал всъщност?

    Коментиран от #37

    08:19 13.08.2025

  • 36 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "политкоректен":

    Абе ти нямаш общо с русия, ама копейките ще ти ги докарат на тепсия!

    08:19 13.08.2025

  • 37 щом не е цял

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ако това е":

    значи е бил свален

    08:20 13.08.2025

  • 38 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Важното е, че ти разбираш

    08:22 13.08.2025

  • 39 Кандидат депутат

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Най вероятно е заснемал великата ни армия от толупи, И след като са видели какво чудо на природата е просто са ни го оставили за да имаме нещо летящо , за разлика от музейните експонати наречени "ефки"

    08:22 13.08.2025

  • 40 Азззззззз

    0 1 Отговор
    Ама вчера тоя дрон беше непозната версия за военните експерти, днес някакъв случайник заявява че бил руски. Тоя най големия разбирач ли е?! Ама спрете вече тая тъпа пропаганда!

    08:24 13.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ДА КОМЕНТИРАШ......":

    Ако не явор, а коцето копейката е писал това, то не променя фактите, че руски дрон е паднал на български плаж, нали? Не е важно кой го е писал, а какво е станало. Но копейките сте обучени явно добре, да отивате вниманието от главното за да не се набива на очи, че руски дрон е паднал на българска територия!

    08:25 13.08.2025

  • 44 книж

    0 1 Отговор
    бас ловя, че ако морето ни докара су 57 стелт и на него ще му сложат бомба и ще го вдигнат във въздуха ахахахах

    Коментиран от #47

    08:25 13.08.2025

  • 45 Ссс

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Ако цента,а ти кво се радваш май те сърбят задните части и усещаш как ще те почешат и там дето не те сърби???

    Коментиран от #48

    08:25 13.08.2025

  • 46 6135

    1 0 Отговор
    Кой е Явор Божанков?
    Пишете едно кратко разяснение.
    Ние, дето живеем в чужбина, не можем да сварим да знаем всяка политическа мижитурка, която изгрява на политическия свод за един сезон.

    08:27 13.08.2025

  • 47 сy-57 стелд

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "книж":

    е колко да е стелд

    08:27 13.08.2025

  • 48 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ссс":

    Аз чакам с нетърпение, путлера да удари по главите на копейките! Нали и те това искат? Нали това си пожелавате?

    Коментиран от #54

    08:29 13.08.2025

  • 49 батСали

    2 0 Отговор
    Вместо да го разучат и да научат нещо ново, нашите талибани го взривили!
    Чудно как руснаците могат да вземат и да изучат чуждо оръжие, а нашите не могат?
    Страх ги било да не гръмне.
    Смятай на кво ниво са ни "специалистите"!
    Така се краде технология. Или си мислят че някой ще им я даде на готово.

    08:30 13.08.2025

  • 50 Северноатлантик

    2 1 Отговор
    Божанков е олицетворение на българския евроатлантик . Не му се подигравайте , защото хора с такива наклонности могат да бъдат много мръсни !

    08:30 13.08.2025

  • 51 Циник

    1 2 Отговор
    Тази млада дама защо не вземе да иде на още едно обучение в САЩ, че да си отдъхнем поне временно от нейното досадно присъствие.

    08:31 13.08.2025

  • 52 Сандо

    2 1 Отговор
    А ако не е то какво ще приказва този тъпоглавчо?Лекувайте ги тия хора бе,ще ни заразят с тяхната идиотия.

    08:31 13.08.2025

  • 53 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    аз съм просто момче. Не съм, като тебе умен и начетен и затова те моля да ми обясниш нещо! Скоро в Япония отбелязаха годишнина от някакви бомбандировки. Някой пуснал в Япония две атомни бомби, но никой не каза кой все пак ги пусна тези две бомби убивайки цивилно население. Оставам с впечатление, че много знаеш и затова те моля да ми кажеш кой все пак ги пусна тези бомби и изби толкова народ?!

    08:32 13.08.2025

  • 54 Путинист

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Не, искаме да дойде и заедно да обесим всички евроатлантически предатели.

    08:33 13.08.2025

