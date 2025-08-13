Държавата подкрепи „Булгаргаз“ с промени по финансовия договор за газ

Министерският съвет прие решение за одобрение на изменение на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ ЕАД и проект на Допълнително споразумение към Договора между Министерството на енергетиката и дружеството. Целта е осигуряване на средства за закупуване на природен газ и подсигуряване на оборотни средства на компанията.

Промени по заема

С одобреното изменение:

Срокът на договора се увеличава с 36 месеца (3 години);

Гратисният период за връщане на главницата по заема се удължава със същия срок;

Приложение №1 – „Погасителен план“ към договора се променя, като отразява преизчислената погасителна вноска, остатъка по главницата, както и лихви и главница.

Тези мерки имат за цел да осигурят по-гъвкаво управление на финансовите задължения на „Булгаргаз“ и стабилност при снабдяването с природен газ, особено в условията на динамични цени и международни пазари.

Значение за енергетиката в страната

Решението е част от политиката на държавата за гарантиране на сигурността на газовите доставки и поддържане на финансовата устойчивост на „Булгаргаз“ като ключов оператор в енергийния сектор.

Разширяването на срока за връщане на заема и актуализираните условия ще позволят на дружеството да планира по-добре инвестиции и закупуването на природен газ за нуждите на потребителите в България.