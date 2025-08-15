Новини
Калоян Методиев: Родители убийци

Калоян Методиев: Родители убийци

15 Август, 2025 11:41 1 244 28

Само с драконовски закони това не се оправя. Оправя се с данъчна регулация на лукса и униформено възпитание в училищата

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Родители убийци. Шофьор на 21 години, с книжка само от 2 седмици, но вече с 6 фиша за нарушения, уби човек и рани още 6, трима с опасност за живота, в центъра на София.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Със скъпо спортно ауди се заби в автобус. Какви са тия хора да му купят толкова скъпа и мощна кола? Мислех, че след убийството на Милен Цветков това ще спре.

Родители богаташи ще спрат да купуват на децата си ултра скъпи автомобили оръжия.

Нито имат психика, нито са заслужили, нито са изкарали свои пари, не са се бъхтали в живота, не знаят стойността им, тоест за такива "деца" тези придобивки не са ценност, а даденост.

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук

Това е моделът на провалените държави и криминални общества.

Само с драконовски закони това не се оправя. Оправя се с данъчна регулация на лукса и униформено възпитание в училищата.


  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Купили му книжка и Мерцедес а сега реват.

    11:42 15.08.2025

  • 2 няма държава

    26 1 Отговор
    Затвор за 20 години за иди ота , а всичко друго ще му е награда !!

    Коментиран от #16

    11:44 15.08.2025

  • 3 Уточнение

    24 0 Отговор
    Виктор Илиев е името на шофьора причинил катастрофата, от 16 годишен е известен с "добро" поведение!
    Пише го по другите новинарски сайтове

    Коментиран от #15

    11:45 15.08.2025

  • 4 Сила

    23 0 Отговор
    Родители милиционери ....в милиционерска държава с милиционерска олигархия , с милиционерска ценностна система , това е БГ то всъщност !!! И няма да се промени нищо , не се и надявайте !!! Просто ако имате възможност се махайте , или поне децата ви ...

    11:45 15.08.2025

  • 5 Трол

    2 14 Отговор
    Тези младежи имат права и се нуждаят от подкрепа и разбиране. Не са искали да извършват престъпление, учтиви са и винаги поздравяват.

    11:45 15.08.2025

  • 6 да да

    12 1 Отговор
    Даже му купили книжка на хайванина-убиец....

    11:47 15.08.2025

  • 7 флип

    23 2 Отговор
    Сега родителите са на полусъединител и само чакат да видят кои са прокурора и съдията да ги позлатят и да се свършва с тази малка досадна случка, е убило някого съсипало няколко човешки съдби, няма да му разваляме лятото на момчето за подобни дреболии

    11:47 15.08.2025

  • 8 Умрелите

    12 0 Отговор
    Са си умрели ами дайте да спасяваме момчето,че има пари още за харчене. А съдиите имат деца и внуци за оправяне

    11:48 15.08.2025

  • 9 Сталин

    12 4 Отговор
    На всички в България ни писна от вас негодници ,всеки ден само скандали ,кражби ,корупция ,бандити и мутри, трябва да поканим Путин в България да наведе ред е колонията на Сащ,или най добре да поканим Ким Чен да менажира България

    11:48 15.08.2025

  • 10 Сталин

    13 2 Отговор
    Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени

    Коментиран от #21

    11:49 15.08.2025

  • 11 Мда

    7 1 Отговор
    така става като им забраниха тротинетките през нощта !

    11:49 15.08.2025

  • 12 така ли

    10 0 Отговор
    Да му скъсат оъза.....

    11:50 15.08.2025

  • 13 е нали не било на негово име

    5 0 Отговор
    не пие . грешка в управлението е довела до 1 убит и 6-7 ранени . стария сириец е станал косвена жертва . мигрантец . не работи . застраховка има . за 2 седмици колко да надгради . толкова си може . има кат има и съд . саморазправата е наказуема . внушенията и образуването на омрази се наказват . нощем е така навсякъде по света .

    11:50 15.08.2025

  • 14 ЗуЗу

    7 1 Отговор
    Нали все ни говорят, че България трябва да е “нормална европейска страна”? Финландската столица Хелзинки онзи ден се похвали с една година БЕЗ инциденти с фатален край. Това изобщо може ли да си го представите у нас? Аз лично - не.

    Коментиран от #22

    11:51 15.08.2025

  • 15 Във факти

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Уточнение":

    Не е разрешено да се пишат имената на наши хора

    Коментиран от #19

    11:51 15.08.2025

  • 16 УПРАВЛЯВАЩИТЕ УБИЙЦИ ТИКВЕНИ

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "няма държава":

    УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПАТЕРИЦИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С НИЩО. ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИ, ЖП КАТАСТРОФИ, ИНФЛАЦИЯ! ТОТАЛЕН БЕЗХАБЕРЕН ГЕНОЦИД НА ЧЕКМЕДЖАРЯ КОЙТО СЕ ХВАЛИ САМ! ПРЕВЪРНАХА НИ ЗА 35 ГОДИНИ В КОЧИНА СВИНСКА!
    09:49 15.08.2025

    11:51 15.08.2025

  • 17 Потрес

    6 0 Отговор
    Не може да не прави впечатление, как укриват името на шофьора вероятно давайки време на родата му да се подготви с ПР, журналисти, адвокати и каквото се сетите?

    11:52 15.08.2025

  • 18 Росен

    6 1 Отговор
    Честит празник ма всички християни! Мисля, че в съвсем близко време ще се отмъщава лично. Ще му кипне на някой, няма да има какво да губи и ще стане..... Ако не искате да се превърнем в Азия и Южна Америка вземете мерки навреме,защото фитила вече е запален. Вчера в Сл. Бряг, днес София, довечера Бог знае къде.

    11:53 15.08.2025

  • 19 Уточнение

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Във факти":

    Само тук отсъства името на Виктор Илиев, който се оказа, че е хващан и за кражба.
    Издигна се- вече има и жертви!

    11:54 15.08.2025

  • 20 истината

    2 1 Отговор
    КОга ще кажете истината???Говорим за гонките ,които са ежедневие по софия след 23часа?Той ако е на 2 седмици шофьор няма да лети с 200!Как един милиционер не се намери след 23часа да ги дебне като летят по ломско и моторите им реват като излитащ самолет!От 1878г ви управляват Не българи ,а просийски марионетки с една цел да ви обират и промият съзнанието ви в не-българи ,а просийски подлоги!

    11:55 15.08.2025

  • 21 За твое

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Сведение да си бакшиш тогава трябваше да си професионалист и поне три години да си карал автобус.

    11:56 15.08.2025

  • 22 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЗуЗу":

    В Норвегия за последните 20 години няма загинало дете при пътнотранспортни произшествия .....за 20 години !!! Само вчера на Слънчака смазаха три или четири деца бяха ....?!!

    11:56 15.08.2025

  • 23 1488

    3 0 Отговор
    а депутатите кви коли карате ?
    голф 4 за 1000 лв като мен ?

    11:56 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Варна

    1 0 Отговор
    Да, но няма държава за други неща пак и лукса на богатите да оправи, ПЪЛЕН АБСУРД!!!

    12:01 15.08.2025

  • 26 Костадинов

    0 0 Отговор
    Важното е да се протестира срещу еврото

    12:01 15.08.2025

  • 27 Камен

    0 0 Отговор
    За съжеление така става при купуването на книжки!

    12:04 15.08.2025

  • 28 Ченге

    1 0 Отговор
    А защо взимам 5 бона??????

    12:04 15.08.2025

