Владимир Тодоров: И у нас трябва да се въведат рестрикции за младите шофьори!

15 Август, 2025 20:02 393 6

  • владимир тодоров-
  • рестрикции-
  • мерки-
  • млади шофьори

Сред тях е невъзможността първите 2 или три години да карат мощни автомобили, примерно до 90 конски сили

Владимир Тодоров: И у нас трябва да се въведат рестрикции за младите шофьори! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В доста европейски държави след като вземат книжка, младите водачи имат определени рестрикции. Сред тях е невъзможността първите 2 или три години да карат мощни автомобили, примерно до 90 конски сили.

Това напомни пред БНР-Радио София Владимир Тодоров – председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи, във връзка с последния тежък пътен инцидент в София с човешка жертва в автобус и няколко ранени.

Управляваният от 21-годишния младеж автомобил има спецификации над 560 коня.

"Такава мощност е изключително голяма за един неопитен младеж който най-вероятно е шофирал не повече от 150-200 км в автошколата. Резултатът е този трагичен инцидент.

Представете си какво щеше да стане, ако това беше се случило не през нощта, а в час пик, с препълнен с хора автобус!

Интересно ще бъде ДАИ да провери как е проведен курса на този водач в съответната школа – как, къде и колко е шофирал."

По думите на Тодоров, по новите законови правила, този младеж от "Факултета" ще лежи в затвора между 10 и 20 години.

Мъжът, причинил катастрофата, врязвайки се без спирачен път в нощен автобус, е имал едва 2 седмици шофьорски стаж, но е направил 6 констатирани нарушения.

Сред отговорните за подобни случаи Владимир Тодоров посочи и родителите на младежи, които им правят подаръци като силиконови гърди и мощни коли.

"Това е лоша услуга. Това може да се обърне срещу тях."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 0 Отговор
    Владо, то "законодателите" искат да смъкнат възрастта за притежание на свидетелство за управление на МПС от 18 на 17 години, а ти искаш някакви рестрикции. В Абсурдистан всичко зависи от количеството пачки!

    20:08 15.08.2025

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    Ще коментира ли защо 70 процента не могат да шофират и откъде се получава така изначално

    20:11 15.08.2025

  • 3 Мисъл требе, не забрани

    1 0 Отговор
    Владко, рестрикциите не решават нищо! Необходим е ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НА ПЪТЯ!
    Демокрацията не е за прости хора!
    Сигурно ще въведеш забрана да се пуши, заради келешите които си хвърлят фасовете където им падне?!

    20:12 15.08.2025

  • 4 1488

    3 0 Отговор
    Дядо ми е циганин, баща ми е циганин, а аз съм бил ром заради политкоректност? Айде бе! Нека не се обиждаме!

    20:14 15.08.2025

  • 5 Горски

    1 0 Отговор
    А нещо да споменете за келеша от Слънчев бряг с АТВ-то, дето попиля майка, дете, други деца и т.н. Ама той е син на милиционерски началник и съдийка, та затова ли няма нищо за него? В България трябва да се започне отначало, добре е с народен съд, военно положение, излизане от ЕС, връщане на смъртното наказание, глоби и бой за да я има държавата, че вече в никоя сфера я няма, не само на пътя. Едно не мога да разбера, какво се постига с прикриването на имената на виновните за ПТП. Освен съдебната присъда, много важна е и присъдата на обществото. Виновното същество да бъде сочено с пръст, снимката му да бъде разлепена навсякъде. Дават какви ли не сведения за жертвите, а за виновниците- пълно мълчание. Явно чакат да се изясни "произходът" му.

    20:19 15.08.2025

  • 6 Профила му е друг

    0 0 Отговор
    Ако не е опция. Сложен е случая . Виновен е . В ЕС не е както в юса . Затова в юса няма тротинетки. А може да забранят над 50 к.с. за малки хора на 18г . Но не зная какво ще се промени. Ще видим. Има воля. Има съд . Не е съден . Карал е както е могъл . Сега е в болница. С травма. Има много подобни случая за 2 години .

    20:21 15.08.2025

