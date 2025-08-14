Мечка се появи в парк в Троян

Граждани са забелязали мечка в района на парк „Капинчо” в Троян, съобщават от общината. Животното е видяно по стълбите, водещи до парк-хотела.
Кметът на общината Донка Михайлова е уведомила началника на РУ на МВР Ивайло Славков, както и директора на ДГС инж. Красимир Цанин. Писмено е информирана и Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Ще бъдат предприети всички необходими мерки въпреки ограничените законовите разпоредби за гарантиране на безопасността на гражданите, заявяват от общината.
Администрацията информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на село Терзийско.
От общината призовават гражданите да се движат с повишено внимание в упоменатите райони, да не се приближават до животното при евентуална среща, а незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
11:55 14.08.2025
2 Някой
Коментиран от #14
11:57 14.08.2025
3 Искра Фидосова
Коментиран от #8
11:57 14.08.2025
4 12340
11:57 14.08.2025
5 що да не
11:58 14.08.2025
6 Трол
11:58 14.08.2025
7 Иванчо I-ви
12:03 14.08.2025
8 Коста
До коментар #3 от "Искра Фидосова":Пази се! Мечок е. Ща ашладиса кат нищо.
Коментиран от #13, #21
12:05 14.08.2025
9 Коста
12:06 14.08.2025
10 Анонимен
12:17 14.08.2025
11 Име
12:18 14.08.2025
12 Феникс
12:18 14.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ще ще
До коментар #2 от "Някой":Ама със смешния си макаренко само ще я ядоса
12:25 14.08.2025
15 Гост
Коментиран от #20
12:30 14.08.2025
16 Има хора
12:44 14.08.2025
17 какво странно има
12:46 14.08.2025
18 Може
12:46 14.08.2025
19 какво странно има
12:46 14.08.2025
20 Въпроса е кой кого
До коментар #15 от "Гост":И при хората е така. Човек за човека е звяр
12:46 14.08.2025
21 Искра Фидосова
До коментар #8 от "Коста":Това е моята любов Дебелан Пеевски,а бой де.
12:47 14.08.2025