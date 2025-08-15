Любомир Аламанов: На нас война не ни трябва, сами се изтребваме...

На нас война не ни трябва, сами се изтребваме...
Вчера 18-годишен шофьор на АТВ предизвиква тежък инцидент в Слънчев бряг, блъскайки трима възрастни и три деца, като не е направил опит да спре. Двама от пострадалите са в много тежко състояние и с опасност за живота - 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момченце. Шофьорът е с шофьорска книжка от месец май. По информация на NOVA и двамата му родители работят в системата на МВР.
Това коментира във "Фейсбук" Любомир Аламанов.
Снощи 21-годишен младеж със стаж зад волана от две седмици, лети по софийските улици с мощен автомобил с над 170 км/ч. по първоначални преценки. Изпуска завой, не прави и опит да спре и се врязва в автобуса, който чака на червен светофар. Силата на сблъсъка е толкова голяма, че автобусът подскача, придвижва се напред и едва не удря таксито пред него. При инцидента на място загива един човек - пътник от автобуса, а шест души са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата, както и пътници от двете превозни средства.
За едно денонощие има 5 /петима/ загинали в пътнотранспортни произшествия. Само за едно денонощие.
Както написах и след катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна - нищо няма да се промени.
Няма да се промени, защото ние не искаме да се променим.
А ние трябва да се променим, за да променим обществото и системата, в която живеем. И тогава може би:
- родителите няма да подаряват мощни автомобили на децата си преди да са готови за тях;
- МВР ще има професионално ръководство;
- фондовете за пострадали от катастрофи ще се изразходват за истински кампании за превенция и образоване на децата, а не за скъпи коли на криещи се в храстите полицаи;
- катаджиите ще успеят да спрат нощните гонки по булевардите;
- няма да се крадат пари от асфалт, маркировка, обезопасяване, знаци и всичко друго, което спасява животи;
- няма да има "купени" книжки;
- незаконно забогателите хора няма да парадират по улиците, защото ще се притесняват от институциите;
- самите институции ще си вършат работата без да чакат да има протести;
- депутатите ще разберат, че само с формално увеличаване на наказанията нищо не се постига.
Може би.
Съболезнования на близките. Съболезнования и на обществото ни. Ако ние не се променим, ако нищо не се промени, ще се избием сами. На нас война не ни трябва.
Спокоен ден!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
18:02 15.08.2025
2 Оценка слаб 2 за МВР
18:02 15.08.2025
3 Бай Хасан
18:02 15.08.2025
5 Дух
Коментиран от #19
18:04 15.08.2025
6 КАТ да влизат всяка седмица в махалите
18:04 15.08.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #16
18:04 15.08.2025
8 За такива психопати,
Тогава нямаше такива!
Коментиран от #28
18:04 15.08.2025
9 Дух
18:04 15.08.2025
10 За българите,
Коментиран от #20
18:06 15.08.2025
11 1111
18:06 15.08.2025
12 1488
Коментиран от #14
18:06 15.08.2025
13 пак този
Коментиран от #21
18:07 15.08.2025
14 1488
До коментар #12 от "1488":днес гледам полицай спрял на забранено място дето глобяват, а той си спря и си тръгна пеш
18:08 15.08.2025
16 "Последен",
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Носи се приказка, че "космонавта" от нощес бил синът ти....?
18:11 15.08.2025
17 Лост
18:12 15.08.2025
18 Бързат някои
18:13 15.08.2025
19 вСИЧКОТО
До коментар #5 от "Дух":Селяндур ----На БМВ
18:13 15.08.2025
20 КОЛЬО ПАРЪМА
До коментар #10 от "За българите,":ТОЯ Е ЦИГАНИН НЕ ЛАУН
18:14 15.08.2025
21 арх ЯСТРЕБОВСКИ
До коментар #13 от "пак този":И НЯМА МИЛИЦИЯ НЯМА ПОЛИЦИЯ ГРАДЪТ СПИ---КАКВО ИМАТЕ В ПРЕДВИД-----СИГУРНОСТ СПОКОИСТВИЕ
18:17 15.08.2025
22 Бай Иван
18:19 15.08.2025
23 Гост
18:21 15.08.2025
24 Пропуснал
18:25 15.08.2025
25 Васил
18:25 15.08.2025
26 дядото
18:31 15.08.2025
27 Проктолог
18:35 15.08.2025
28 ПАК СИ ГИ ИМАШЕ
До коментар #8 от "За такива психопати,":НОООО-БЯХА НА ИЗЧЕЗВАНЕ
18:39 15.08.2025