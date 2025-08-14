Пожарникари спасиха дете, заклещило се на площадка в Плевен

Служители от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен са освободили 8-годишно дете, заклещено при игра на детска площадка в парк „Кайлъка“.

Сигнал за кризисната ситуация е подаден вчера в 14,20 часа на единния европейски номер 112, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Незабавно е пристигнал екип, който установил, че детското краче е заклещено на въжено мостче между две дървени греди. Веднага оказали помощ. С ръчен хидравличен разпъвач крачето било освободено. А детето било предадено на баба му.