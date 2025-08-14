КЕВР започва проверки на ВиК дружества заради липсата на вода

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва проверка на ВиК дружествата заради сигнали относно системното нарушаване на достъпа до питейна вода, в резултат на зачестилите проблеми с безводието в страната, съобщават от пресцентъра на регулатора.

Проверките ще се фокусират върху изпълнението на нивата на показателите на качеството - загуби на вода във водопроводната мрежа, зониране на водопроводната мрежа, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, както и реализираните за целта инвестиции от ВиК дружествата, които извършват своята дейност на територията на областните градове в страната.

След проучване на всички факти и обстоятелства работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката.