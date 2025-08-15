Новини
Любомир Аламанов: На нас война не ни трябва, сами се изтребваме...
Любомир Аламанов: На нас война не ни трябва, сами се изтребваме...

15 Август, 2025 18:01 747 28

Няма да се промени, защото ние не искаме да се променим

Любомир Аламанов: На нас война не ни трябва, сами се изтребваме... - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов

На нас война не ни трябва, сами се изтребваме...

Вчера 18-годишен шофьор на АТВ предизвиква тежък инцидент в Слънчев бряг, блъскайки трима възрастни и три деца, като не е направил опит да спре. Двама от пострадалите са в много тежко състояние и с опасност за живота - 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момченце. Шофьорът е с шофьорска книжка от месец май. По информация на NOVA и двамата му родители работят в системата на МВР.

Това коментира във "Фейсбук" Любомир Аламанов.

Снощи 21-годишен младеж със стаж зад волана от две седмици, лети по софийските улици с мощен автомобил с над 170 км/ч. по първоначални преценки. Изпуска завой, не прави и опит да спре и се врязва в автобуса, който чака на червен светофар. Силата на сблъсъка е толкова голяма, че автобусът подскача, придвижва се напред и едва не удря таксито пред него. При инцидента на място загива един човек - пътник от автобуса, а шест души са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата, както и пътници от двете превозни средства.

За едно денонощие има 5 /петима/ загинали в пътнотранспортни произшествия. Само за едно денонощие.

Както написах и след катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна - нищо няма да се промени.

Няма да се промени, защото ние не искаме да се променим.

А ние трябва да се променим, за да променим обществото и системата, в която живеем. И тогава може би:

- родителите няма да подаряват мощни автомобили на децата си преди да са готови за тях;

- МВР ще има професионално ръководство;

- фондовете за пострадали от катастрофи ще се изразходват за истински кампании за превенция и образоване на децата, а не за скъпи коли на криещи се в храстите полицаи;

- катаджиите ще успеят да спрат нощните гонки по булевардите;

- няма да се крадат пари от асфалт, маркировка, обезопасяване, знаци и всичко друго, което спасява животи;

- няма да има "купени" книжки;

- незаконно забогателите хора няма да парадират по улиците, защото ще се притесняват от институциите;

- самите институции ще си вършат работата без да чакат да има протести;

- депутатите ще разберат, че само с формално увеличаване на наказанията нищо не се постига.

Може би.

Съболезнования на близките. Съболезнования и на обществото ни. Ако ние не се променим, ако нищо не се промени, ще се избием сами. На нас война не ни трябва.

Спокоен ден!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гого

    5 2 Отговор
    Днес има и добра новина АПИ обезопаси всички 36 рискови пътни отсечки !

    18:02 15.08.2025

  • 2 Оценка слаб 2 за МВР

    17 1 Отговор
    и министъра Митов, болонката на Пеевски

    18:02 15.08.2025

  • 3 Бай Хасан

    15 1 Отговор
    Талибани зад волани

    18:02 15.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дух

    5 10 Отговор
    Да прав е този смотан зеленчук ,в България почти всичко е Копейка ,а територията тъне във Кочина Мизерия тъпотия простащина цинизъм и разруха

    Коментиран от #19

    18:04 15.08.2025

  • 6 КАТ да влизат всяка седмица в махалите

    11 0 Отговор
    на проверка, да се конфискуват автомобили, да се правят пълни прегледи

    18:04 15.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Миналата седмица бях във Слънчев бряг и гледах този младеж с червеният минихамър как лети по улиците и надува чалга а патрулките на всяка пресечка се правят че не виждат.

    Коментиран от #16

    18:04 15.08.2025

  • 8 За такива психопати,

    16 2 Отговор
    само соца беше решението!
    Тогава нямаше такива!

    Коментиран от #28

    18:04 15.08.2025

  • 9 Дух

    4 0 Отговор
    И да допълня във скука също ,....

    18:04 15.08.2025

  • 10 За българите,

    5 1 Отговор
    само жестока диктатура! Кола ще ми кара. Щом няма мозък, само пеша да ходи!

    Коментиран от #20

    18:06 15.08.2025

  • 11 1111

    1 0 Отговор
    Мразя клишетата!

    18:06 15.08.2025

  • 12 1488

    5 0 Отговор
    и туй го казва гвардеец на мафията

    Коментиран от #14

    18:06 15.08.2025

  • 13 пак този

    6 0 Отговор
    Няма полиция и правосъдие! Ако тези си полежат 20 години в затвора и платят по 100000 кръвнина да видиш как бързо ще мирясат другите. Няма истински съд и полиция само прибират парите.

    Коментиран от #21

    18:07 15.08.2025

  • 14 1488

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "1488":

    днес гледам полицай спрял на забранено място дето глобяват, а той си спря и си тръгна пеш

    18:08 15.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 "Последен",

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Носи се приказка, че "космонавта" от нощес бил синът ти....?

    18:11 15.08.2025

  • 17 Лост

    1 0 Отговор
    Любомир Аламанов хубаво ги реди ,но ...и цял живот е работил ПР на големите компании в България.И с какво те са помогнали на обикновените българи?

    18:12 15.08.2025

  • 18 Бързат някои

    1 0 Отговор
    Карат някои пияни, дрогирани хващат. Крият се причините и шофьорите не знаят. Добре че има кат . А 500 измират. 200 пешеходци и 300 шофьори. Много са пияни, дрогирани, без книжки, шизофренни. Това е . Всяка година. Скоростта убива, децата нямат спирачки и умения. Просто слизат на пътя . Внимавайте.

    18:13 15.08.2025

  • 19 вСИЧКОТО

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дух":

    Селяндур ----На БМВ

    18:13 15.08.2025

  • 20 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "За българите,":

    ТОЯ Е ЦИГАНИН НЕ ЛАУН

    18:14 15.08.2025

  • 21 арх ЯСТРЕБОВСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "пак този":

    И НЯМА МИЛИЦИЯ НЯМА ПОЛИЦИЯ ГРАДЪТ СПИ---КАКВО ИМАТЕ В ПРЕДВИД-----СИГУРНОСТ СПОКОИСТВИЕ

    18:17 15.08.2025

  • 22 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Селяндур = БМВ

    18:19 15.08.2025

  • 23 Гост

    1 0 Отговор
    Меверето не иска нищо да се промени. От една страна са абсолютно нефелни и некадърни, и нямат капка акъл за да измислят как, и от друга страна са част от мафията. Няма кво да стане...

    18:21 15.08.2025

  • 24 Пропуснал

    0 0 Отговор
    Само че е пропуснал ония с камионите, профитата...

    18:25 15.08.2025

  • 25 Васил

    3 0 Отговор
    Промяната трябва да дойде от високо ама докато са на власт Боко и Шиши няма да има такава.

    18:25 15.08.2025

  • 26 дядото

    2 0 Отговор
    стига глупости.кои ние да се променим.това циганче има ли основно образование.от къде и с чисти пари ли е купена колата.защо много хора не спазват законите.не е е,държавата трябва да се промени,боклуците да бъдат изметени,вкл. и тези в парламента и властта.така вече не става.опомнете се.

    18:31 15.08.2025

  • 27 Проктолог

    0 0 Отговор
    Излезте пред камерите и започнете с дейността Контрол на Автомобилния Транспорт ( КАТ),

    18:35 15.08.2025

  • 28 ПАК СИ ГИ ИМАШЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "За такива психопати,":

    НОООО-БЯХА НА ИЗЧЕЗВАНЕ

    18:39 15.08.2025

