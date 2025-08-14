Новини
Мечка се появи в парк в Троян

14 Август, 2025 11:54 1 181 21

Животното е забелязано в района на „Капинчо”

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Граждани са забелязали мечка в района на парк „Капинчо” в Троян, съобщават от общината. Животното е видяно по стълбите, водещи до парк-хотела.

Кметът на общината Донка Михайлова е уведомила началника на РУ на МВР Ивайло Славков, както и директора на ДГС инж. Красимир Цанин. Писмено е информирана и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Ще бъдат предприети всички необходими мерки въпреки ограничените законовите разпоредби за гарантиране на безопасността на гражданите, заявяват от общината.

Администрацията информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на село Терзийско.

От общината призовават гражданите да се движат с повишено внимание в упоменатите райони, да не се приближават до животното при евентуална среща, а незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    14 6 Отговор
    руската мечка пази българските земи

    11:55 14.08.2025

  • 2 Някой

    9 2 Отговор
    умник от ловците или милиционерите , като нищо ще гръмне мецана !

    Коментиран от #14

    11:57 14.08.2025

  • 3 Искра Фидосова

    11 1 Отговор
    Не мога ли да се разходя.

    Коментиран от #8

    11:57 14.08.2025

  • 4 12340

    12 1 Отговор
    Водила е подръка черна пантера...

    11:57 14.08.2025

  • 5 що да не

    10 0 Отговор
    И тя търси черната пантера😅

    11:58 14.08.2025

  • 6 Трол

    8 0 Отговор
    Търсила е къпини.

    11:58 14.08.2025

  • 7 Иванчо I-ви

    13 1 Отговор
    Чудо голямо станало, мечка в Троян. Все едно да сигнализирам че във Варна има гларуси.

    12:03 14.08.2025

  • 8 Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Искра Фидосова":

    Пази се! Мечок е. Ща ашладиса кат нищо.

    Коментиран от #13, #21

    12:05 14.08.2025

  • 9 Коста

    6 1 Отговор
    Абе щом е на стълбите към парк хотела... Може да има стая наета мечока

    12:06 14.08.2025

  • 10 Анонимен

    3 2 Отговор
    Тя е от групата диверсанти, проникнали от север по заповед на самият Путин за борба с 32 -те пола утвърдени от ЕС.Те знаят задълженията си.

    12:17 14.08.2025

  • 11 Име

    6 1 Отговор
    Безводие! Водата отива за Парк-Хотелите на нация туристическа!

    12:18 14.08.2025

  • 12 Феникс

    5 0 Отговор
    Еми северняшките д€БилИ само това чакат! Може пък да и спестят мъките, те в момента буквално умират от глад, като се има предвит че овошките тази година са тотална щета, даже и от там не биха си набавили калории! А заради страшната жега и суши, няма нито боровинки, нито къпини! Даже и шипките са кът тази година!

    12:18 14.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ще ще

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Ама със смешния си макаренко само ще я ядоса

    12:25 14.08.2025

  • 15 Гост

    2 1 Отговор
    Продължавайте да храните дивите животни в името на собственото си его и да се почувствате добри. Всъщност вредите на животните, защото ако те продължат да влизат в контакт с хората, конфликтът е неизбежен и животното ще бъде отстреляно.

    Коментиран от #20

    12:30 14.08.2025

  • 16 Има хора

    3 0 Отговор
    Много по зли от мечки дори и от леопарди.

    12:44 14.08.2025

  • 17 какво странно има

    1 0 Отговор
    съвсем нормално в балкана има мечки не е като в германистан

    12:46 14.08.2025

  • 18 Може

    0 0 Отговор
    Да се чувства човек и да отива на басейн, примерно.

    12:46 14.08.2025

  • 19 какво странно има

    0 0 Отговор
    съвсем нормално в балкана има мечки не е като в германистан

    12:46 14.08.2025

  • 20 Въпроса е кой кого

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    И при хората е така. Човек за човека е звяр

    12:46 14.08.2025

  • 21 Искра Фидосова

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    Това е моята любов Дебелан Пеевски,а бой де.

    12:47 14.08.2025

