Призив на ЕЦТП - незабавно осветляване на данните за обучението на водача

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) призовава Министерството на транспорта в лицето на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно да информира обществото ясно и конкретно как е получил свидетелството си за правоуправление на моторно превозно средство (СУМПС) водачът, причинил тежката катастрофа с жертва в София, врязвайки се в автобус на градския транспорт.

И по-точно - къде и как се е обучавал и кога и как е положил изпити.

Не твърдим, че има нещо нередно, но сме категорични, че всички тези отговори се дължат на обществото. Още повече, че от години има твърдения за сериозни пропуски в процеса на обучение за СУМПС.

И не се съмняваме, че е в общ интерес всички по веригата да носят отговорност - от обучаващия, през изпитващите и самия водач, до контрола.