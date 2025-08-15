Шофьорът-убиец от Слънчев бряг имал книжка от 3 месеца, а мама и татко били полицаи. Едва днес той е задържан за 72 часа.
Младият шофьор е обвинен в причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на 5 пешеходци, настъпили като резултат от пътнотранспортно произшествие.
Комисар Димитров посочи, че обвиняемият е правоспособен водач и притежава свидетелство за правоуправление на МПС, издадено от месец май 2025 година. Транспортното средство, с което е допуснато пътнотранспортното произшествие, е надлежно регистрирано и с преминат годишен технически преглед.
Комисар Димитров акцентира и върху факта, че след нарочна заповед на директора на ОД на МВР-Бургас е започнала вътрешна проверка, обект на която ще бъдат действията на полицейските служители, работели по случая, тъй като след установяване на самоличността на Н.Б. е станало ясно, че родителите му са служители на РУ- Несебър.
Ето и цялото съобщение от Прокуратурата:
Районна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа Н.Б. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг. То е квалифицирано по чл.343, ал.3, б. „а“, вр. ал.1, б. „б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 и чл.5, ал.1 от ЗДвП. Подробности от разследването по случая предоставиха пред медиите днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова и комисар Марин Димитров – директор на „Охранителна полиция и КАТ“ при ОД на МВР-Бургас.
Събраните към настоящия момент доказателства сочат, че е налице обосновано предположение, за това, че обвиняемият, управлявайки електро-моторно пътно превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата, в резултат от което е напуснал пътното платно и е предизвикал ПТП с движещите се пеша пострадали лица. По досъдебното производство са назначени автотехническа експертиза, която да установи механизма на извършване на деянието, скоростта на превозното средство, както и дали то е изправно, съобщи прокурор Маркова. Назначени са и съдебномедицински експертизи, които да квалифицират вида на нараняванията на пострадалите. Обект на експертно изследване ще бъдат и записите на случилото се, приобщени към досъдебното производство.
Комисар Димитров акцентира и върху факта, че след нарочна заповед на директора на ОД на МВР-Бургас е започнала вътрешна проверка, обект на която ще бъдат действията на полицейските служители, работели по случая, тъй като след установяване на самоличността на Н.Б. е станало ясно, че родителите му са служители на РУ- Несебър.
Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в Районен съд-Несебър искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
1 Сега мама
Коментиран от #13
17:10 15.08.2025
2 вече всичко е ясно щом мама и тате полиц
нали затова им вдигнаха заплатите
значи тоя е безнаказан отвсякъде
17:11 15.08.2025
3 си дзън
Газиш - бегаш. И да те хванат - ще ти се извинят всички.
Коментиран от #9, #21
17:12 15.08.2025
4 кога си син на милиционери
я звънни да му се представиш кои си ти дето ме спираш!
сега ще ти издиктувам номера му !
утре с увилнен да знаеш и мама е милиционер щото
17:12 15.08.2025
5 с големите заплати
17:13 15.08.2025
6 Сила
Коментиран от #32
17:15 15.08.2025
7 те ми да да ама не
17:15 15.08.2025
8 Ама
17:16 15.08.2025
9 Сила
До коментар #3 от "си дзън":"Полицай е моят татко ,полицай ще бъда аз ...." Народно творчество
17:16 15.08.2025
10 Пуфи
17:17 15.08.2025
11 Карал
17:17 15.08.2025
12 Човек
17:17 15.08.2025
14 Питам:
17:21 15.08.2025
15 Лост
Коментиран от #24
17:25 15.08.2025
16 Тежка
Коментиран от #27
17:26 15.08.2025
17 г-н
Коментиран от #19
17:26 15.08.2025
18 @@@
17:27 15.08.2025
19 Факт
До коментар #17 от "г-н":И снимки с физиономията му има ! А на тоя милиционерски син ?
17:28 15.08.2025
20 КалинкоБрат
17:31 15.08.2025
21 Арена Арменец
До коментар #3 от "си дзън":Бащата ПОЛИЦАЙ
Майката СЪДийка
17:47 15.08.2025
22 Сега
17:53 15.08.2025
23 Имената
Трябва да бъдат публикувани.
Стига с тези Инициали .
Всички медии трябва да ги публикуват
Снимка и Име .
17:53 15.08.2025
24 Интересно
До коментар #15 от "Лост":Как се самозапалва кола
Когато преди това
Пожарникарите са отрязали кабелите
На акумулатора?
Хахахаха
17:56 15.08.2025
25 един там
18:00 15.08.2025
26 Нещо за убийство на човек
18:01 15.08.2025
27 Механик
До коментар #16 от "Тежка":Стига с тия карми-марми и други глупости. Аман от облъчени!
Никаква карма не тегне над тоя и над подобните му. Къде по-големи злодеи живеят до преклонна възраст и умират спейки без да усетят нищо. А до вчера са паравили такива гнусотии, че свят ше ти се завие.
Или ще ме убедиш, че Сорос е светец и за това живее толкова дълго и не боледува? А примерно тия хорица, дето ги е осакатил тоя милиционерски син са най-големите грешници и за това сега не се знае дали ще оживеят, а ако случайно оживеят, какъв ли живот ще е тяхното. Щото не знаеш колко ще се оправи един човек със счупен таз? Да ама аз имам такъв приятел. Вече 20 години от как един мина с колата си през него и му счупи таза. Та тояй едва ходи с две патерици и това се смята за голям късмет изобщо.
Сига с тия карми и глупости! Бог не е нито добър, нито лош. Бог никого не наказва. Той просто ни дава живот.
18:10 15.08.2025
28 ШЕФА
18:11 15.08.2025
29 милисай е моа татку
18:13 15.08.2025
30 Хмм
18:15 15.08.2025
31 Абсурдистан
Коментиран от #34
18:16 15.08.2025
33 Буха ха
18:22 15.08.2025
34 Пешо от панелката
До коментар #31 от "Абсурдистан":Някога пагонът е бил символ на чест и достойнство. Някога, сега не е
Коментиран от #39
18:25 15.08.2025
35 И така
18:28 15.08.2025
36 Мав
18:29 15.08.2025
37 Защо обвинение е средна телесна повреда
18:31 15.08.2025
38 Нее изнената, че Мама и Татко са Полицай
18:32 15.08.2025
39 Така е
До коментар #34 от "Пешо от панелката":Но откакто военните, и генерали, предадоха народа и станаха корумпирани мафиоти и бизнесмени няма как да е символ на чест и престиж. Въпреки, че все още уважавам човекът в униформа. Но в никакъв случай корумпирания негодник ограбваш своята държава и народ, набутал си децата на хранилката в някоя институция и тероризиращ общество. Това е позор и падение на селяндурщината.
18:32 15.08.2025
40 Ддд
18:36 15.08.2025
41 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
18:41 15.08.2025