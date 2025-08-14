18-годишен с АТВ блъсна петима, включително три деца в Слънчев бряг

Младеж с АТВ блъсна петима души, включително три деца в Слънчев бряг, предаде "Нова телевизия".

Инцидентът е станал днес около 14:00 часа, когато 18-годишен младеж губи контрол над превозното средство, качва се на тротоара и блъска жена с три деца - на 5, 6 и 12 години.

След това младият шофьор се е ударил и в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.

Всички пострадали са настанени в Спешното отделение в града, като жената е в тежко състояние.

От ОДМВР-Бургас са съобщили за БТА, че АТВ-то е било под наем, а шофьорът му е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

Той разказал, че се е опитал да избегне сблъсък с насрещно движещ се автомобил, като се отклонил и се е качил на тротоара, където блъснал пешеходците.

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.