Шофьорът-убиец от Слънчев бряг имал книжка от 3 месеца, а мама и татко били полицаи

15 Август, 2025 17:09 3 144 41

Прокуратурата призна с половин уста, че полицаите разследвали немарливо катастрофата, защото виновникът бил син на техни колеги от РПУ-то в Несебър

Шофьорът-убиец от Слънчев бряг имал книжка от 3 месеца, а мама и татко били полицаи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът-убиец от Слънчев бряг имал книжка от 3 месеца, а мама и татко били полицаи. Едва днес той е задържан за 72 часа.

Младият шофьор е обвинен в причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на 5 пешеходци, настъпили като резултат от пътнотранспортно произшествие.

Комисар Димитров посочи, че обвиняемият е правоспособен водач и притежава свидетелство за правоуправление на МПС, издадено от месец май 2025 година. Транспортното средство, с което е допуснато пътнотранспортното произшествие, е надлежно регистрирано и с преминат годишен технически преглед.

Комисар Димитров акцентира и върху факта, че след нарочна заповед на директора на ОД на МВР-Бургас е започнала вътрешна проверка, обект на която ще бъдат действията на полицейските служители, работели по случая, тъй като след установяване на самоличността на Н.Б. е станало ясно, че родителите му са служители на РУ- Несебър.

Ето и цялото съобщение от Прокуратурата:

Районна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа Н.Б. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг. То е квалифицирано по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, б. „б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 и чл.5, ал.1 от ЗДвП. Подробности от разследването по случая предоставиха пред медиите днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова и комисар Марин Димитров – директор на „Охранителна полиция и КАТ“ при ОД на МВР-Бургас.

Събраните към настоящия момент доказателства сочат, че е налице обосновано предположение, за това, че обвиняемият, управлявайки електро-моторно пътно превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата, в резултат от което е напуснал пътното платно и е предизвикал ПТП с движещите се пеша пострадали лица. По досъдебното производство са назначени автотехническа експертиза, която да установи механизма на извършване на деянието, скоростта на превозното средство, както и дали то е изправно, съобщи прокурор Маркова. Назначени са и съдебномедицински експертизи, които да квалифицират вида на нараняванията на пострадалите. Обект на експертно изследване ще бъдат и записите на случилото се, приобщени към досъдебното производство.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в Районен съд-Несебър искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.


  • 1 Сега мама

    28 0 Отговор
    и татко ще бъде бай Ставри...

    Коментиран от #13

    17:10 15.08.2025

  • 2 вече всичко е ясно щом мама и тате полиц

    58 1 Отговор
    ЩОМ МАМА И ТАТЕ СА ПОЛИЗАЙ значи има на кого да се обади като го спрат техните

    нали затова им вдигнаха заплатите

    значи тоя е безнаказан отвсякъде

    17:11 15.08.2025

  • 3 си дзън

    59 0 Отговор
    Така е: мама и татко били полицаи, дядо - прокурор, баба - съдия, вуйчо - кмет...
    Газиш - бегаш. И да те хванат - ще ти се извинят всички.

    Коментиран от #9, #21

    17:12 15.08.2025

  • 4 кога си син на милиционери

    38 1 Отговор
    ама ти знаеш ли кои е баща ми бе ей?

    я звънни да му се представиш кои си ти дето ме спираш!
    сега ще ти издиктувам номера му !

    утре с увилнен да знаеш и мама е милиционер щото

    17:12 15.08.2025

  • 5 с големите заплати

    32 0 Отговор
    ще платят където трябва

    17:13 15.08.2025

  • 6 Сила

    40 1 Отговор
    Моля някой да разясни ....ако баща ми е полицай и аз убия по случайност детето на друг полицай ( колега ) и кво прайме са ??! Ще ме пуснат ли ....а лекари , учители , овчари , хлебари , монтьори ....те какво ??!

    Коментиран от #32

    17:15 15.08.2025

  • 7 те ми да да ама не

    38 0 Отговор
    Не очаквам правосъдие и в този случай! Всичко е ясно!

    17:15 15.08.2025

  • 8 Ама

    23 2 Отговор
    Детето е невинно ,бързо го пускайте има още хора за убиване

    17:16 15.08.2025

  • 9 Сила

    30 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    "Полицай е моят татко ,полицай ще бъда аз ...." Народно творчество

    17:16 15.08.2025

  • 10 Пуфи

    32 0 Отговор
    Родителите на убийците шофьори от София и слънчев бряг ще се събират да обменят информация за комисионните които да внесат у джуджетата че да отърват издънките си

    17:17 15.08.2025

  • 11 Карал

    50 0 Отговор
    като бесен , никакъв спирачен път , никакво изявление на полицията и прокуратурата и полицията , министър Дани се покрил , а толкова хора са осакатени , между тях има и между живота и смъртта , една от жертвите на извършилите това ужасно престъпление е само на три годинки . Мъка и гняв !

    17:17 15.08.2025

  • 12 Човек

    34 0 Отговор
    Колегиалност милиционерска. Обикновенно нищо не последва в територията за държавните служители от милицията. Може би мъмрене пред строя.

    17:17 15.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Питам:

    33 1 Отговор
    Чий го търси АТВ дори електрическо в морски курорт? Това АТВ е да офроуд, но келеша нали трябва да се ФУКА И КЕФИ! ТОЙ КЕФА ЦЕНА НЯМА , НО ВОДИ ДО ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ! И сега ще стане като шуменския Жечко: много пари, съдът е наш , ще плачем и съжаляваме, няколко години разтакаване и накраяя се събере 1 година ефективно, я не!

    17:21 15.08.2025

  • 15 Лост

    30 0 Отговор
    Сега превозното средство ще се самозапали,като случая на полицейския паркинг в Шумен.А какво е тежка телесна повреда ,след като това е средна?

    Коментиран от #24

    17:25 15.08.2025

  • 16 Тежка

    22 0 Отговор
    карма вече тегне над престъпника и над всички прикриващи с мушенгии мръсното му деяние , изчистване няма генерации след тях . Не знам как биха се почувствали , ако жертвите са техни близки , ако децата , които са между живота и смъртта са техни деца..... Дори човек да не е медик знае какво означава червено мозъчна травма .

    Коментиран от #27

    17:26 15.08.2025

  • 17 г-н

    30 0 Отговор
    Мафията ни управлява на убиеца в София са изписани целите имена на тоя съкратено - Н.Б.

    Коментиран от #19

    17:26 15.08.2025

  • 18 @@@

    22 0 Отговор
    Не знам колко века еволюция трябва да минат, та професията полицай от обидна , да стане нещо което предизвиква уважение.Удобрението към това съсловие вече е в минусовия сектор.

    17:27 15.08.2025

  • 19 Факт

    25 0 Отговор

    До коментар #17 от "г-н":

    И снимки с физиономията му има ! А на тоя милиционерски син ?

    17:28 15.08.2025

  • 20 КалинкоБрат

    22 0 Отговор
    Пак милиционерски ескорт и стълби начи а?

    17:31 15.08.2025

  • 21 Арена Арменец

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Бащата ПОЛИЦАЙ
    Майката СЪДийка

    17:47 15.08.2025

  • 22 Сега

    15 0 Отговор
    тая, електричката с която сгази хората, сигурно ще даде накъсо, на полицейския паркинг, и ще изгори като двутактово масло в резачка.

    17:53 15.08.2025

  • 23 Имената

    17 0 Отговор
    На всички убийци , изнасилвачи
    Трябва да бъдат публикувани.

    Стига с тези Инициали .

    Всички медии трябва да ги публикуват
    Снимка и Име .

    17:53 15.08.2025

  • 24 Интересно

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лост":

    Как се самозапалва кола
    Когато преди това
    Пожарникарите са отрязали кабелите
    На акумулатора?

    Хахахаха

    17:56 15.08.2025

  • 25 един там

    6 0 Отговор
    А гражданска застраховка има ли? И кой ще плаща щетите?

    18:00 15.08.2025

  • 26 Нещо за убийство на човек

    8 0 Отговор
    да кажат - "Младият шофьор е обвинен в причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на 5 пешеходци"(c) или нямаше такова нещо?

    18:01 15.08.2025

  • 27 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тежка":

    Стига с тия карми-марми и други глупости. Аман от облъчени!
    Никаква карма не тегне над тоя и над подобните му. Къде по-големи злодеи живеят до преклонна възраст и умират спейки без да усетят нищо. А до вчера са паравили такива гнусотии, че свят ше ти се завие.
    Или ще ме убедиш, че Сорос е светец и за това живее толкова дълго и не боледува? А примерно тия хорица, дето ги е осакатил тоя милиционерски син са най-големите грешници и за това сега не се знае дали ще оживеят, а ако случайно оживеят, какъв ли живот ще е тяхното. Щото не знаеш колко ще се оправи един човек със счупен таз? Да ама аз имам такъв приятел. Вече 20 години от как един мина с колата си през него и му счупи таза. Та тояй едва ходи с две патерици и това се смята за голям късмет изобщо.
    Сига с тия карми и глупости! Бог не е нито добър, нито лош. Бог никого не наказва. Той просто ни дава живот.

    18:10 15.08.2025

  • 28 ШЕФА

    10 0 Отговор
    Във Блиц има снимка на полецейското копе..... физиономия на пълен дебил,завършен неграмотен нищо правещ и нищо можещ дебил ! Този ако го попита някой кой е Иван Вазов ще каже че е фолк певец !

    18:11 15.08.2025

  • 29 милисай е моа татку

    2 0 Отговор
    милисай ште съм и ас !

    18:13 15.08.2025

  • 30 Хмм

    5 0 Отговор
    Само татко е полицай , мама е в съда . Няма да лежи и ден !!! Наше момче е ....

    18:15 15.08.2025

  • 31 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Ако имат капка чест и се докаже, че е витовен,, трябва да напуснат системата на МВР. Но в Бълтария честта е едно от най-дефицитните неща.

    Коментиран от #34

    18:16 15.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Буха ха

    1 0 Отговор
    Това е като дилемата на БХК. Роми бият хомосексуалисти, ами сега?

    18:22 15.08.2025

  • 34 Пешо от панелката

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абсурдистан":

    Някога пагонът е бил символ на чест и достойнство. Някога, сега не е

    Коментиран от #39

    18:25 15.08.2025

  • 35 И така

    1 0 Отговор
    Заслужава медал с почести, защото е обезвредил терористи, които са планирали атентат и са били заплаха за националната сигурност.

    18:28 15.08.2025

  • 36 Мав

    1 0 Отговор
    Каква демокрация търсиш от комунисти? Народът нищо не направи да им отреже пипалата! Военните, генералите, отказаха да застанат на страната на народа и сложиха и те корумпираните бизнес костюми. Останаха си непокътнати! Не беше зачистена и корумпираната шайка останала от времената на БКП в България. Те си останаха. Мрежите им, взаимовръзките им, поколенията им, ресурсите им. Те си останаха и се чувстват още по-нагли отвсякога. И са внедрени в почти всички български институции. Сред нас са, дори следят дейността на своите съграждани. Докладват където трябва. И ако е наложително се взимат съответните мерки да се предотврати бъдеща заплаха за корумпирания организам. Това си е направо един пълноправен добре работещ организъм, който се защитава от външно влияние и възможно заплахи. И когато е необходимо се активира за обезвреждането на заплахата. Като това което направи същия този организъм срещу кмета на Варна. В София. И вероятно е задействан и в други градове. Този корумпиран организъм се защитава. Вече няколко от последните години много яростно се защитава. И хората не могат ясно да проследят процесите в държавата, кой какво е и какво иска. И тоне много ясно. Искат парите, властта и контрола. И се прави всичко възможно обществото да бъде тероризирано и държано под напрежение чрез раздаване на жалки присъди, ако изобщо се стигне до разследването.

    18:29 15.08.2025

  • 37 Защо обвинение е средна телесна повреда

    2 0 Отговор
    Не мога да повярвам обвинителка с остър тон обяснява по телевизията , че състоянието на ранените не е уточнено. Майка и дете са в кома ! Още две деца ранени едното тежко. Още един човек ранен. Освен водача И за шест човека ранени , тримата тежко с тон ни обяснява че е средна телесна повредата. Не е арестуван нищо ?!?

    18:31 15.08.2025

  • 38 Нее изнената, че Мама и Татко са Полицай

    1 0 Отговор
    Тези Родители отглеждат меко казано Келеши!!

    18:32 15.08.2025

  • 39 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пешо от панелката":

    Но откакто военните, и генерали, предадоха народа и станаха корумпирани мафиоти и бизнесмени няма как да е символ на чест и престиж. Въпреки, че все още уважавам човекът в униформа. Но в никакъв случай корумпирания негодник ограбваш своята държава и народ, набутал си децата на хранилката в някоя институция и тероризиращ общество. Това е позор и падение на селяндурщината.

    18:32 15.08.2025

  • 40 Ддд

    1 0 Отговор
    Двама са в реанимация с черепно мозъчна травма и смачкан гръден кош, трети със счупен таз.......е това средни телесни повреди ли са.....Как ги квалифицират тези повреди?

    18:36 15.08.2025

  • 41 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ МУ ПИШЕТЕ ИМЕТО.ДА НЕ ИЗЛАГАТЕ РОДИТЕЛИТЕ МУ КОИТО СА ПОЛИЦАЙ ЛИ

    18:41 15.08.2025

