Калоян Методиев: Родители убийци

Родители убийци. Шофьор на 21 години, с книжка само от 2 седмици, но вече с 6 фиша за нарушения, уби човек и рани още 6, трима с опасност за живота, в центъра на София.
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".
Със скъпо спортно ауди се заби в автобус. Какви са тия хора да му купят толкова скъпа и мощна кола? Мислех, че след убийството на Милен Цветков това ще спре.
Родители богаташи ще спрат да купуват на децата си ултра скъпи автомобили оръжия.
Нито имат психика, нито са заслужили, нито са изкарали свои пари, не са се бъхтали в живота, не знаят стойността им, тоест за такива "деца" тези придобивки не са ценност, а даденост.
Това е моделът на провалените държави и криминални общества.
Само с драконовски закони това не се оправя. Оправя се с данъчна регулация на лукса и униформено възпитание в училищата.
Сталин
Коментиран от #21
11:49 15.08.2025
Във факти
До коментар #3 от "Уточнение":Не е разрешено да се пишат имената на наши хора
16 УПРАВЛЯВАЩИТЕ УБИЙЦИ ТИКВЕНИ
До коментар #2 от "няма държава":УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПАТЕРИЦИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С НИЩО. ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИ, ЖП КАТАСТРОФИ, ИНФЛАЦИЯ! ТОТАЛЕН БЕЗХАБЕРЕН ГЕНОЦИД НА ЧЕКМЕДЖАРЯ КОЙТО СЕ ХВАЛИ САМ! ПРЕВЪРНАХА НИ ЗА 35 ГОДИНИ В КОЧИНА СВИНСКА!
09:49 15.08.2025
11:51 15.08.2025
19 Уточнение
До коментар #15 от "Във факти":Само тук отсъства името на Виктор Илиев, който се оказа, че е хващан и за кражба.
Издигна се- вече има и жертви!
11:54 15.08.2025
21 За твое
До коментар #10 от "Сталин":Сведение да си бакшиш тогава трябваше да си професионалист и поне три години да си карал автобус.
11:56 15.08.2025
22 Сила
До коментар #14 от "ЗуЗу":В Норвегия за последните 20 години няма загинало дете при пътнотранспортни произшествия .....за 20 години !!! Само вчера на Слънчака смазаха три или четири деца бяха ....?!!
11:56 15.08.2025
