Над 6000 столичани: Системата за разделно събиране на отпадъците е неефективна

"Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - така софиянци определят цветните контейнери, които се управляват от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в Столична община. Изводите са от проведена от администрацията на Васил Терзиев анкета сред столичани в периода май-юли тази година, в която са взели участие 6128 души.

“Такова е и нашето мнение. Затова искаме да завишим изискванията към организациите, а те не само че не подобряват услугата си години наред, но сега ни съдят, че ние искаме да я подобрим,” коментира кметът на София.

До края на тази година предстои да бъдат подписани нови договори с организациите по оползотворяване на опаковки и екипът на Столична община ще продължи да отстоява позицията, че системата трябва да се подобри драстично, за да отговори на нуждите на хората. За това е категоричен Васил Терзиев.

Столичани са на мнение, че броят на контейнерите е крайно недостатъчен, особено в новите и гъсто населени квартали като "Кръстова вада", "Манастирски ливади" и "Гоце Делчев". В някои райони, като "Драгалевци" и "Панчарево", напълно липсват. Повече от една трета хората нямат удобен достъп до цветни контейнери (37%), а 60% твърдят, че там, където има, те не се обслужват редовно.

“Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - малките отвори са основна причина за недоволство, тъй като правят изхвърлянето на по-обемни отпадъци като кашони изключително трудно и времеемко. Това кара хората да оставят отпадъците до контейнерите, което води до замърсяване и неестетичен вид на градската среда.

Гражданите сигнализират и за системна липса на поддръжка - контейнери биват запалени и унищожени, а месеци по-късно все още не са подменени. Това според тях е очевиден провал в контрола и реакцията на отговорните организации.

Анкетата на Столична община потвърждава изводите на администрацията, че една от най-сериозните пречки за успеха на системата с цветните контейнери е широко разпространеното недоверие, че разделно събраният боклук наистина се рециклира. 94% от респондените смятат, че трябват повече информационни кампании.

Цветните контейнери за разделно събиране на рециклируеми опаковки в София се управляват от три организации - “Екобулкпак” АД, “Булекопак” АД и “Екопак” АД. Те са лицензирани от МОСВ с цел да гарантират, че тези опаковки няма да бъдат депонирани в земята, а ще се върнат обратно в икономиката под формата на рециклируем материал.

Още в първите дни на мандата на кмета Васил Терзиев, Столична община направи обстоен анализ на системата с отпадъците, който установи, че около половината от онова, което се събира от сивите контейнери като битов отпадък, всъщност е рециклируем, а разходът на общината за всеки тон битов отпадък е около 400 лева на тон.

За да се подобри разделното събиране още при източника, екипът на Столична община изготви нови изисквания организациите по оползотворяване на опаковките. Столичният общински съвет одобри въвеждането на тези изисквания, но сега в съда се води битка за тях, защото организациите обжалват решението на градския съвет. Изводите от проведената анкета напълно потвърждават решението на Столична община от миналата година за:

Увеличаване на броя на цветните контейнери;

Преминаване към единна, трицветна система в цялата община;

Край на практиката да се “връща” на Общината отпадък, събран в цветните контейнери, който определят като "негоден за рециклиране";

Централизиране и оптимизиране на информационно-образователните кампании.

По-големи отвори/капаци на контейнерите за хартиени и картонени опаковки;

Уеднаквяване на районирането и завишаване на неустойките за неспазване на задълженията.

“Нашата задача е да защитаваме интереса на хората, а той е ясен - по-малко разходи, по-чисти улици, по-добра грижа за околната среда. Само с 10% да подобрим разделното събиране - това ще спести милиони на столичани и ние нямаме право да се отказваме от тази битка,” категоричен е Терзиев.