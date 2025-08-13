18-годишен разруши мост в Костинброд ВИДЕО

18-годишен младеж е разрушил мост в Костинброд след дрифт с колата си. Съставен му е акт.
От общината публикуваха видео, на което се вижда как шофьорът се забива в стената на съоръжението, което е едно от най-старите в града и по думите на общината - един от символите на града.
Нанесени са щети по един от най-старите мостове в града. При инцидента е засегнат единият парапет. Мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.
"За съжаление дрифтирането е много популярно на наша територия. Имаме огромен проблем с тротинетките и АТВ-тата. На шофьора му е съставен акт от полицията. Надяваме се този инцидент да стресне младите и това да спре. Секунди по-рано преминава друг автомобил. Можеше да има сериозна катастрофа. Доколкото знаем, това не е първото ПТП, което прави младежът", заяви в ефира на "Здравей, България" Денис Величков, старши експерт "Управление при кризи" в община Костинброд.
До коментар #2 от "Жорж":По принцип това селище е заселено след 9 ти септември 1944 година с диваци докарани от махалите по чукарите в планината ....за да бачкат е София !!!
