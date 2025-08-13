Новини
Делян Пеевски: Разграбването на държавните имоти трябва да спре!

Делян Пеевски: Разграбването на държавните имоти трябва да спре!

13 Август, 2025

Всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората

Делян Пеевски: Разграбването на държавните имоти трябва да спре! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски заяви, че разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре веднъж завинаги. В своето изявление той подчерта, че активите са на хората и трябва да останат на хората.

"След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост", заяви Пеевски.

Той направи остра критика към процеса на приватизация, който се провежда от десетилетия в България. Според него всички опити да се внушава, че има "добра" приватизация са "вятър и мъгла".

Делян Пеевски предложи конкретни мерки за спиране на разпродаването на държавна собственост. Основната му идея е закриване на структурите, които осъществяват приватизация, и промяна в законовата рамка.

"Предлагам закриване на структурите, които са осъществявали приватизация и промяна в законовата рамка, свързана със стопанисването и контрола върху държавните и общински имоти и предприятия", обяви лидерът на ДПС.

Той конкретизира предложението си, като посочи, че първата стъпка трябва да бъде закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, която е наследник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Според Пеевски всяко ведомство и всяка институция трябва да управлява собствеността в полза на хората. Той подчерта, че държавата като добър стопанин трябва да бъде ангажирана с този въпрос.

Лидерът на ДПС изброи конкретни начини за използване на държавната собственост - строеж на училища и детски градини, жилища за военните, полицаите, пожарникарите и семействата им, болници и лечебни заведения, домове за възрастни и болни хора.

"Да се осигуряват жилища за младите лекари и учители в цялата страна и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства", допълни той.

В изявлението си Пеевски направи остра критика към предишните процеси на приватизация. Той спомена конкретни случаи, като продажбата на служебните кабинети на Румен Радев или кабинета на Иван Костов.

Според него Иван Костов е "бащата на пладнешкия обир на държавни активи, продадени за жълти стотинки в ръцете на олигарси като Прокопиев".

Пеевски подчерта, че новото начало ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо от държавната собственост.


  • 1 Макето

    16 0 Отговор
    ….Българин да се наричам,
    първа радост е за мене…
    Този е “велик”, ама си го заслужавате!

    08:07 13.08.2025

  • 2 ел Ни Ньо бг феномена

    19 0 Отговор
    ВИ КАЗВА ТЕ СА МОИ

    08:09 13.08.2025

  • 3 Хип хоп

    5 1 Отговор
    Къде си бе Вескоооо

    08:09 13.08.2025

  • 4 Мнение

    19 1 Отговор
    Делян Пеевски е един опасен Провокатор. Тези, които стоят зад него са изключително хитри, манипулативти и плетат схемите си на тъмно, задкулисно. Делян Пеевски е просто тяхтото оръжие!

    08:13 13.08.2025

  • 5 Всяко Нещо е !

    7 1 Отговор
    Всяко Нещо е !

    Ресурс !

    На който трябва да му си Намери !

    Приложението !

    А Не Да Се Разпродава !

    Това не са Носни кърпички !

    08:15 13.08.2025

  • 6 Пеевски сякаш има амнезия, хахаха

    17 0 Отговор
    Пеевски удобно „забравя“ ролята си в приватизацията и последвалото унищожаване на тютюневия гигант Булгартабак, една от малкото печеливши държавни компании в началото на XXI век. При управлението и контрола на фигури, свързвани с Пеевски, активите на дружеството бяха разпродадени, хиляди работници останаха без препитание, а предприятията – затворени или прехвърлени зад граница. В същото време се твърди, че износът на тютюневи изделия към Близкия изток е преминал през мрежи, обвързани със сивата икономика.

    08:16 13.08.2025

  • 7 оксиморон

    16 0 Отговор
    Тоя, дето ограби България, иска да спре разграбването? Ха-ха-ха! Докога ще го показвате товапрасе????

    08:16 13.08.2025

  • 8 БРИ БРЕ БРЯЯ

    14 0 Отговор
    Скоро не бяхте публикували снимка на вожда. Сега какво се оказва - Росен "славата на окраитата" разграбва държавата??? БРЕ БРЕ БРЯЯЯЯЯЯЯЯ.

    08:16 13.08.2025

  • 9 Пеевски е опасно Зло

    14 1 Отговор
    Пеевски призовава за "ново начало", но в действителност именно той олицетворява старото статукво – този порочен модел, при който публичната власт и частният интерес се сливат в една мрежа от зависимости. През годините неговото име се свързва с влияние върху медии, съдебна власт и ключови икономически сектори – именно онези структури, които би трябвало да пазят обществения интерес.

    08:17 13.08.2025

  • 10 Този

    6 1 Отговор
    Този бе готов да граби,но понеже се разчуе включи опората за хората.Е добре да има опозиция пречи.А и народа ги мрази вече.
    Сега подготвят народа за Радев.И тези двамата ще играят за него.Всеки с неговата роля артисти.

    08:17 13.08.2025

  • 11 1488

    8 1 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    08:18 13.08.2025

  • 12 Я па тоя

    0 1 Отговор
    Пеевски?! И той взе да ръси мозък ! Излишното, се продава, а това не е грабеж и тези имоти си остават в България ! Утре ще ги национализирате, като Путин и нова врътка, за пари, национализация, следва продажба!

    08:18 13.08.2025

  • 13 Делян Пеевска Демагогия

    2 1 Отговор
    Политическа демагогия, а не реална грижа за хората
    Идеите за използване на държавната собственост за "болници, детски градини, жилища за лекари" са правилни по дух, но идват от човек, който никога досега не е работил в тази посока. Това е предизборна риторика, прикриваща миналото му и целяща да пренапише историята. Защо тези предложения не бяха реализирани в последните 20 години, когато Пеевски и неговата партия имаха ключова роля в управлението?

    08:18 13.08.2025

  • 14 ей, най-после

    3 1 Отговор
    се появи. От една седмица питам къде е - половин България изгоря, хора останаха без дом, без вода, без въздух, а него никакъв го няма. Но днес като слънце озари всичко наоколо и заговори за хората. Ние тези хора поименно ги знаем - две жени, две деца, мама... Сега на пострадалите от пожарите той ще изпрати по един контейнер трета употреба и ще е приключил с грижата за хората. А може и нищо да не изпрати, то и това си е грижа. Но аз се чувствам най-добре обгрижен когато той е в Дубай, а ортакът му е в Барселона. Такова отстъствие е най-доброто за хората и ако наистина мислят за тях, трябва да се изметат сами.

    08:18 13.08.2025

  • 15 ЯнкоК

    5 1 Отговор
    Това звучи като виц от неговата уста. ха ха ха

    08:18 13.08.2025

  • 16 мърсула

    8 1 Отговор
    а Булгартабак, Лавка, КТБ и дьржавните бензиностанции

    08:19 13.08.2025

  • 17 РЕАЛ ПОЛИТИК

    6 0 Отговор
    Явно идат избори щом така директно го тура на Боко. Голем смех

    08:19 13.08.2025

  • 18 Джо

    3 0 Отговор
    Дали пък да не си спомним двата самолета с пари прехвърлени в Дубай уж срещу фурми...

    08:20 13.08.2025

  • 19 Виновникът Пеевски се обявил за спасител

    4 0 Отговор
    Когато "виновникът" Делян Пеевски се обяви за "спасител".
    Не е морално легитимно човек, който дълги години е облагодетелстван от схемите на прехода, сега да се представя за борец срещу тях. Пеевски говори срещу „разбойническата приватизация“, но самият той бе една от нейните най-безспорни емблеми.

    08:20 13.08.2025

  • 20 Промяната

    6 0 Отговор
    Ако България иска реална промяна в управлението на държавната собственост, тя трябва да започне с осветляване и разследване на всички случаи на съмнителна приватизация – включително тези, в които името на Делян Пеевски фигурира пряко или косвено. Промяна не може да дойде от човека, който символизира самия проблем.

    08:21 13.08.2025

  • 21 РАЗВЕСЕЛЕН

    4 0 Отговор
    До довечера и Боко ще се обяви "против разграбването на държавата"

    08:21 13.08.2025

  • 22 Тото

    2 3 Отговор
    Браво г- н Пеевски. Ще се окаже те наистина голям държавник мислещи за хората и държавата.

    08:21 13.08.2025

  • 23 Парадокс БГ

    5 1 Отговор
    Целият парадокс е, че точно този нагъл измамник и крадец, дълги години символ на задкулисието, днес излиза с патетични речи за морал, справедливост и „ново начало“. Все едно обществото е с къса памет. Все едно не помним как същият човек натрупа влияние чрез шантаж, политически сделки и контрол върху ключови институции и медии.
    Този „нов морал“, който Пеевски се опитва да ни пробута, не е нищо друго освен опит за политическо изпиране. Лъскави думи, извадени от пиар-речник, зад които стои едно и също: жажда за власт, контрол и безнаказаност.
    Какво „ново начало“ може да дойде от човек като него?
    • Този, който години наред държеше медиен монопол и създаде най-мащабната пропагандна мрежа в България?
    • Този, чието име е в санкционни списъци по "Магнитски", и то не от един, а от няколко западни партньори?
    • Този, чиято политическа кариера бе изградена не върху доверие, а върху зависимости и сделки зад кулисите?
    Не може вълкът да се облече в овча кожа и да претендира, че пази стадото. Има граници на лицемерието, които дори политиката не бива да преминава.

    08:23 13.08.2025

  • 24 Ирония

    4 1 Отговор
    Де.илът Пеевски цяла нащ е учил и рецитирал думичките, които Пиарите на ДПС Ново Начало са му написали. Този ма.ло.ник не може две думи накръст да съчини сам. Никой не го е чувал да се изказва адекватно в Парламента!

    Коментиран от #33

    08:25 13.08.2025

  • 25 Цели

    1 0 Отговор
    80 години разграбване , накъде повече ? Изцедиха ги тази държава и народа като лимон !

    08:25 13.08.2025

  • 26 Ето го, бееее

    0 1 Отговор
    Кой казва, че се скрил в пещерата на чудесата!
    Слънцето изгря и ме стопли с грухтенето си, какво заслужават хората!
    И крадем в името на хората!

    08:27 13.08.2025

  • 27 Васил

    1 1 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    08:30 13.08.2025

  • 28 Корупцияяяя...

    1 0 Отговор
    Ако Иван Костов беше "бащата на пладнешкия обир на държавни активи", както твърди Делян Пеевски, днес щеше да е по-богат от самия Пеевски. Но не е. Костов, независимо от критиките към неговото управление, не натрупа лично богатство, не живее в лукс, не държи медии, и не го виждаме с охрани като наркобарон или диктатор, няма лимузини и империи от офшорни фирми...
    Така че въпросът по-скоро е:
    Откъде Делян Пеевски натрупа своите милиони?
    От депутатската си заплата?
    От участие в управлението на „Булгартабак“ – приватизиран и разграбен, след което следите му се изгубиха в Дубай, Австрия и офшорки?
    От вестниците и медиите, които използваше не за печалба, а за натиск и контрол в политиката, държавните институции и всички които дръзнат да попитат този въпрос?
    И защо, след всички тези години, нито една институция не разследва произхода на неговото богатство? Как така името му се озова в списъците "Магнитски", където се говори за корупция, пране на пари, влияние върху съдебната система и участие в схеми за източване на ресурси, но в България той е представян като морален реформатор?

    08:31 13.08.2025

  • 29 България 🇧🇬

    2 0 Отговор
    ПЕЕВСКИ 🐷 ПРАСЕ ГНУСНО ОСТАВКА!!!

    08:31 13.08.2025

  • 30 Пеевски е лицемер

    1 0 Отговор
    Истинският обир е в мълчанието около Пеевски
    Обществената амнезия е най-опасният съюзник на хора като него. Защото Пеевски не просто беше част от системата – той е системата, олицетворение на модела, при който властта не служи на обществото, а го източва. И сега, когато се прави на спасител, това е не само подигравка с паметта ни – това е пряка заплаха за бъдещето ни.

    08:31 13.08.2025

  • 31 Делян Пеевски

    1 0 Отговор
    Разграбването на държавните имоти трябва да спре! Как иначе ще ги придобия тези имоти на далавера!?

    08:32 13.08.2025

  • 32 Кривак

    1 0 Отговор
    Пеевски е символа на разграбването на активите на България!...Булгартабак!!!!

    08:33 13.08.2025

  • 33 Ама то това едрото

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ирония":

    Се изказва само пред журнолята в колуарите и то пред предпочитани медии, като ПИК и концо Сополиев.
    Нито веднъж не се е изказал от трибуната!
    А любимката на Бойко - Кърджалийската поцинкована кофа - нито от трибуната, нито по коридорите , ама лапа парите ни.

    08:33 13.08.2025

