Тихомир Безлов за бонусите в АПИ: Изводите от проверките ще зависят от политическите съотношения

Според публичната информация над 2 200 000 лева са разпределени между 174 души за "Добре свършена работа".

Стана ясно, че прокуратурата е започнала проверка, вчера и регионалният министър е разпоредил да се проверява.

“През годините имаше много „подобни инциденти“ - раздадени бонуси, включително и в съдебната система. Аз не си спомням нещо драстично да се случи през този период“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. По думите му изходът на проверките зависи от политическите съотношения в правителството.

„Знаете каква е ситуацията, как е конструирано правителството и че към едни политически сили има едно отношение, към други – друго“, отбеляза той.

Безлов посочи, че не помни някога да е установявано неправомерно раздаване или връщането на бонуси.

„Агенцията отговори, че в крайна сметка нищо не са нарушили, че всичко е правомерно. Предполагам, че е премислено как да се направи и че има опит в раздаването на премии“, коментира Безлов.

„Но проблемът на пътната агенция е нейният изключително негативен образ. С всички тези тежки инцидентни, за които се смята, че има вина. Различни тежки забавяния, които дразнят хората, изпуснати срокове и т.н.“, смята експертът.

„Голяма група хора – над 170 човека, получават едни немалки пари за тези 15 месеца. И има една тишина, никой не коментира тази тема, тази информация не излиза. И сега по някакъв неясен за мен канал, изведнъж стана тема. Очевидно е вярно, защото не бе отречено. Тоест едни хора, които са на ръководни позиции - на регионални и национални нива, пазят една вътрешна солидарност. Което в много отношения може да го интерпретираме и като злоупотреба със служебно положение. Интересната част е тази организация в тези институции. Те така успяват да запазят собственият си интерес, нарушавайки нашия интерес“, коментира Тихомир Безлов.

За него е интересно как информацията за раздадените бонуси е изтекла от агенцията.

Според него тези възнагражденията вероятно са за лоялност.

„От друга страна вероятно може би има някакви политически или локални клиентели - а това е форма те да се поддържат“, коментира експертът.