КЕВР започва проверки на ВиК дружества заради липсата на вода

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва проверка на ВиК дружествата заради сигнали относно системното нарушаване на достъпа до питейна вода, в резултат на зачестилите проблеми с безводието в страната, съобщават от пресцентъра на регулатора.
Проверките ще се фокусират върху изпълнението на нивата на показателите на качеството - загуби на вода във водопроводната мрежа, зониране на водопроводната мрежа, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, както и реализираните за целта инвестиции от ВиК дружествата, които извършват своята дейност на територията на областните градове в страната.
След проучване на всички факти и обстоятелства работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката.
20:06 14.08.2025
20:10 14.08.2025
20:11 14.08.2025
20:12 14.08.2025
20:13 14.08.2025
Чак след това КЕВЪР . Министерствата защо нехаят. Правителството какво прави. И след това прокуратура следствие и съд за престъпленията. Същото се отнася и нагоре по веригата включително министър. Хората не си знаят правата и не съдят тези негодници ,които се гаврят и им разправят приказки за сушата и как в цял свят нямало вода.
20:19 14.08.2025
20:21 14.08.2025
20:31 14.08.2025
20:32 14.08.2025
20:34 14.08.2025
20:35 14.08.2025
20:37 14.08.2025
20:44 14.08.2025
20:48 14.08.2025
20:56 14.08.2025
20:56 14.08.2025