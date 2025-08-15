Любомир Аламанов: На нас война не ни трябва, сами се изтребваме...

На нас война не ни трябва, сами се изтребваме...

Вчера 18-годишен шофьор на АТВ предизвиква тежък инцидент в Слънчев бряг, блъскайки трима възрастни и три деца, като не е направил опит да спре. Двама от пострадалите са в много тежко състояние и с опасност за живота - 35-годишна жена и 4-годишното ѝ момченце. Шофьорът е с шофьорска книжка от месец май. По информация на NOVA и двамата му родители работят в системата на МВР.

Това коментира във "Фейсбук" Любомир Аламанов.

Снощи 21-годишен младеж със стаж зад волана от две седмици, лети по софийските улици с мощен автомобил с над 170 км/ч. по първоначални преценки. Изпуска завой, не прави и опит да спре и се врязва в автобуса, който чака на червен светофар. Силата на сблъсъка е толкова голяма, че автобусът подскача, придвижва се напред и едва не удря таксито пред него. При инцидента на място загива един човек - пътник от автобуса, а шест души са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата, както и пътници от двете превозни средства.

За едно денонощие има 5 /петима/ загинали в пътнотранспортни произшествия. Само за едно денонощие.

Както написах и след катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна - нищо няма да се промени.

Няма да се промени, защото ние не искаме да се променим.

А ние трябва да се променим, за да променим обществото и системата, в която живеем. И тогава може би:

- родителите няма да подаряват мощни автомобили на децата си преди да са готови за тях;

- МВР ще има професионално ръководство;

- фондовете за пострадали от катастрофи ще се изразходват за истински кампании за превенция и образоване на децата, а не за скъпи коли на криещи се в храстите полицаи;

- катаджиите ще успеят да спрат нощните гонки по булевардите;

- няма да се крадат пари от асфалт, маркировка, обезопасяване, знаци и всичко друго, което спасява животи;

- няма да има "купени" книжки;

- незаконно забогателите хора няма да парадират по улиците, защото ще се притесняват от институциите;

- самите институции ще си вършат работата без да чакат да има протести;

- депутатите ще разберат, че само с формално увеличаване на наказанията нищо не се постига.

Може би.

Съболезнования на близките. Съболезнования и на обществото ни. Ако ние не се променим, ако нищо не се промени, ще се избием сами. На нас война не ни трябва.

Спокоен ден!