Над 6000 столичани: Системата за разделно събиране на отпадъците е неефективна

14 Август, 2025 16:07

Изводите са от анкета на столична община, проведена в периода май-юли тази година

Над 6000 столичани: Системата за разделно събиране на отпадъците е неефективна - 1
Снимка: СО
"Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - така софиянци определят цветните контейнери, които се управляват от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в Столична община. Изводите са от проведена от администрацията на Васил Терзиев анкета сред столичани в периода май-юли тази година, в която са взели участие 6128 души.

“Такова е и нашето мнение. Затова искаме да завишим изискванията към организациите, а те не само че не подобряват услугата си години наред, но сега ни съдят, че ние искаме да я подобрим,” коментира кметът на София.

До края на тази година предстои да бъдат подписани нови договори с организациите по оползотворяване на опаковки и екипът на Столична община ще продължи да отстоява позицията, че системата трябва да се подобри драстично, за да отговори на нуждите на хората. За това е категоричен Васил Терзиев.

Столичани са на мнение, че броят на контейнерите е крайно недостатъчен, особено в новите и гъсто населени квартали като "Кръстова вада", "Манастирски ливади" и "Гоце Делчев". В някои райони, като "Драгалевци" и "Панчарево", напълно липсват. Повече от една трета хората нямат удобен достъп до цветни контейнери (37%), а 60% твърдят, че там, където има, те не се обслужват редовно.

“Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - малките отвори са основна причина за недоволство, тъй като правят изхвърлянето на по-обемни отпадъци като кашони изключително трудно и времеемко. Това кара хората да оставят отпадъците до контейнерите, което води до замърсяване и неестетичен вид на градската среда.

Гражданите сигнализират и за системна липса на поддръжка - контейнери биват запалени и унищожени, а месеци по-късно все още не са подменени. Това според тях е очевиден провал в контрола и реакцията на отговорните организации.

Анкетата на Столична община потвърждава изводите на администрацията, че една от най-сериозните пречки за успеха на системата с цветните контейнери е широко разпространеното недоверие, че разделно събраният боклук наистина се рециклира. 94% от респондените смятат, че трябват повече информационни кампании.

Цветните контейнери за разделно събиране на рециклируеми опаковки в София се управляват от три организации - “Екобулкпак” АД, “Булекопак” АД и “Екопак” АД. Те са лицензирани от МОСВ с цел да гарантират, че тези опаковки няма да бъдат депонирани в земята, а ще се върнат обратно в икономиката под формата на рециклируем материал.

Още в първите дни на мандата на кмета Васил Терзиев, Столична община направи обстоен анализ на системата с отпадъците, който установи, че около половината от онова, което се събира от сивите контейнери като битов отпадък, всъщност е рециклируем, а разходът на общината за всеки тон битов отпадък е около 400 лева на тон.

За да се подобри разделното събиране още при източника, екипът на Столична община изготви нови изисквания организациите по оползотворяване на опаковките. Столичният общински съвет одобри въвеждането на тези изисквания, но сега в съда се води битка за тях, защото организациите обжалват решението на градския съвет. Изводите от проведената анкета напълно потвърждават решението на Столична община от миналата година за:

Увеличаване на броя на цветните контейнери;
Преминаване към единна, трицветна система в цялата община;
Край на практиката да се “връща” на Общината отпадък, събран в цветните контейнери, който определят като "негоден за рециклиране";
Централизиране и оптимизиране на информационно-образователните кампании.
По-големи отвори/капаци на контейнерите за хартиени и картонени опаковки;
Уеднаквяване на районирането и завишаване на неустойките за неспазване на задълженията.

“Нашата задача е да защитаваме интереса на хората, а той е ясен - по-малко разходи, по-чисти улици, по-добра грижа за околната среда. Само с 10% да подобрим разделното събиране - това ще спести милиони на столичани и ние нямаме право да се отказваме от тази битка,” категоричен е Терзиев.


  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Трябва да се направят модерни контейнери за събиране, управлявани от изкуствен интелект.

    16:08 14.08.2025

  • 2 УСЕЩАМ ЧЕ СА

    4 1 Отговор
    ОТКРИЛИ ТОПЛАТА ВОДА

    16:10 14.08.2025

  • 3 Георги

    6 0 Отговор
    на всички контейнери за разделно събиране отворите трябва да станат по-големи. Сега все едно пращам писма на цяла София!

    16:13 14.08.2025

  • 5 пенчо

    3 1 Отговор
    Ефективна е но те увеличават данък сгради и такса смет даже и на градини без тоалетна защото са кмет и 7 заместника така,че няма да събирам разделно

    16:19 14.08.2025

  • 6 А парата

    1 0 Отговор
    Тя не съществува, не неработи.

    16:23 14.08.2025

  • 8 А ВИЕ СЪР ЧЕКМЕДЖЕТО ЛИ ВАРДИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Радев от Боташ":

    ИЛИ РАЗМАГНИТВАШ МАГНИТА

    16:25 14.08.2025

  • 9 Пункт Вторични суровини

    1 0 Отговор
    Добре забравеното старо но сега изкупните цени са много носки

    16:35 14.08.2025

  • 10 Кико

    0 2 Отговор
    Мързеливецът ДСУшко пак клати въздуха с празни лозунги, а вече две години гледа това недомислие с очите на кмет, пръста си не е мръднал, но има нови и нови лозунги за врякане.
    Апропо - вече година и половина естакадата за Бояна е затворена.
    А мързеливецът е организирал там едно подпиране, съчетано с мониторинг.
    Скоро ще станат две години, откакто спасителите на София е кметът-мързеливец се опитват да пуснат в редовна експлоатация епохалното на си ра не с Витошка и Патриарха. И няма никакъв знак, че това ще се случи в този мандат...Явно опитите са прекратени...

    16:39 14.08.2025

  • 11 Хм...

    2 2 Отговор
    А как да накараш Ганьо да събира отпадъци разделно? Гледам масово си изхвърлят битилки, кенчета, велпапе в общия контейнер, а цветните са точно до тях! На такъв индивид и да му обясняваш, няма да еазбере какво му говориш, даже ще те напсува.

    Коментиран от #21

    16:53 14.08.2025

  • 14 фен

    2 2 Отговор
    Така или иначе, доброто начало е поставено и трябва да се развива, не да се философства. Наистина е проблем с големите хартиени опаковки, цял час си играх да нарежа кашона на хладилника за да го напъхам в контейнера. Говорил съм с хора от сметосъбирането и те казват, че има и проблем с депата, т.е., ние се стараем да отделяме, а камионите на боклука смесват всичко едно връз друго. Кой знае. Но не трябва да се отказваме. Мен най-ме яд на бабите, дето хвърлят манджи навсякъде за котките.

    Коментиран от #18

    16:56 14.08.2025

  • 15 А бе,

    0 0 Отговор
    с п рост народ нито разделното събиране има ефект, нито демокрация може да има , свикнали сме все да ни заставят със сила да свършим нещо ,комунизма не може да го изтрием от гена си , ние си обичаме ру ски ят ботуш да ни мачка!

    16:57 14.08.2025

  • 16 123456

    3 0 Отговор
    Лично съм виждал как хората оставят разделно събраните отпадъци до тия цветни контейнери, защото те са претъпкани. Така си остават...после ги събират в един открит камион с всевъзможни други неща - мебели, дограма...Никога не съм виждал някаква машина, която да товари разделно от всеки контейнер, ама никога. И изобщо не съм виждал как изкарват отпадъците от тези кофи. Според мен пак се събира от камиона, който ходи на всички останали кофи. Хората искат да събират разделно...и млади и стари, но то така е направено, че да се откажат. Целта е да се вземат едни пари там по програми и нищо повече...както винаги...Къде се дават данни колко е рециклирано от събраното в тези контейнери? Ейййй, рециклирали сме толкова стъкло, картон/хартия, пластмаса от контейнерите с ваша помощ...ми няма такова нещо!
    Не са виновни хората, всичко в тая изпаднала държава е такова...

    17:07 14.08.2025

  • 18 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "фен":

    И никой не ги яде даже кучетата не ядат кренвирши наденици.

    17:13 14.08.2025

  • 19 Научете се и вие!

    4 1 Отговор
    Неефективна е, щото си хвърляте опаковките цели на улицата!
    Тези големите кашони трябва да се нарежат с макетно ножче и да се подреди картона на стек!

    Коментиран от #22

    17:16 14.08.2025

  • 20 макак, бе

    0 0 Отговор
    Цветно недомислие. Нали всеки ще хвърля отпадъци в контейнер с цвета на другата партия за да докаже, че са боклуци.

    17:19 14.08.2025

  • 21 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    Когато на Ганьо му се наложи да заплаща сурово 1 кг буклук в сивия контейнер, а 1 кг разделно събран буклук е 0 лв., тогава ще има мотивация.
    Имайте търпение и това ще стане.
    Не разчитайте на Терзиев! Това ще стане държавна политика след като изчистим буклука в парламента!

    17:20 14.08.2025

  • 22 И не ми слагайте служебни минуси!

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Научете се и вие!":

    От снимката се вижда, че само един си е изхвърлил кашоните така!

    17:20 14.08.2025

