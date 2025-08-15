Новини
АПИ: Завършва обезопасяването на всички 36 отсечки с концентрация на пътни инциденти

15 Август, 2025 19:03 440 10

На кръгово кръстовище за гр. Банкя, което е връзката между Софийския околовръстен път и АМ „Струма“, се обезопасява отсечка с дължина 600 метра.

Мария де Брабандере Мария де Брабандере кореспондент на Факти в Белгия

Завършва изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти, съобщиха от пресцентъра на АПИ. В момента се полага маркировка в последните две отсечки - кръговото кръстовище за Банкя и на път I-1 в района на Горна Вереница, в област Монтана. До края на деня ще приключи и работата по тях.

На кръгово кръстовище за гр. Банкя, което е връзката между Софийския околовръстен път и АМ „Струма“, се обезопасява отсечка с дължина 600 метра. Завършено е възстановяването на осветлението в кръстовището и са подменени ограничителните системи. В момента се полага нужната маркировката и се поставят пътни знаци. За отсечката, като допълнителна мярка за обезопасяване е предвидено и монтиране на мантинела във вътрешния кръг на кръстовището като дейностите ще бъдат изпълнени в почивните дни.

На другия участък - път I-1 в района на Горна Вереница в област Монтана, се полага пътна маркировка, което е последният етап от обезопасяването на трасето.

Всички 36 участъка, включени в плана подлежат на наблюдение по отношение на приложените краткосрочни мерки за обезопасяване.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Обезопасяването на републиканските пътища не приключва с първоначално набелязаните 36 трасета с концентрация на пътни инциденти. Агенцията е планирала мерки за още 145 участъка, в които се наблюдава повишен риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия от различен характер с обща дължина близо 500 км. Отсечките са определени на база констатирани в обхвата им опасни маневри от страна на водачите или необходимост от допълване или актуализация на организацията на движение. Участъците са и част от одобрената Работна програма за изпълнение на мерки по безопасност на движението по пътищата, съгласно Оперативния план за действие по безопасност на движението по пътищата за 2025 г., приет с Решение на МС №296/09.05.2025 г. Крайният срок за реализация на мерките в тези участъци е до края на 2026 г. От края на юни и този план също е публичен, публикуван на сайта на Агенцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крайно време

    3 1 Отговор
    беше да сложат мантинелата по вътрешния кръг... Тия с гоуемите и мошни таратайки изскубват по два стълба на седмица...

    19:06 15.08.2025

  • 2 Оня с рикията

    7 1 Отговор
    Аз само да попитам за един приятел:
    Маркировката нали ще я положите върху прахта? Да не забравите да я направите с бързо изтриваща боя

    19:08 15.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    33 цистерни с танково гориво за Украйна са взривени тази сутрин край Симеоновград.

    19:12 15.08.2025

  • 4 ха ха

    3 0 Отговор
    не могат да смогнат с табели 40 и ще монтират с 30 за още по голяма безопасност

    19:24 15.08.2025

  • 5 Добра идея

    1 0 Отговор
    ….., но нефелна. Във Варненско наслагаха пластмасови колчета на разделителната лента на опасни завои и на някои места вече са отнесени. Тройно подсилен железобетон трябва, не козметика колкото са си пишете точки да активност и минете метър.

    19:49 15.08.2025

  • 6 Мишо

    0 0 Отговор
    Ам,Хемус кога ще довършителни,м?

    19:52 15.08.2025

  • 7 Винету

    0 0 Отговор
    Кога ще ги стигнем белгийците.

    19:53 15.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Финансов балон

    2 0 Отговор
    На сто Метра има по сто знака, направете ги по двеста

    20:06 15.08.2025

  • 10 Лумпен

    1 0 Отговор
    Цензурата ду халите !

    20:07 15.08.2025

