Явор Божанков: Иска отговор от Министерство на отбраната за взривения руски дрон край Созопол

Ако това е руски разузнавателен дрон „Орлан-10“, взривен на плаж край Созопол, възникват сериозни въпроси:
Какви задачи е изпълнявал?
Какво е разузнавал и заснемал?
Унищожен ли е след детайлно проучване или е унищожен прибързано? Ако е второто – защо?
Отправям официален въпрос към Министерството на отбраната. Това пише във "Фейсбук" депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.
Каква ще бъде реакцията на Министерството на външните работи?
Каква е позицията на Министерството на туризма?
Някой трябва да понесе отговорност за вредите, които това нанася на България в разгара на туристическия сезон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
07:57 13.08.2025
2 ШЕФА
07:58 13.08.2025
3 Трол
Коментиран от #7
07:58 13.08.2025
4 Хахахаха
Коментиран от #39, #45
07:58 13.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Русия
07:59 13.08.2025
7 Хахахаха
До коментар #3 от "Трол":Е па естествено, то руско няма нищо, путлера не е направил нищо за 25 години управление.
07:59 13.08.2025
8 Ивелин Михайлов
07:59 13.08.2025
9 Наблюдател
За тази цел в понеделник, 11 август, СБУ доставя група чуждестранни медийни журналисти в град Чугуев в Харковска област под прикритието на "подготовка на поредица от репортажи за жителите на града във фронтовата зона".
Непосредствено преди срещата на върха в петък въоръжените сили на Украйна планират провокативен удар с БЛА и ракети по един от гъсто населените жилищни райони или болница с голям брой цивилни жертви, който ще трябва незабавно да бъде "записан" от чуждите западни журналисти.
В резултат на провокацията на киевския режим цялата отговорност за удара и жертвите сред цивилното население ще бъде прехвърлена върху въоръжените сили на Руската федерация.
Провокации са възможни и в други населени места, контролирани от киевския режим.
Коментиран от #16, #21, #27
08:00 13.08.2025
10 Мнение
Коментиран от #38
08:00 13.08.2025
11 Здрастги
Коментиран от #20
08:00 13.08.2025
12 Неподписан
08:01 13.08.2025
13 Перо
08:02 13.08.2025
14 Въййййй
08:02 13.08.2025
15 Ветеран от Протеста
08:04 13.08.2025
16 Хахахаха
До коментар #9 от "Наблюдател":Ние знаем много добре, кой убива цивилни в жилищни блокове. Така дойде путлера на власт в раша, като срина със земята през нощта блок с хората вътре в раша.
Коментиран от #53
08:04 13.08.2025
17 Хохо Бохо
08:04 13.08.2025
18 Германец
08:04 13.08.2025
19 12340
... Божанковчето е просто като непресукан канап!
08:06 13.08.2025
20 Хахахаха
До коментар #11 от "Здрастги":Мнее. Заради бо клу ци като вас копейките, путлера вижда слабо място в България за атака. Вижда, че има много предатели в България, като копейките, което дава лекота за окупиране. Но вие си ги докарвате, след това да не се оплаквате кого сте повикали!
08:06 13.08.2025
21 Крали Марко
До коментар #9 от "Наблюдател":Не мислиш ли,че единствения вариант е руските Нацисти да прекратят тази безумна война и да отиват в Хага да ги съдят за всички престъпления е Украйна ???
Коментиран от #25
08:07 13.08.2025
22 хихи
08:07 13.08.2025
23 вълкът кожата си мени
08:08 13.08.2025
24 Росен
08:09 13.08.2025
25 фаши
До коментар #21 от "Крали Марко":А престъпленията на Украйна спрямо собственото й рускоезично население? Подпалените в Одеса протестиращи?
Коментиран от #26, #34
08:10 13.08.2025
26 освен това
До коментар #25 от "фаши":в Аризона бият тъмнозелените
08:11 13.08.2025
27 Ганьо Лапнишарански
До коментар #9 от "Наблюдател":Местата контролирани от киевския режим са окичени с киевските знамена.
08:12 13.08.2025
28 политкоректен
Коментиран от #36
08:13 13.08.2025
29 дядото
08:13 13.08.2025
30 НАНАСЯЩ ЩЕТИ
08:14 13.08.2025
31 така е
08:14 13.08.2025
32 ДА КОМЕНТИРАШ......
Коментиран от #43
08:17 13.08.2025
33 Факт
08:17 13.08.2025
34 Хахахаха
До коментар #25 от "фаши":А престъплението на раша да започне война срещу рускоезичното население в Украйна? Вече 1 милион рускоезични ги няма, това не го ли виждаш? И милиони рускоезични оставени без домове и градове се скитат немили недраги по чужди държави! Или това не го броиш?
08:17 13.08.2025
35 Ако това е
Коментиран от #37
08:19 13.08.2025
36 Хахахаха
До коментар #28 от "политкоректен":Абе ти нямаш общо с русия, ама копейките ще ти ги докарат на тепсия!
08:19 13.08.2025
37 щом не е цял
До коментар #35 от "Ако това е":значи е бил свален
08:20 13.08.2025
38 Някой
До коментар #10 от "Мнение":Важното е, че ти разбираш
08:22 13.08.2025
39 Кандидат депутат
До коментар #4 от "Хахахаха":Най вероятно е заснемал великата ни армия от толупи, И след като са видели какво чудо на природата е просто са ни го оставили за да имаме нещо летящо , за разлика от музейните експонати наречени "ефки"
08:22 13.08.2025
40 Азззззззз
08:24 13.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хахахаха
До коментар #32 от "ДА КОМЕНТИРАШ......":Ако не явор, а коцето копейката е писал това, то не променя фактите, че руски дрон е паднал на български плаж, нали? Не е важно кой го е писал, а какво е станало. Но копейките сте обучени явно добре, да отивате вниманието от главното за да не се набива на очи, че руски дрон е паднал на българска територия!
08:25 13.08.2025
44 книж
Коментиран от #47
08:25 13.08.2025
45 Ссс
До коментар #4 от "Хахахаха":Ако цента,а ти кво се радваш май те сърбят задните части и усещаш как ще те почешат и там дето не те сърби???
Коментиран от #48
08:25 13.08.2025
46 6135
Пишете едно кратко разяснение.
Ние, дето живеем в чужбина, не можем да сварим да знаем всяка политическа мижитурка, която изгрява на политическия свод за един сезон.
08:27 13.08.2025
47 сy-57 стелд
До коментар #44 от "книж":е колко да е стелд
08:27 13.08.2025
48 Хахахаха
До коментар #45 от "Ссс":Аз чакам с нетърпение, путлера да удари по главите на копейките! Нали и те това искат? Нали това си пожелавате?
Коментиран от #54
08:29 13.08.2025
49 батСали
Чудно как руснаците могат да вземат и да изучат чуждо оръжие, а нашите не могат?
Страх ги било да не гръмне.
Смятай на кво ниво са ни "специалистите"!
Така се краде технология. Или си мислят че някой ще им я даде на готово.
08:30 13.08.2025
50 Северноатлантик
08:30 13.08.2025
51 Циник
08:31 13.08.2025
52 Сандо
08:31 13.08.2025
53 Ами
До коментар #16 от "Хахахаха":аз съм просто момче. Не съм, като тебе умен и начетен и затова те моля да ми обясниш нещо! Скоро в Япония отбелязаха годишнина от някакви бомбандировки. Някой пуснал в Япония две атомни бомби, но никой не каза кой все пак ги пусна тези две бомби убивайки цивилно население. Оставам с впечатление, че много знаеш и затова те моля да ми кажеш кой все пак ги пусна тези бомби и изби толкова народ?!
08:32 13.08.2025
54 Путинист
До коментар #48 от "Хахахаха":Не, искаме да дойде и заедно да обесим всички евроатлантически предатели.
08:33 13.08.2025