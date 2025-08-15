Новини
Две жертви в морето в Бургаско за ден

15 Август, 2025

  • море-
  • бургас-
  • удавници

Изтеглен е на брега от негови роднини и други посетители на плажа

Две жертви в морето в Бургаско за ден - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Две жертви в морето в Бургаско за ден, съобщиха от полицията.

На 14 август е подаден за инцидент на северния плаж в Ахтопол, при който спасителите извадили от морето на брега тялото на 55-годишен софиянец.

Видими следи от насилие не са открити. Тялото е откарано за аутопсия.

При друг случай - отново на 14 август е подаден сигнал за инцидент на плаж пред хотел в Свети влас, при който по време на плуване в морето на 52-годишен българин му прилошава и изпада в безпомощно състояние.

Изтеглен е на брега от негови роднини и други посетители на плажа. Въпреки оказаната му първа помощ той е починал. Тялото му е откарано за аутопсия.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 вената

    0 1 Отговор
    геройски загиват . наплива за морето не намаля . и нети се пуснала по бански да я гледа дони . с хиликоптер спасителната служба по лесно ги вади . с лодки се туткат . така е и в планината . обикаля с котките 10 ч докат стигне пострадалия . после го влачи на одеало . бавно е . в юса купили хеликоптер . с лебедка . спускат с въже 1-2 и слагат на нещо като носилка давещия се . за 2-3 минутки .

    11:33 15.08.2025

  • 2 морски

    0 1 Отговор
    Морето обича умните ,а не неразумните !!

    11:49 15.08.2025

