Пожарникари спасиха дете, заклещило се на площадка в Плевен

Служители от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен са освободили 8-годишно дете, заклещено при игра на детска площадка в парк „Кайлъка“.
Сигнал за кризисната ситуация е подаден вчера в 14,20 часа на единния европейски номер 112, съобщиха от областната дирекция на МВР.
Незабавно е пристигнал екип, който установил, че детското краче е заклещено на въжено мостче между две дървени греди. Веднага оказали помощ. С ръчен хидравличен разпъвач крачето било освободено. А детето било предадено на баба му.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
А освободеното краче какво са го правили? На кого са го предали?
15:00 14.08.2025
2 Безобразие!
15:01 14.08.2025
3 Мими Ралева
Коментиран от #4, #5
15:15 14.08.2025
4 1111
До коментар #3 от "Мими Ралева":Бабата да не е се е катерила с него, че да го пази? Детските площадки също подлежат на контрол!
15:30 14.08.2025
5 456
До коментар #3 от "Мими Ралева":И бабата ли да играе на катерушката?
15:30 14.08.2025