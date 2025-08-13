Делян Пеевски: Разграбването на държавните имоти трябва да спре!

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски заяви, че разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре веднъж завинаги. В своето изявление той подчерта, че активите са на хората и трябва да останат на хората.

"След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост", заяви Пеевски.

Той направи остра критика към процеса на приватизация, който се провежда от десетилетия в България. Според него всички опити да се внушава, че има "добра" приватизация са "вятър и мъгла".

Делян Пеевски предложи конкретни мерки за спиране на разпродаването на държавна собственост. Основната му идея е закриване на структурите, които осъществяват приватизация, и промяна в законовата рамка.

"Предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия", обяви лидерът на ДПС.

Той конкретизира предложението си, като посочи, че първата стъпка трябва да бъде закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, която е наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Според Пеевски всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората. Той подчерта, че държавата като добър стопанин трябва да бъде ангажирана с този въпрос.

Лидерът на ДПС изброи конкретни начини за използване на държавната собственост - строеж на училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора.

"Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства", допълни той.

В изявлението си Пеевски направи остра критика към предишните процеси на приватизация. Той спомена конкретни случаи, като продажбата на служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов.

Според него Иван Костов е "бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев".

Пеевски подчерта, че новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо от държавната собственост.