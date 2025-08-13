Делян Пеевски: Разграбването на държавните имоти трябва да спре!

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски заяви, че разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре веднъж завинаги. В своето изявление той подчерта, че активите са на хората и трябва да останат на хората.
"След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост", заяви Пеевски.
Той направи остра критика към процеса на приватизация, който се провежда от десетилетия в България. Според него всички опити да се внушава, че има "добра" приватизация са "вятър и мъгла".
Делян Пеевски предложи конкретни мерки за спиране на разпродаването на държавна собственост. Основната му идея е закриване на структурите, които осъществяват приватизация, и промяна в законовата рамка.
"Предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия", обяви лидерът на ДПС.
Той конкретизира предложението си, като посочи, че първата стъпка трябва да бъде закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, която е наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Според Пеевски всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората. Той подчерта, че държавата като добър стопанин трябва да бъде ангажирана с този въпрос.
Лидерът на ДПС изброи конкретни начини за използване на държавната собственост - строеж на училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора.
"Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства", допълни той.
В изявлението си Пеевски направи остра критика към предишните процеси на приватизация. Той спомена конкретни случаи, като продажбата на служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов.
Според него Иван Костов е "бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев".
Пеевски подчерта, че новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо от държавната собственост.
Идеите за използване на държавната собственост за "болници, детски градини, жилища за лекари" са правилни по дух, но идват от човек, който никога досега не е работил в тази посока. Това е предизборна риторика, прикриваща миналото му и целяща да пренапише историята. Защо тези предложения не бяха реализирани в последните 20 години, когато Пеевски и неговата партия имаха ключова роля в управлението?
Не е морално легитимно човек, който дълги години е облагодетелстван от схемите на прехода, сега да се представя за борец срещу тях. Пеевски говори срещу „разбойническата приватизация", но самият той бе една от нейните най-безспорни емблеми.
Този „нов морал", който Пеевски се опитва да ни пробута, не е нищо друго освен опит за политическо изпиране. Лъскави думи, извадени от пиар-речник, зад които стои едно и също: жажда за власт, контрол и безнаказаност.
Какво „ново начало" може да дойде от човек като него?
Какво „ново начало“ може да дойде от човек като него?
• Този, чието име е в санкционни списъци по "Магнитски", и то не от един, а от няколко западни партньори?
• Този, чиято политическа кариера бе изградена не върху доверие, а върху зависимости и сделки зад кулисите?
Не може вълкът да се облече в овча кожа и да претендира, че пази стадото. Има граници на лицемерието, които дори политиката не бива да преминава.
Не може вълкът да се облече в овча кожа и да претендира, че пази стадото. Има граници на лицемерието, които дори политиката не бива да преминава.
Слънцето изгря и ме стопли с грухтенето си, какво заслужават хората!
И крадем в името на хората!
И крадем в името на хората!
Така че въпросът по-скоро е:
Откъде Делян Пеевски натрупа своите милиони?
От депутатската си заплата?
От участие в управлението на „Булгартабак“ – приватизиран и разграбен, след което следите му се изгубиха в Дубай, Австрия и офшорки?
От вестниците и медиите, които използваше не за печалба, а за натиск и контрол в политиката, държавните институции и всички които дръзнат да попитат този въпрос?
И защо, след всички тези години, нито една институция не разследва произхода на неговото богатство? Как така името му се озова в списъците "Магнитски", където се говори за корупция, пране на пари, влияние върху съдебната система и участие в схеми за източване на ресурси, но в България той е представян като морален реформатор?
Обществената амнезия е най-опасният съюзник на хора като него. Защото Пеевски не просто беше част от системата – той е системата, олицетворение на модела, при който властта не служи на обществото, а го източва. И сега, когато се прави на спасител, това е не само подигравка с паметта ни – това е пряка заплаха за бъдещето ни.
До коментар #24 от "Ирония":Се изказва само пред журнолята в колуарите и то пред предпочитани медии, като ПИК и концо Сополиев.
Нито веднъж не се е изказал от трибуната!
А любимката на Бойко - Кърджалийската поцинкована кофа - нито от трибуната, нито по коридорите , ама лапа парите ни.
