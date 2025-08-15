Новини
Не се вижда спирачен път и опит за спиране

Роднини на пострадалите в катастрофата в Слънчев бряг: Бащата на извършителя е полицай, а майка му работи в съда - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След тежката катастрофа в четвъртък, когато 18-годишен младеж с АТВ помете три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг", близките на пострадалите разказват какво е тяхното състояние днес.

По думите на роднина на пострадалите, бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. Той смята, че именно затова момчето е взело електрическото превозно средство, карало е с бясна скорост, а след катастрофата не са му взети кръвни проби.

Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.

„Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало”, каза Юлиян Здравков, роднина на пострадалите.

Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов – заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.

„Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камерите се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път и опит за спиране. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние”, добави Караилиев в ефира на Нова телевизия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    28 0 Отговор
    Значи е виновен или пенсионера на близката спирка или някой който го няма.

    09:44 15.08.2025

  • 2 ПиПи

    25 0 Отговор
    Пак българска работа! Требе да си як връзкар, за да не важат за тебе правила и закони.

    09:44 15.08.2025

  • 3 123

    22 1 Отговор
    Щом резултатите от пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, всичко е наред. Пускайте го, има още хора за газене!

    09:46 15.08.2025

  • 4 Племето нема акъл за 5 стинки

    9 22 Отговор
    За това стават русофили.

    Коментиран от #5, #6

    09:48 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Племето нема акъл за 5 стинки":

    Заради такива като тебе, русофилите се множат и ЩЕ се множат за твоя безкрайна мъка.
    Ти само стой и гледай. Все още нищо не си видял. Мъките ти едва сега почват.

    Коментиран от #12

    09:51 15.08.2025

  • 7 Коко

    21 0 Отговор
    Веднага държавата да се намеси!
    На "детето" да се изплати сериозна парична сума, заради преживяният стрес!
    Как така , той ще си кара хамърчето , а някакви пешеходци, ще му се пречкат!!!
    А това че е син на полицай и служитека в съд - просто нямаше нужда се споменава - то е чсно е келешът е със самосъзнание на полу-бог.

    09:51 15.08.2025

  • 8 и техническа неизправност и човешка

    9 0 Отговор
    грешка . подобна е и катастрофата с 19 г младеж дето мина в кафенето с 60 км/ч и отнесе 4-5 кафеджии . няма реално дистанция между лентата и тротоара, кафенето . колчета не могат да спират кола или камьон , рейс . психото не спира тежките смъртоносни птп на професионалните водачи . ще се излекуват . шумахер полежава но мигал с лявото око и излезнал от кома . бързото каране е грешката . ако се хвърли с 60 може да ги убие . с 30 е безопасно . но и тротонетките вдигат повече . да пробва да го пишат терорис . така ще е с 9 смъртни присъди . или около 200 г пандиз .

    Коментиран от #17

    09:51 15.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Миналата седмица бях във Слънчев бряг.Това момченце с червеното кабрио на снимката всяка вечер обикаляше улиците на комплекса с голяма скорост и надута музика.А полицията само го гледаше.

    09:52 15.08.2025

  • 10 Вужъст

    12 0 Отговор
    Значи не чакайте правосъдие, най-много къдравата Сю да излезе с няколко изявление да си прави ПР-и толкова?
    Вижте, как прикриват и шофьорчето с колата в автобуса, общи приказки и чакат да отшуми за 2-3 дена и да покрият всичко?

    09:52 15.08.2025

  • 11 Сталин

    19 0 Отговор
    Кой изобщо е разрешил да се дава АТВ под наем в курортите ,или и това е бизнес на мутрите на Гроб ,корупцията на територията е до бога корупцията буквално убива ,затова е опасно за здравето и живота да се ходи на бетономорието и лайноморието

    Коментиран от #13

    09:52 15.08.2025

  • 12 Бежко

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Не му се връзвай на тролчето - те са тука двама- трима, пишат от сто ника
    И са за да дразнят , под вещото ръководство на администратора.
    Все пак , трябва да има противопоставяне - иначе - мижав интерес.
    Здрав бъди

    09:54 15.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Този червен джип на снимката всяка вечер обикаляше с бясна скорост и надута музика из комплекса а патрулките се правеха на разсеяни.Въпрос на време беше трагедията.

    Коментиран от #18

    09:56 15.08.2025

  • 14 Сталин

    10 0 Отговор
    Гроб са тумора на България,всички тези мутри и бандити на Гроб трябва да бъдат ликвидирани и екзекутирани да се премахне този ген от България,а тези които гласуваха за тези изроди и докараха тази чума на власт трябва да бъдат въдворени в наказателни колонии

    09:56 15.08.2025

  • 15 Още едно

    5 0 Отговор
    леке!

    09:57 15.08.2025

  • 16 Сила

    6 0 Отговор
    Простаците и чалгаджийте възпитават и отглеждат простаци !!! Не се сърдете , че интелигентните , възпитани и образовани деца напускат БГ то и никога , ама никога няма да се върнат !!!

    Коментиран от #19

    09:58 15.08.2025

  • 17 Научи се

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "и техническа неизправност и човешка":

    да пишеш първо. А и да мислиш какво пишеш. Невеж до безкрайност…

    10:01 15.08.2025

  • 18 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Защо не му отпери два шамара ,нали си курназ

    10:05 15.08.2025

  • 19 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,изглежда трябва и в България да се приложи политика на евгенетика както на запад преди сто години и затова там няма мутри ,както се подбират най продуктивни прасета ,така и хората в България трябва да подбират най продуктивния ген,всичко друго трябва да се ликвидира

    Коментиран от #22, #23

    10:05 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 щом е син на полицай

    3 0 Отговор
    и служител на съда , то може да е спокоен че колкото и човека да е смачкал и осакатил няма проблем и ще го изкарат чист и невинен ,да не се притеснява момчето изобщо ,просто да казва каквото му кажат адвокатите на баща му и майка му

    10:07 15.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Даа

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Тук останаха само руски примати

    10:10 15.08.2025

  • 24 Логично

    1 0 Отговор
    Синчето от семейство на "силните" от турско-американската власт .

    10:15 15.08.2025

