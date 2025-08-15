Новини
България »
Призив на ЕЦТП - незабавно осветляване на данните за обучението на водача
  Тема: Войната на пътя

Призив на ЕЦТП - незабавно осветляване на данните за обучението на водача

15 Август, 2025 10:54 1 671 25

  • автобус-
  • ауди-
  • катастрофа

И по-точно - къде и как се е обучавал и кога и как е положил изпити

Призив на ЕЦТП - незабавно осветляване на данните за обучението на водача - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) призовава Министерството на транспорта в лицето на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно да информира обществото ясно и конкретно как е получил свидетелството си за правоуправление на моторно превозно средство (СУМПС) водачът, причинил тежката катастрофа с жертва в София, врязвайки се в автобус на градския транспорт.

И по-точно - къде и как се е обучавал и кога и как е положил изпити.

Не твърдим, че има нещо нередно, но сме категорични, че всички тези отговори се дължат на обществото. Още повече, че от години има твърдения за сериозни пропуски в процеса на обучение за СУМПС.

И не се съмняваме, че е в общ интерес всички по веригата да носят отговорност - от обучаващия, през изпитващите и самия водач, до контрола.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    В кв Христо Ботев правят всичко.Книжки, дипломи,ТЕЛК.И всички са истински.

    10:57 15.08.2025

  • 2 Сила

    24 0 Отговор
    На летището се е обучавал ....за пилот !!! Авиаторски курс е изкарал тоя келеш гаден ....

    Коментиран от #7

    10:59 15.08.2025

  • 3 Също

    26 0 Отговор
    Осветляване и на водача и родата му за да се знае отсега, защо и този няма да получи правосъдие?

    11:00 15.08.2025

  • 4 Точно така

    26 0 Отговор
    Плащат 2000 лв и книжката е в джоба! Или си купуват книжка от провинцията!
    В същото време късат по 3-4 пъти кандидати, който карат бавно и внимателно!
    Спите ли спокойно !

    11:01 15.08.2025

  • 5 Изкукуригал

    21 1 Отговор
    И да видите как е взел изпитите се тая докато е модерно да си мутра и наркопласьо ще е така.Начело на държавата пак са мутри и наркотърговци .

    11:01 15.08.2025

  • 6 Контролен балон

    13 0 Отговор
    Регистрациите на автомобили, шофьорските изпити и издаването на СУМПС се извършват от служители на КАТ.

    Коментиран от #9

    11:02 15.08.2025

  • 7 Не вАжи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    За кола ти трябва шоф. книжка или СУМПС, за самолет ти трябва бревет.

    11:02 15.08.2025

  • 8 Анджо

    10 0 Отговор
    Тази катастрофа е апцулютен фарс и това се случва в два часът сутринта когато няма движение. За това в това време на ноща карам по бавно, заради такива майстори на волана.

    11:03 15.08.2025

  • 9 Уточнение

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Контролен балон":

    На ДАИ

    11:03 15.08.2025

  • 10 Факти

    15 0 Отговор
    През последните 5 дни, 60 % от катастрофите от млади водачи

    11:04 15.08.2025

  • 11 Точно така

    18 0 Отговор
    Уж цяла София е в камери, толкова ли е трудно да се установят среднощните джигити,които хвърчат по улиците.
    Цяла нощ ги слушаме как фучат по улиците!
    А повечето нямат дори книжки, просто мама и тате са им купили коли и мотори

    11:06 15.08.2025

  • 12 Някой

    20 0 Отговор
    Да го съдят за тероризъм и на 20-30 години затвор.
    И нещата не са до обучение. Разни просто са идиоти. Трябва да се наказват за малките неща, че да не се стига до големите трагедии. От бездействие с десетилетия вече, отгледаха в разни среди поколение от такива идиоти. Най-редовно в София се чуват нощем и никакви мерки.

    Коментиран от #16, #17

    11:07 15.08.2025

  • 13 Катаджия

    7 0 Отговор
    Ако средната скорост е била в нормата проблеми няма. Иначе ще се глобяваме, че искаме да ни сменят служебните БМВ-та. Вече им навъртяхме 400 000 км, да пазим гражданите естествено.

    Коментиран от #24

    11:11 15.08.2025

  • 14 И като

    8 1 Отговор
    незабавно се осветлят данните за обучението на водача, какво ще стане??? Точно същото.

    11:12 15.08.2025

  • 15 Безсрамници

    11 0 Отговор
    Защо криете името на убиеца?

    Коментиран от #18, #19

    11:17 15.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Радо

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Ами как да вземат мерки , като са от нашите ,...... най големите нарушители ! И другите като гледат , гледат , удрят му една българска и те я подкарват през просото , и ето вече получава се голямата галимация ! Ето вчерашен пример : виж оня хубавец от Слънчев бряг дето изтрепа пешеходците на тротоара ,виж баща му и майка му какви са , ..... ами естествено че ще се чувства недосегаем ! След като правосъдната ни система не може да осъди един с0п0лив ц-и-г-а-н , как ще осъди тогава някой недосегаем ?

    11:22 15.08.2025

  • 18 зле

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Безсрамници":

    за да няма вендета!

    11:22 15.08.2025

  • 19 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безсрамници":

    Името му не е българско,нещо каторамадан или мохамед и колата е от купена от наркотрафикант.

    11:24 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дядо поп

    3 0 Отговор
    Първи в света ползваме летящи коли в пътната мрежа.

    11:36 15.08.2025

  • 22 Опорка

    0 0 Отговор
    Пълни глупости

    11:39 15.08.2025

  • 23 Уточнение

    6 0 Отговор
    Виктор Илиев е името на шофьора причинил катастрофата, от 16 годишен е известен с "добро" поведение!
    Пише го по другите новинарски сайтове

    11:39 15.08.2025

  • 24 САМОХВАЛЕЩИЯ СЕ ЧЕКМЕДЖАР Е ВИНОВЕН

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Катаджия":

    УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПАТЕРИЦИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С НИЩО. ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИ, ЖП КАТАСТРОФИ, ИНФЛАЦИЯ! ТОТАЛЕН БЕЗХАБЕРЕН ГЕНОЦИД НА ЧЕКМЕДЖАРЯ КОЙТО СЕ ХВАЛИ САМ! ПРЕВЪРНАХА НИ ЗА 35 ГОДИНИ В КОЧИНА СВИНСКА!
    09:49 15.08.2025

    11:54 15.08.2025

  • 25 Въпрос

    1 0 Отговор
    Какво точно обучение трябва да се налага на неграмотен циГанин? Той не знае да чете, да пише, да направи нормално изречение, те взели че му дали шофьорска книжка?! Няма какво да се заблуждаваме. Тази прослойка създава огромно напрежение, несгоди, материални и финансови загуби на държавата и на останалата част от българското население. Трябват крумови закони, а и да си спомним времената при Тодор Живков. Как тогава се справяха, а сега не могат при 60000 милиционери? Явно нещо не правят както трябва.

    11:55 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове