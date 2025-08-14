Новини
КЕВР започва проверки на ВиК дружества заради липсата на вода

14 Август, 2025 20:04

Нови мерки срещу безводието

Мария Атанасова

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва проверка на ВиК дружествата заради сигнали относно системното нарушаване на достъпа до питейна вода, в резултат на зачестилите проблеми с безводието в страната, съобщават от пресцентъра на регулатора.

Проверките ще се фокусират върху изпълнението на нивата на показателите на качеството - загуби на вода във водопроводната мрежа, зониране на водопроводната мрежа, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, както и реализираните за целта инвестиции от ВиК дружествата, които извършват своята дейност на територията на областните градове в страната.

След проучване на всички факти и обстоятелства работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката.


  • 1 Ганю

    1 7 Отговор
    Важно е ракийката и салатката да са на масата, може и без вода. ГЕРБ победа!

    20:06 14.08.2025

  • 2 Сатана Z

    10 0 Отговор
    В циганските махали няма водомери,електромери и всякакви измервателни уреди.Нали се сещате кой плаща техните сметки?

    20:10 14.08.2025

  • 3 Няма нищо бе,

    4 0 Отговор
    няма няма, всичко е точно, вервайте.

    20:11 14.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Клатя се,като лодка след петата водка !

    20:12 14.08.2025

  • 5 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Боко и Шиши продават водата в Гърция и правят кинти.А вие робите си правете проверки

    20:13 14.08.2025

  • 6 евробезотговорност - осъдени няма

    8 0 Отговор
    Отново ала бала, прах в очите и баламосване на хората. В и к дружествата с общинско или без участие, първо трябва финансов одит, след това технически одит, да се огласят всички политически назначения и тези управители без специалност и образование, след това пълна проверка на дейността им 5 години назад от министерствата. Котрол от комисия в НС и пострадали граждани.
    Чак след това КЕВЪР . Министерствата защо нехаят. Правителството какво прави. И след това прокуратура следствие и съд за престъпленията. Същото се отнася и нагоре по веригата включително министър. Хората не си знаят правата и не съдят тези негодници ,които се гаврят и им разправят приказки за сушата и как в цял свят нямало вода.

    20:19 14.08.2025

  • 7 Хаха

    8 0 Отговор
    Крадеца ще си гони опашката. Всички знаят, че водата се източва за печалби на ВЕЦовете на Бойковисти, Соколовисти, Пеевисти....Защо ни помислят за балсами.

    20:21 14.08.2025

  • 8 гост

    5 0 Отговор
    КЕВР и всички министри, депутати и работещи в подобни агенции да си намалят заплатите и да направя нещо за суверена ,а не само да си прехвърлят отговорности или да търсят кой е воновен и кой да глобят. Това е резултат от бездействието има от 1989г. С мълчаливо съгласие и гледане как се крадат народни пари до тук се стигна.

    20:31 14.08.2025

  • 9 Костовски

    5 0 Отговор
    Ако премахнете политическите назначения на директори ще прекъснете топлата и жизненоважна връзка с отглеждания с ваши средства Ромски етнос . През това политическо отроче наречено ВиК се държи правилното гласуване на цели области ,общини ,села и малки градове. От там са и множество от Съветници на общински кметове . Кмет с висше образование е " съветван " от роми със средно и не можещи да говорят разбираем български. Но пък са с най-голямата рода във феодалния вилает на кмета и дясната му ръка -шефа на ВиК за района. Герб и ДПС отдавна си делят тази територия ,а сега и с НН на ДП. Няма да имате вода и няма да ги махнете тези двамата докато не ги разкарате от общини и кметства , а това докато държат заплати на хората и начина им на живот - няма да стане. А Ромите са там в малката власт още от дедите си в КП и БСП и знаят лесно и бърза да се пребоядисват . Може да са масово неуки ,но никак не са прости щом е до находчивост за далавера и облаги. Кърлежи. Плащайте им и тока и водата и всичко крадено.

    20:32 14.08.2025

  • 10 Безводие поради безотговорност

    4 0 Отговор
    Абе до кога с тия работни групи ? Какво е това , хем група , пък и работна. Тия изрази са за малоумници. Измислени от комсомолци едно време и всеки дамо това повтаря. Доклад щяла да пише групата , която била работна. Няма, няма да се оправи нищо . Забравете . Безводието е поради безотговорност,некадърност, безхаберие, кражба, и т.н. Тези неща и децата ги знаят. Хората нямат вода. Мисленето на властта е криминално. Простотията е ужасна. Специалисти няма. Сривът е сериозен.Законът не се спазва. Колко са незаконните ВЕЦ по реките и чия собственост са и защо още са там. Тия дето гледат от Бузлуджа , да отговорят на хората, не да ги баламосват с притчата за подкрепата с топлия обяд !

    20:34 14.08.2025

  • 11 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Комисията на енергиините и водни престъпници ще проверява В и К престъпниците по колко ВЕЦ-а могат да сложат още на всеки язовир за да може и зимата да е простолюдието без вода,но пък такива комунистически изпражне.... мислещи от сутрин до вечер за народа като К.Добрев да изкарат още милиони .

    20:35 14.08.2025

  • 12 Тома

    1 0 Отговор
    Като чуя кевр веднага ми идва че ще вдигат цените понеже са много готини

    20:37 14.08.2025

  • 13 Ами да

    1 0 Отговор
    Елементарни демагози и неадекватници! А някой идиот от властта им дава акъл!

    20:44 14.08.2025

  • 14 така е

    1 0 Отговор
    Междувременно да погледнат и защо през вечер гасне тока в София за по няколко минути, около 1 часа сутринта. Това ли е услугата за която плащаме колосални такси?

    20:48 14.08.2025

  • 15 ЧОЧО

    1 0 Отговор
    КЕВР сега ли разбраха,че има много населени места без вода,досега къде спаха!

    20:56 14.08.2025

  • 16 Мда

    1 0 Отговор
    Продажниците да проверят договора с Изрел, Гърция,и Турция!

    20:56 14.08.2025

