Новини
България »
Държавата подкрепи „Булгаргаз“ с промени по финансовия договор за газ

Държавата подкрепи „Булгаргаз“ с промени по финансовия договор за газ

13 Август, 2025 15:35 725 8

  • булгаргаз-
  • договор-
  • промени

Решението е част от политиката на държавата за гарантиране на сигурността на газовите доставки и поддържане на финансовата устойчивост на „Булгаргаз“ като ключов оператор в енергийния сектор

Държавата подкрепи „Булгаргаз“ с промени по финансовия договор за газ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение за одобрение на изменение на условията за предоставяне на заем на „Булгаргаз“ ЕАД и проект на Допълнително споразумение към Договора между Министерството на енергетиката и дружеството. Целта е осигуряване на средства за закупуване на природен газ и подсигуряване на оборотни средства на компанията.

Промени по заема

С одобреното изменение:

Срокът на договора се увеличава с 36 месеца (3 години);

Гратисният период за връщане на главницата по заема се удължава със същия срок;

Приложение №1 – „Погасителен план“ към договора се променя, като отразява преизчислената погасителна вноска, остатъка по главницата, както и лихви и главница.

Тези мерки имат за цел да осигурят по-гъвкаво управление на финансовите задължения на „Булгаргаз“ и стабилност при снабдяването с природен газ, особено в условията на динамични цени и международни пазари.

Значение за енергетиката в страната

Решението е част от политиката на държавата за гарантиране на сигурността на газовите доставки и поддържане на финансовата устойчивост на „Булгаргаз“ като ключов оператор в енергийния сектор.

Разширяването на срока за връщане на заема и актуализираните условия ще позволят на дружеството да планира по-добре инвестиции и закупуването на природен газ за нуждите на потребителите в България.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Със сигурност

    3 0 Отговор
    Държавата с нашите пари пълни банковите сметки на Бочко Тиквата и аверчето му ПееФ.

    15:43 13.08.2025

  • 2 Уха

    2 0 Отговор
    Двете Прасета ли сега ще крадут след Тримореца. Този комунистически вертеп трябваше отдавна да е закрит

    15:43 13.08.2025

  • 3 Настопроценти

    1 0 Отговор
    Яко пръц-пръц в цените на хранителните стоки!Въйий!

    15:49 13.08.2025

  • 4 БРАВО

    2 0 Отговор
    Ще продължат да получават огромните си заплати от 10 000 лв. нагоре !

    15:50 13.08.2025

  • 5 Гориил

    2 0 Отговор
    Юлия Тимошенко стана милиардерка, докато седеше на руски газопровод.

    15:51 13.08.2025

  • 6 Гориил

    2 0 Отговор
    Само руски бази в Южна Сирия и на границата с Кюрдистан могат да защитят Израел.

    16:04 13.08.2025

  • 7 Стига бе

    3 0 Отговор
    Иде видове ден с всяка кофичка кисело мляко и...в магазина плащаме отказа от руски газ и петрол. Но и това не стига 800 млн нови дългова на Топлофикация за 3 при 600 за 30 преди това. Иначе парното с Евро-атлантическата надценка която плащахме и плащаме за пак руски газ трябва да е по 700-1000 лв на месец. Дълговете на Булгаргаз към 2 млрд. Единственото, което го крепи от фалит са таксата, която плаща Газпром за транзита по Балкански поток. Миналата година сме спечелили над 350 млн лв, той вече се изплати за 5 г на 90%. Затова американците искат да им го подарим и него. Без тези такси Булгаргаз фалира, а цената на газа, която и сега е 30-50% над тази в Сърбия, Гърция, Турция и..отива на 100%. Тия 16 млрд нов заем аса нищо, вече свършиха. Чакайте да почнат Козлодуй американците тога ще теглим 40 млрд и няма да стигнат.

    16:06 13.08.2025

  • 8 Некой

    1 0 Отговор
    Споко, може ПП пак да продадат складираната газ, докато е ниска цената, за да може държавата да я изкупи 2 месеца по-късно на спекулативна цена.

    16:38 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове