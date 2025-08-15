Призив на ЕЦТП - незабавно осветляване на данните за обучението на водача

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) призовава Министерството на транспорта в лицето на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно да информира обществото ясно и конкретно как е получил свидетелството си за правоуправление на моторно превозно средство (СУМПС) водачът, причинил тежката катастрофа с жертва в София, врязвайки се в автобус на градския транспорт.
И по-точно - къде и как се е обучавал и кога и как е положил изпити.
Не твърдим, че има нещо нередно, но сме категорични, че всички тези отговори се дължат на обществото. Още повече, че от години има твърдения за сериозни пропуски в процеса на обучение за СУМПС.
И не се съмняваме, че е в общ интерес всички по веригата да носят отговорност - от обучаващия, през изпитващите и самия водач, до контрола.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:57 15.08.2025
2 Сила
Коментиран от #7
10:59 15.08.2025
3 Също
11:00 15.08.2025
4 Точно така
В същото време късат по 3-4 пъти кандидати, който карат бавно и внимателно!
Спите ли спокойно !
11:01 15.08.2025
5 Изкукуригал
11:01 15.08.2025
6 Контролен балон
Коментиран от #9
11:02 15.08.2025
7 Не вАжи
До коментар #2 от "Сила":За кола ти трябва шоф. книжка или СУМПС, за самолет ти трябва бревет.
11:02 15.08.2025
8 Анджо
11:03 15.08.2025
9 Уточнение
До коментар #6 от "Контролен балон":На ДАИ
11:03 15.08.2025
10 Факти
11:04 15.08.2025
11 Точно така
Цяла нощ ги слушаме как фучат по улиците!
А повечето нямат дори книжки, просто мама и тате са им купили коли и мотори
11:06 15.08.2025
12 Някой
И нещата не са до обучение. Разни просто са идиоти. Трябва да се наказват за малките неща, че да не се стига до големите трагедии. От бездействие с десетилетия вече, отгледаха в разни среди поколение от такива идиоти. Най-редовно в София се чуват нощем и никакви мерки.
Коментиран от #16, #17
11:07 15.08.2025
13 Катаджия
Коментиран от #24
11:11 15.08.2025
14 И като
11:12 15.08.2025
15 Безсрамници
Коментиран от #18, #19
11:17 15.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Радо
До коментар #12 от "Някой":Ами как да вземат мерки , като са от нашите ,...... най големите нарушители ! И другите като гледат , гледат , удрят му една българска и те я подкарват през просото , и ето вече получава се голямата галимация ! Ето вчерашен пример : виж оня хубавец от Слънчев бряг дето изтрепа пешеходците на тротоара ,виж баща му и майка му какви са , ..... ами естествено че ще се чувства недосегаем ! След като правосъдната ни система не може да осъди един с0п0лив ц-и-г-а-н , как ще осъди тогава някой недосегаем ?
11:22 15.08.2025
18 зле
До коментар #15 от "Безсрамници":за да няма вендета!
11:22 15.08.2025
19 Българин
До коментар #15 от "Безсрамници":Името му не е българско,нещо каторамадан или мохамед и колата е от купена от наркотрафикант.
11:24 15.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 дядо поп
11:36 15.08.2025
22 Опорка
11:39 15.08.2025
23 Уточнение
Пише го по другите новинарски сайтове
11:39 15.08.2025
24 САМОХВАЛЕЩИЯ СЕ ЧЕКМЕДЖАР Е ВИНОВЕН
До коментар #13 от "Катаджия":УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПАТЕРИЦИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С НИЩО. ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИ, ЖП КАТАСТРОФИ, ИНФЛАЦИЯ! ТОТАЛЕН БЕЗХАБЕРЕН ГЕНОЦИД НА ЧЕКМЕДЖАРЯ КОЙТО СЕ ХВАЛИ САМ! ПРЕВЪРНАХА НИ ЗА 35 ГОДИНИ В КОЧИНА СВИНСКА!
09:49 15.08.2025
11:54 15.08.2025
25 Въпрос
11:55 15.08.2025