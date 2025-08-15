Калоян Методиев: Родители убийци

Родители убийци. Шофьор на 21 години, с книжка само от 2 седмици, но вече с 6 фиша за нарушения, уби човек и рани още 6, трима с опасност за живота, в центъра на София.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Със скъпо спортно ауди се заби в автобус. Какви са тия хора да му купят толкова скъпа и мощна кола? Мислех, че след убийството на Милен Цветков това ще спре.

Родители богаташи ще спрат да купуват на децата си ултра скъпи автомобили оръжия.

Нито имат психика, нито са заслужили, нито са изкарали свои пари, не са се бъхтали в живота, не знаят стойността им, тоест за такива "деца" тези придобивки не са ценност, а даденост.

Снимка: Фейсбук

Това е моделът на провалените държави и криминални общества.

Само с драконовски закони това не се оправя. Оправя се с данъчна регулация на лукса и униформено възпитание в училищата.