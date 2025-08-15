Две жертви в морето в Бургаско за ден, съобщиха от полицията.

На 14 август е подаден за инцидент на северния плаж в Ахтопол, при който спасителите извадили от морето на брега тялото на 55-годишен софиянец.

Видими следи от насилие не са открити. Тялото е откарано за аутопсия.

При друг случай - отново на 14 август е подаден сигнал за инцидент на плаж пред хотел в Свети влас, при който по време на плуване в морето на 52-годишен българин му прилошава и изпада в безпомощно състояние.

Изтеглен е на брега от негови роднини и други посетители на плажа. Въпреки оказаната му първа помощ той е починал. Тялото му е откарано за аутопсия.