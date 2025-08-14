18-годишен с АТВ блъсна петима, включително три деца в Слънчев бряг

Младеж с АТВ блъсна петима души, включително три деца в Слънчев бряг, предаде "Нова телевизия".
Инцидентът е станал днес около 14:00 часа, когато 18-годишен младеж губи контрол над превозното средство, качва се на тротоара и блъска жена с три деца - на 5, 6 и 12 години.
След това младият шофьор се е ударил и в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.
Всички пострадали са настанени в Спешното отделение в града, като жената е в тежко състояние.
От ОДМВР-Бургас са съобщили за БТА, че АТВ-то е било под наем, а шофьорът му е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.
Той разказал, че се е опитал да избегне сблъсък с насрещно движещ се автомобил, като се отклонил и се е качил на тротоара, където блъснал пешеходците.
Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
1 анархия
19:26 14.08.2025
2 Данко Харсъзина
19:27 14.08.2025
3 Къде
19:32 14.08.2025
4 Задържан е за срок до 24 часа
шуробаджанаци все
добре че не е нацелил англичани
че тогава щеше да има усложения
ще го заметат случая
19:35 14.08.2025