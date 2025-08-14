Новини
Пожарникари спасиха дете, заклещило се на площадка в Плевен

14 Август, 2025 14:37 792 5

Те използвали ръчен хидравличен разпъвач

Пожарникари спасиха дете, заклещило се на площадка в Плевен - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служители от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен са освободили 8-годишно дете, заклещено при игра на детска площадка в парк „Кайлъка“.

Сигнал за кризисната ситуация е подаден вчера в 14,20 часа на единния европейски номер 112, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Незабавно е пристигнал екип, който установил, че детското краче е заклещено на въжено мостче между две дървени греди. Веднага оказали помощ. С ръчен хидравличен разпъвач крачето било освободено. А детето било предадено на баба му.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    5 4 Отговор
    "С ръчен хидравличен разпъвач крачето било освободено. А детето било предадено на баба му."
    А освободеното краче какво са го правили? На кого са го предали?

    15:00 14.08.2025

  • 2 Безобразие!

    5 0 Отговор
    Нещо не и е наред на тая площадка, щом дете може да се заклещи там!

    15:01 14.08.2025

  • 3 Мими Ралева

    1 5 Отговор
    А бабата на детето къде е зяпала? Защо е допуснала детето да си заклещи крачето?!

    Коментиран от #4, #5

    15:15 14.08.2025

  • 4 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Ралева":

    Бабата да не е се е катерила с него, че да го пази? Детските площадки също подлежат на контрол!

    15:30 14.08.2025

  • 5 456

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Ралева":

    И бабата ли да играе на катерушката?

    15:30 14.08.2025

