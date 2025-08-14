Новини
Тихомир Безлов за бонусите в АПИ: Изводите от проверките ще зависят от политическите съотношения

14 Август, 2025 09:10

  • тихомир безлов-
  • бонуси-
  • апи

Стана ясно, че прокуратурата е започнала проверка, вчера и регионалният министър е разпоредил да се проверява

Мария Атанасова

Според публичната информация над 2 200 000 лева са разпределени между 174 души за "Добре свършена работа".

Стана ясно, че прокуратурата е започнала проверка, вчера и регионалният министър е разпоредил да се проверява.

“През годините имаше много „подобни инциденти“ - раздадени бонуси, включително и в съдебната система. Аз не си спомням нещо драстично да се случи през този период“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. По думите му изходът на проверките зависи от политическите съотношения в правителството.

„Знаете каква е ситуацията, как е конструирано правителството и че към едни политически сили има едно отношение, към други – друго“, отбеляза той.

Безлов посочи, че не помни някога да е установявано неправомерно раздаване или връщането на бонуси.

„Агенцията отговори, че в крайна сметка нищо не са нарушили, че всичко е правомерно. Предполагам, че е премислено как да се направи и че има опит в раздаването на премии“, коментира Безлов.

„Но проблемът на пътната агенция е нейният изключително негативен образ. С всички тези тежки инцидентни, за които се смята, че има вина. Различни тежки забавяния, които дразнят хората, изпуснати срокове и т.н.“, смята експертът.

„Голяма група хора – над 170 човека, получават едни немалки пари за тези 15 месеца. И има една тишина, никой не коментира тази тема, тази информация не излиза. И сега по някакъв неясен за мен канал, изведнъж стана тема. Очевидно е вярно, защото не бе отречено. Тоест едни хора, които са на ръководни позиции - на регионални и национални нива, пазят една вътрешна солидарност. Което в много отношения може да го интерпретираме и като злоупотреба със служебно положение. Интересната част е тази организация в тези институции. Те така успяват да запазят собственият си интерес, нарушавайки нашия интерес“, коментира Тихомир Безлов.

За него е интересно как информацията за раздадените бонуси е изтекла от агенцията.

Според него тези възнагражденията вероятно са за лоялност.

„От друга страна вероятно може би има някакви политически или локални клиентели - а това е форма те да се поддържат“, коментира експертът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    1 1 Отговор
    И тоа е на сека манджа мерудиа, ДГЕ.

    Коментиран от #2

    09:15 14.08.2025

  • 2 този експерт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Аз по скоро бих го оприличил на муха лай..рка. Обикаля и се.. по поръчка.

    09:26 14.08.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    бонусите са малки ! трябва да се увеличи цената на винетката поне на 100 евра!

    09:35 14.08.2025

  • 4 Дебелия Шопар

    1 0 Отговор
    Хората са си свършили работата, идват отпуски, имат нужди, всички са гласували за партията на която е нужно, сега какво лошо има да си подсладят нуждите, партията им е казала, задоволете нуждите ни, и не мислете за вашите, ще ви ги покрием всичките, амин.

    09:40 14.08.2025

  • 5 Некой

    1 0 Отговор
    Аз се шегувах, ама ПеПейците наистина пак ще го обърнат на "репресия". 😂

    10:10 14.08.2025

  • 6 Предполагам

    0 0 Отговор
    че 170 души са взели 200те хиляди, останалите 4рима- 2та милиона. Така ще да е редно и пропорционално нали. Свинското със зеле, боба с наденицата, по българска рецепта.

    10:23 14.08.2025

