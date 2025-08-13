Новини
18-годишен разруши мост в Костинброд ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

18-годишен разруши мост в Костинброд ВИДЕО

13 Август, 2025 08:22 493 7

Съставиха му акт

18-годишен разруши мост в Костинброд ВИДЕО - 1
Снимка: Община Костинброд
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишен младеж е разрушил мост в Костинброд след дрифт с колата си. Съставен му е акт.

От общината публикуваха видео, на което се вижда как шофьорът се забива в стената на съоръжението, което е едно от най-старите в града и по думите на общината - един от символите на града.

Нанесени са щети по един от най-старите мостове в града. При инцидента е засегнат единият парапет. Мостът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

"За съжаление дрифтирането е много популярно на наша територия. Имаме огромен проблем с тротинетките и АТВ-тата. На шофьора му е съставен акт от полицията. Надяваме се този инцидент да стресне младите и това да спре. Секунди по-рано преминава друг автомобил. Можеше да има сериозна катастрофа. Доколкото знаем, това не е първото ПТП, което прави младежът", заяви в ефира на "Здравей, България" Денис Величков, старши експерт "Управление при кризи" в община Костинброд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Защо правят толкова ТЕСНИ мостове ?

    08:24 13.08.2025

  • 2 Жорж

    5 0 Отговор
    И в Костинброд е пълно с идиоти. Къде местни, къде от Враца, Монтана и от всякъде заселници.

    Коментиран от #6

    08:24 13.08.2025

  • 3 Баба Кина

    2 0 Отговор
    Сега да го поправи, иначе каторга

    08:28 13.08.2025

  • 4 Васил

    2 0 Отговор
    БГ селяния! така трябва да се казва рубриката.

    08:28 13.08.2025

  • 5 Сила

    2 0 Отговор
    Сичкото чаве с БМВ братчед ....и у Петърч така !!! Обаче никой от тия тарикати не излезе да гаси пожарите !!! Дойдоха доброволци от София !!! Тия си пиеха бири на центъра и се хилеха ....

    08:30 13.08.2025

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жорж":

    По принцип това селище е заселено след 9 ти септември 1944 година с диваци докарани от махалите по чукарите в планината ....за да бачкат е София !!!

    08:32 13.08.2025

  • 7 Мексо

    0 0 Отговор
    Една адекватна писта на нямаме където младите да придобият представа за управление на МПС. Всичко което не може да се дои краде източва не се прави. На милиционерите само ще се купуват нови автомобили мотоциклети камери. До всеки по-голям град трябва да бъдат изградени безплатни полигони за шофиране.

    08:32 13.08.2025

