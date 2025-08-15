Роднини на пострадалите в катастрофата в Слънчев бряг: Бащата на извършителя е полицай, а майка му работи в съда

След тежката катастрофа в четвъртък, когато 18-годишен младеж с АТВ помете три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг", близките на пострадалите разказват какво е тяхното състояние днес.
По думите на роднина на пострадалите, бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда. Той смята, че именно затова момчето е взело електрическото превозно средство, карало е с бясна скорост, а след катастрофата не са му взети кръвни проби.
Самоличността на младежа все още не е разкрита. Знае се само, че е тестван за алкохол и наркотици. Полевите тестове са отчели отрицателни резултати.
„Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома. От болницата ни казаха, че могат да ни дадат повече информация около 17 ч. днес. Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио и множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало”, каза Юлиян Здравков, роднина на пострадалите.
Бащата на пострадалата жена – Йордан Соколов – заяви, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-стриктни мерки за безопасността на пътищата. Той припомня, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.
Мениджърът на хотела, в който 18-годишният водач се е блъснал, е изгледал записите от камерите. Младежът помел и негов служител.
„Нашият колега е със счупен таз и е възможно да се наложи оперативна интервенция. На записи от камерите се вижда как момчето с превозното средство взима завоя, качва се на тротоара и помита минаващото семейство. Не се вижда спирачен път и опит за спиране. Според мен причините са техническа неизправност или човешка грешка. Телата на семейството бяха по цялата поляна. Нашият служител също лежеше в безпомощно състояние”, добави Караилиев в ефира на Нова телевизия.
1 Гост
09:44 15.08.2025
2 ПиПи
09:44 15.08.2025
3 123
09:46 15.08.2025
4 Племето нема акъл за 5 стинки
Коментиран от #5, #6
09:48 15.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Механик
До коментар #4 от "Племето нема акъл за 5 стинки":Заради такива като тебе, русофилите се множат и ЩЕ се множат за твоя безкрайна мъка.
Ти само стой и гледай. Все още нищо не си видял. Мъките ти едва сега почват.
Коментиран от #12
09:51 15.08.2025
7 Коко
На "детето" да се изплати сериозна парична сума, заради преживяният стрес!
Как така , той ще си кара хамърчето , а някакви пешеходци, ще му се пречкат!!!
А това че е син на полицай и служитека в съд - просто нямаше нужда се споменава - то е чсно е келешът е със самосъзнание на полу-бог.
09:51 15.08.2025
8 и техническа неизправност и човешка
Коментиран от #17
09:51 15.08.2025
9 Последния Софиянец
09:52 15.08.2025
10 Вужъст
Вижте, как прикриват и шофьорчето с колата в автобуса, общи приказки и чакат да отшуми за 2-3 дена и да покрият всичко?
09:52 15.08.2025
11 Сталин
Коментиран от #13
09:52 15.08.2025
12 Бежко
До коментар #6 от "Механик":Не му се връзвай на тролчето - те са тука двама- трима, пишат от сто ника
И са за да дразнят , под вещото ръководство на администратора.
Все пак , трябва да има противопоставяне - иначе - мижав интерес.
Здрав бъди
09:54 15.08.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Сталин":Този червен джип на снимката всяка вечер обикаляше с бясна скорост и надута музика из комплекса а патрулките се правеха на разсеяни.Въпрос на време беше трагедията.
Коментиран от #18
09:56 15.08.2025
14 Сталин
09:56 15.08.2025
15 Още едно
09:57 15.08.2025
16 Сила
Коментиран от #19
09:58 15.08.2025
17 Научи се
До коментар #8 от "и техническа неизправност и човешка":да пишеш първо. А и да мислиш какво пишеш. Невеж до безкрайност…
10:01 15.08.2025
18 А ти
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Защо не му отпери два шамара ,нали си курназ
10:05 15.08.2025
19 Сталин
До коментар #16 от "Сила":В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,изглежда трябва и в България да се приложи политика на евгенетика както на запад преди сто години и затова там няма мутри ,както се подбират най продуктивни прасета ,така и хората в България трябва да подбират най продуктивния ген,всичко друго трябва да се ликвидира
Коментиран от #22, #23
10:05 15.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 щом е син на полицай
10:07 15.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Даа
До коментар #19 от "Сталин":Тук останаха само руски примати
10:10 15.08.2025
24 Логично
10:15 15.08.2025